Perú

Se agotan boletos presenciales para visitar Machu Picchu hoy lunes 4 de mayo

Las autoridades afirman que no es posible incrementar el número de boletos disponibles debido a la estrategia de sostenibilidad de la maravilla del mundo

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Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dependencia del Ministerio de Cultura, anunció que este lunes 4 de mayo de 2026 se agotarán los 1.000 boletos presenciales para ingresar a Machu Picchu debido a la alta demanda durante la temporada turística, según un comunicado oficial emitido por esta dependencia del Mincul.

Los 1.000 boletos destinados a la venta presencial en el Centro Cultural de Machupicchu han sido completamente vendidos como parte de la estrategia de protección y conservación del patrimonio cultural.

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En línea con la normativa vigente, las autoridades subrayaron que no es factible incrementar el número de boletos disponibles, vinculando esta decisión con la necesidad de evitar el deterioro del santuario histórico. La entidad puntualizó que se están aplicando restricciones para garantizar la sostenibilidad del sitio arqueológico y que el acceso de turistas nacionales y extranjeros se desarrolla bajo parámetros de seguridad, orden y calidad en la atención.

El comunicado oficial exhortó a planificar con anticipación cualquier visita a Machu Picchu y alentó a los viajeros a considerar alternativas dentro de la región Cusco, que incluye numerosos sitios arqueológicos, museos y otros atractivos turísticos.

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Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, pero tiene problemas con la venta de entradas. (Fuente: Andina)
Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, pero tiene problemas con la venta de entradas. (Fuente: Andina)

Los visitantes que no hayan adquirido entradas anticipadamente deben tener presente la limitación de 1.000 boletos en venta presencial y consultar con anticipación la disponibilidad para futuras fechas en la región Cusco.

Machu Picchu busca noveno reconocimiento como mejor atracción turística de Sudamérica

En la edición 2026 de los World Travel Awards, el país participa con 21 nominaciones, cifra que supera las postulaciones del año anterior y que abarca categorías diversas dentro de la industria de viajes. Entre ellas, destacan las relacionadas con atractivos emblemáticos, gastronomía y promoción turística.

Dentro de este conjunto de candidaturas, Machu Picchu concentra parte de la atención por su trayectoria en el certamen. La ciudadela inca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, figura nuevamente en la categoría de mejor atracción turística de Sudamérica. Su historial en esta distinción incluye ocho ediciones consecutivas, lo que la posiciona como uno de los destinos con mayor presencia en el reconocimiento regional.

Dentro de este conjunto de candidaturas, Machu Picchu concentra parte de la atención por su trayectoria en el certamen. La ciudadela inca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, figura nuevamente en la categoría de mejor atracción turística de Sudamérica. Su historial en esta distinción incluye ocho ediciones consecutivas, lo que la posiciona como uno de los destinos con mayor presencia en el reconocimiento regional.

Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo.
Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo. Foto: Ministerio de Cultura

Lista completa de nominaciones de Perú

  • Mejor Atracción Turística de Sudamérica: Machu Picchu
  • Mejor Destino Cultural de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino Culinario de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino Verde de Sudamérica: Perú
  • Destino Turístico Líder de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Naturaleza de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Playa de Sudamérica: Máncora
  • Destino Líder de Cruceros de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Turismo Deportivo de Sudamérica: Perú
  • Destino Turístico Juvenil Líder de Sudamérica: Perú
  • Destino más Romántico de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima
  • Ciudad Cultural Líder de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima
  • Premio de Turismo Responsable de Sudamérica: Sendero de las Llamas
  • Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú

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