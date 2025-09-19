Crimen en Comas: asesinan a madre frente a sus hijos en su camioneta, dos menores quedan graves

Acribillan a madre frente a sus hijos en su camioneta en Comas| Latina Noticias

Un nuevo episodio de violencia se registra el último jueves 18 de septiembre en Comas. La madre de familia, Mirella Xiomara Flores Bazán, falleció tras ser atacada a balazos frente a sus tres hijos mientras circulaba en una camioneta Audi por la intersección de Alfonso Ugarte con Túpac Amaru. El atentado, que incluyó al menos diez disparos, dejó heridas de gravedad a dos de las menores presentes en el vehículo.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, Flores Bazán, de 37 años, recibió impactos de bala en la cabeza y el cuello. A pesar de las heridas, logró avanzar cerca de una cuadra antes de que el vehículo colisionara con una valla publicitaria.

Tanto la madre como las niñas heridas fueron trasladadas de urgencia al hospital Sergio Bernales. Sin embargo, Flores Bazán falleció durante el trayecto.

Acribillan a madre frente a sus hijos en su camioneta en Comas| Latina Noticias

En la escena del crimen, se halló seis casquillos de bala y otros cuatro a pocos metros. El automóvil presentaba la ventana del conductor destruida y la puerta posterior con orificios de salida. Dentro de la camioneta también se halló la mascota de la familia, que sobrevivió al ataque, pero pudo ser rescata luego de la llegada de los peritos de criminalística. El perrito se encontraba asustado.

De acuerdo con el citado medio, tres menores viajaban junto a la víctima, pero las dos hijas resultaron heridas, por lo que fueron trasladas al centro de salud cercano y permanecen hospitalizadas.

Asimismo, las autoridades hallaron el Documento de Identidad de la joven madre y figura que vive por el sector Año Nuevo. Por ello, se presume que la progenitora estuvo llegando a su casa antes de ser atacada.

Hipótesis del crimen

La cantidad de disparos y la precisión del ataque llamaron la atención de los investigadores, especialmente porque la avenida presentaba aún circulación vehicular y peatonal en ese momento.

Atentado en Comas: asesinan a madre frente a sus hijas en su vehículo, niñas quedan graves| Latina Noticias

Según la información preliminar, se evalúan posibles móviles como tentativa de robo o un probable ajuste de cuentas, dados la violencia del hecho y el tipo de vehículo utilizado. Las autoridades continúan recolectando evidencias y, hasta ahora, no se reportan detenidos. El caso está bajo investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), que aguarda los peritajes balísticos y las declaraciones de testigos para establecer detalles y motivaciones del crimen.

Además, ninguna autoridad ha brindado más detalles de lo sucedido.

Canales de emergencia

El 105 es el número de contacto directo con la Policía Nacional del Perú (PNP). Este canal permite denunciar delitos en curso, solicitar presencia policial de manera urgente o reportar cualquier situación que requiera la intervención de las fuerzas del orden en todo el territorio nacional.

El 116 corresponde al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este servicio se encarga de atender incendios, rescates, accidentes de tránsito y cualquier emergencia que exija la presencia de personal especializado en situaciones de alto riesgo.

El 106 activa el Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu). A través de esta línea se puede solicitar auxilio médico ante cuadros graves de salud, accidentes domésticos o eventos que requieran traslado especializado a un hospital.