‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

El espectáculo en vivo de 'La Reina del Flow' confirmó que pasará por Latinoamérica durante el segundo semestre de 2026 - crédito captura de pantalla Caracol TV

La Reina del Flow se consolidó como uno de los grandes hitos a nivel internacional de la televisión colombiana. La historia de vida de Yeimy Montoya le permitió a Caracol Televisión afianzar su liderazgo en el rating y despertó el interés de Netflix que se asoció para la realización de la tercera temporada.

Esto llevó a que lserie evolucionara desde la historia de venganza juvenil que se vio en la primera temporada, hasta un complejo drama de redención y ambición que tiene como telón de fondo la industria del reguetón y su éxito internacional.

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La reciente tercera temporada, estrenada en el inicio de 2026, marcó el cierre del arco de su protagonista (no sin polémica), interpretada por Carolina Ramírez, generando un impacto masivo en redes sociales y muchas preguntas entre los seguidores debido a los rumores de que se estaría explorando la posibilidad de una cuarta temporada.

Con todo, el éxito de la producción no se limita a la pantalla, pues su banda sonora acumuló millones de reproducciones durante todos estos años, transformando a los actores en verdaderas estrellas de la música urbana. Canciones como Perdóname, Depredador, sumados a los lanzamientos de la reciente temporada sirvieron de motor para expandir la franquicia más allá de la ficción, consolidando una identidad musical propia que mezcla el talento de compositores reales con la interpretación de los protagonistas.

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo hicieron parte de la gira de 'La Reina del Flow' por España, en 2025 - crédito @caracoltvintl/Instagram

Para capitalizar este furor, se puso en marcha La Reina del Flow en Concierto, una gira internacional que anunció una serie de fechas en España con éxito rotundo durante 2025 —donde se agotaron localidades en recintos como el Movistar Arena de Madrid—, obligando a la apertura de nuevos conciertos que se desarrollarán en dicho país entre junio y julio de 2026. Había expectativa por saber si también se anunciarían fechas para Latinoamérica, y en las últimas horas terminó por confirmarse.

A través de sus cuentas oficiales, Caracol Televisión y Fenix Entertainment anunciaron la llegada de La Reina del Flow en Concierto a Latinoamérica en el segundo semestre de 2026, ampliando así su recorrido internacional. El lanzamiento coincide con la transmisión de la tercera temporada de la serie, que continúa consolidándose entre las producciones en español más vistas en Netflix.

El espectáculo está diseñado como una experiencia inmersiva donde Carlos Torres (Charly Flow) y otros miembros del elenco interpretan los éxitos de la serie en vivo, acompañados de un despliegue técnico de primer nivel que incluye bailarines y efectos visuales de alta tecnología.

El anuncio dio a conocer los países por los que pasará 'La reina del flow en concierto'. Se espera que más adelante se confirmen fechas y recintos - crédito @fenixentertainment/Instagram

La propuesta escénica tendrá como objetivo reproducir la música, los personajes y el universo narrativo del programa, consolidándose como una de las experiencias más ambiciosas derivadas de una franquicia televisiva de habla hispana. Las ciudades y fechas específicas de la gira latinoamericana serán dadas a conocer en los próximos meses, según se detalló en el anuncio. Lo que si parece un hecho son los países por los que pasará la gira, de acuerdo con las banderas mostradas en el anuncio: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

Así vivió Carolina Ramírez el final de su personaje en ‘La reina del flow’

Usuarios indignados con el final de Yeimy Montoya recopilaron declaraciones de la actriz con los que buscaron demostrar que no sabía de antemano cómo terminaría su personaje, culpando a la producción por esta decisión - crédito montaje @lrdf_charleimy/X

En medio de los rumores de diferencias entre la actriz y la producción durante la tercera temporada, y tras conocerse el final de su personaje; sus fans buscaron respuestas en su archivo de publicaciones y entrevistas, señalando que la decisión nunca estuvo en manos de ella y considerando la justificación de matar al personaje por su estado de gestación como “caer muy bajo”.

Así lo afirmó una cuenta de X que publicó un video que recogió varios comentarios de la vallecaucana relacionados con sus dudas e incertidumbre sobre el futuro de Yeimy Montoya. En la línea de tiempo propuesta por la usuaria, hay un claro contraste durante la parte final de 2024 entre el entusiasmo y desconcierto de la actriz con las decisiones de la producción.

“A mí digamos que el miedo más grande que me acongoja, pero ya sé que no, porque me dijeron que no, es que la mataran, ¿no? O sea, como que aprovecharan esta salida para desaparecerla. Esa digamos que era la razón por la cual decía: ‘Mmm, no sé, tengo dudas de una tercera’”, afirmó en declaraciones de junio de 2024 sobre el futuro de Yeimy y la posibilidad de una tercera temporada de La reina del flow.

Esto marca un contraste directo con lo que expresó la actriz en un audio compartido en su canal de Instagram, en diciembre de 2024 en el que ya se evidenciaba que conocía el desenlace de su personaje. Ante la imposibilidad de dar detalles por los acuerdos de confidencialidad de su contrato, la vallecaucana dijo:

“Tengo una mezcla extraña y muy seguramente no voy a poder contar nada y no voy a poder decir nada y no puedo nada. Pero yo lo único que quiero que sepan y que quede constancia aquí ahora, 11 de diciembre, 5:39 de la mañana, es que haré lo mejor, porque este personaje es un personaje que amo mucho, profundamente. He puesto mucho de mí en él y seguirá siendo así. Con muchas ganas de contarles muchas cosas que no puedo, por contrato, por lo que sea. Bueno, poco a poco enterándome de lo que va a pasar con la historia y... muy, muy revuelta. Terminar un proyecto siempre es difícil, siempre es muy doloroso. De verdad que duele despedirse”, comentó en la grabación.