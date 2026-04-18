Gabriela Herrera confiesa su atracción por Diego Chávarri y él le corresponde en ‘La Granja VIP Perú’: “Me encantas”

Gabriela Herrera confiesa su atracción por Diego Chávarri y él le corresponde en ‘La Granja VIP Perú'

Un nuevo episodio de sinceridad y emociones se vivió en La Granja VIP Perú durante la madrugada del sábado 18 de abril. En medio de la convivencia y tras una fiesta disco, Gabriela Herrera sorprendió al confesarle a Diego Chávarri su atracción, desatando comentarios tanto dentro del reality como en redes sociales.

El momento se dio cuando todos dormían y Diego, intrigado por la cercanía, decidió preguntarle directamente a la bailarina: —Diego: ¿Te gusto? —Gabriela: Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar. —Diego: Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo.

En otro momento, Gabriela le plantea a Diego que no podrían continuar un romance porque ella sabe perfectamente que tiene una pareja afuera.

“Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos”

La bailarina fue enfática al dejar en claro que, pese a la atracción mutua, no buscará involucrarse con alguien comprometido.

Gabriela Herrera sorprendió en La Granja VIP Perú al confesar su atracción por Diego Chávarri durante la madrugada.

Rumores previos en un atracción entre Gabriela y Diego

Los rumores sobre una posible atracción entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri venían circulando desde semanas atrás. La bailarina ya le había confesado a su amiga Pamela López que sentía que el exfutbolista la miraba “con otros ojos”, mientras que Diego había intentado tomar distancia, aunque la convivencia y las dinámicas del reality dificultaron ese distanciamiento.

Ambos reconocieron que el contexto de La Granja VIP Perú favorece los acercamientos, bromas y complicidades que, fuera del encierro, probablemente no se darían. Para Gabriela, el ambiente de confianza y el trato cercano fueron factores decisivos para sincerarse finalmente con Diego.

La bailarina y el exfutbolista se sinceraron sobre sus sentimientos, pero acordaron no avanzar por respeto a la pareja de Diego. Captura: La Granja VIP Perú

La reacción de la pareja de Diego Chávarri: “Confío plenamente en él”

Antes de la confesión de Gabriela, Thalía Bentin, pareja de Diego Chávarri, decidió pronunciarse y dejar en claro su postura.

En declaraciones enviadas a Instarándula, la joven aseguró que confía totalmente en el exfutbolista y que entiende la naturaleza del programa:

“Yo le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente. Yo no la conozco (a Gabriela), pero hablo por lo que le conozco a él”, indicó.

Thalía reconoció que el contexto de convivencia puede generar situaciones inéditas, pero afirmó que no ve una falta de respeto hacia su relación:

“Hay situaciones que, claro, no se darían en nuestra vida diaria, pero él está en un espacio de convivencia y yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Estoy tranquila, trato de no tomarme nada personal”, agregó.

Entre la sinceridad y los límites: el respeto como prioridad

La conversación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri ha sido celebrada por el público como un ejemplo de sinceridad y respeto mutuo. Ambos reconocieron la atracción, pero también los límites que impone la vida fuera del reality. Gabriela fue clara: “No es el momento adecuado. La que queda mal soy yo”, reconociendo la presión social y mediática sobre las mujeres en estas situaciones.

La bailarina también enfatizó que, aunque la química sea evidente, no está dispuesta a ser vista como alguien que destruye relaciones: “No pienso como una quita-maridos”, insistió, cortando cualquier posibilidad de avanzar más allá de la amistad.

Por ahora, la relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri parece haber encontrado un límite saludable, aunque el futuro dentro de La Granja VIP Perú podría deparar nuevos giros y desafíos para ambos ya que la bailarina se encuentra nominada y este sábado 18 de abril podría abandonar la granja.

Gabriel Herrera y Diego Chavarri hablaron del ampay de Mario Irivarren con Said Palao. La Granja VIP