Machu Picchu busca su noveno reconocimiento consecutivo como mejor atracción turística de Sudamérica en los World Travel Awards 2026

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general de la ciudadela inca de Machu Picchu se ve en Cusco, Perú. 2 de diciembre 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/Archivo

La competencia internacional por posicionar destinos turísticos vuelve a colocar a Perú en un escenario de alta visibilidad. En la edición 2026 de los World Travel Awards, el país participa con 21 nominaciones, cifra que supera las postulaciones del año anterior y que abarca categorías diversas dentro de la industria de viajes. Entre ellas, destacan las relacionadas con atractivos emblemáticos, gastronomía y promoción turística.

Dentro de este conjunto de candidaturas, Machu Picchu concentra parte de la atención por su trayectoria en el certamen. La ciudadela inca, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, figura nuevamente en la categoría de mejor atracción turística de Sudamérica. Su historial en esta distinción incluye ocho ediciones consecutivas, lo que la posiciona como uno de los destinos con mayor presencia en el reconocimiento regional.

El proceso de votación ya se encuentra en marcha y contempla la participación del público a través de la plataforma oficial del certamen. La dinámica exige registro previo y validación de identidad antes de emitir cualquier voto, lo que forma parte de los mecanismos establecidos por la organización.

Machu Picchu y su continuidad en el reconocimiento regional

Elegida como la "Mejor Atracción Turística Líder del Mundo 2024" por sexta vez. (Composición: Infobae)

La nominación de Machu Picchu en 2026 no responde a un hecho aislado, sino a una continuidad sostenida dentro de los World Travel Awards. Desde 2018 hasta 2025, la ciudadela obtuvo el primer lugar en la categoría de mejor atracción turística de Sudamérica. Esta repetición en los resultados consolida su presencia dentro del circuito internacional de destinos destacados.

El sitio arqueológico, ubicado en Cusco, mantiene una alta demanda entre viajeros de distintos continentes. Su inclusión recurrente en las nominaciones refleja tanto su valor histórico como su capacidad de convocatoria dentro del turismo global.

En la edición 2025, Machu Picchu alcanzó uno de los reconocimientos más relevantes del certamen al obtener el título de “World’s Leading Tourist Attraction”. Este premio, otorgado por la organización World Travel Awards, la ubicó por encima de otros destinos de alcance mundial.

En esa categoría, compitió con lugares como Chichén Itzá, el Taj Mahal, la Acrópolis de Atenas, el Gran Cañón, la Gran Muralla China, el monte Kilimanjaro y las cataratas del Niágara. La selección final confirmó su posicionamiento frente a referentes turísticos de distintos continentes.

Los resultados se dieron a conocer el 6 de diciembre de 2025, fecha en la que se oficializó el reconocimiento. Con este nuevo galardón, el sitio arqueológico amplió una lista que incluye premios obtenidos en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024 dentro de la misma categoría global.

Participación peruana y proceso de votación

Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)

La presencia de Perú en 21 categorías dentro de los World Travel Awards 2026 abarca distintos segmentos del sector turístico. Entre ellos figuran propuestas vinculadas a la gastronomía, oficinas de promoción y destinos específicos.

El sistema de votación permanece abierto desde el 30 de marzo y se extenderá hasta el 12 de junio de 2026. Para participar, los usuarios deben ingresar al portal oficial del certamen, crear una cuenta personal y completar el proceso de verificación mediante correo electrónico. Una vez validado el registro, se habilita la opción de votar en las categorías disponibles.

Lista completa

Mejor Atracción Turística de Sudamérica: Machu Picchu

Mejor Destino Cultural de Sudamérica: Perú

Mejor Destino Culinario de Sudamérica: Perú

Mejor Destino Verde de Sudamérica: Perú

Destino Turístico Líder de Sudamérica: Perú

Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Naturaleza de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Playa de Sudamérica: Máncora

Destino Líder de Cruceros de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Turismo Deportivo de Sudamérica: Perú

Destino Turístico Juvenil Líder de Sudamérica: Perú

Destino más Romántico de Sudamérica: Lima

Destino Líder para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima

Destino Líder de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima

Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima

Ciudad Cultural Líder de Sudamérica: Lima

Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima

Destino Líder para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima

Premio de Turismo Responsable de Sudamérica: Sendero de las Llamas

Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú