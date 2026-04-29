Monserrat Seminario revela que ‘Melcochita’ le fue infiel con joven de 21 años: “Cuando lo boten, no lo voy a recibir”

Durante una conversación con Magaly Medina, el humorista explicó por qué acudió a la Fiscalía y habló sobre la situación de sus hijas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Monserrat Seminario y Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, ha llegado a un punto definitivo. Lo que durante años fue una historia rodeada de críticas, diferencias de edad y cuestionamientos públicos, hoy se cierra con declaraciones que revelan una versión íntima por una supuesta infidelidad.

Fue la propia Monserrat quien decidió romper su silencio en una reciente transmisión en vivo, donde confirmó que el vínculo sentimental con el humorista ha terminado. Más allá de la separación, lo que llamó la atención fue el tono de sus palabras: lejos de la nostalgia, sus declaraciones estuvieron marcadas por el arrepentimiento.

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“Me arrepiento de haberme enamorado”, dejó entrever, marcando distancia no solo con la relación, sino con una etapa de su vida que, según sus palabras, implicó renuncias importantes.

Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La polémica etiqueta de “mantenida”

Uno de los aspectos más sensibles que abordó fue el calificativo de “mantenida”, una etiqueta que la acompañó durante gran parte de su relación con el artista. A diferencia de otras ocasiones, esta vez decidió enfrentar el tema de manera directa.

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“Quiso que me dedicara 100% a la casa, a mis hijas y a él. Eso es lo que hice y no me quejo. Me dio mis gustos, viajamos, fui mamá y esposa”, expresó.

Con esta declaración, Monserrat no solo acepta el término, sino que también explica el contexto en el que se dio. Según su versión, no se trató de una decisión completamente personal, sino de una dinámica impulsada por el propio Melcochita, quien habría insistido en que ella no trabajara mientras él pudiera encargarse de los gastos.

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Monserrat Seminario hizo grave acusación contra Melcochita.

Una relación que se desgastó con el tiempo

A lo largo de los años, la relación entre ambos estuvo constantemente bajo la lupa mediática. Sin embargo, lo que en un inicio parecía una historia sólida, con el tiempo comenzó a mostrar señales de desgaste.

Hoy, según la propia Monserrat, ese vínculo ya no existe. La comunicación entre ambos es prácticamente nula y, más allá de algunos episodios recientes, no hay intención de retomar el contacto.

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Uno de los momentos que evidenció la ruptura total fue un pedido de ayuda económica por parte de Monserrat. La piurana confesó que recurrió a su expareja para un tema puntual de salud. “Necesitaba una ayuda, pero ya sé que todo lo divulga; ya aprendí”, señaló con evidente molestia.

Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

<b>El presente sentimental de Melcochita </b>

Otro de los puntos que generó mayor impacto fue su comentario sobre la vida actual del humorista. Monserrat aseguró que él estaría iniciando una relación con una mujer mucho más joven.

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Aunque evitó profundizar en detalles, dejó entrever que esta situación no la sorprende, pero sí refuerza su decisión de mantenerse al margen. Según su versión, esta nueva relación incluso tendría elementos cuestionables, lo que incrementa la distancia emocional entre ambos.

A pesar de ello, insistió en que no guarda resentimiento, aunque sí mantiene una postura firme respecto al futuro.

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Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

<b>Una decisión definitiva</b>

Quizá una de las declaraciones más contundentes llegó cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación. La respuesta fue clara y sin espacio para interpretaciones. “Cuando lo boten, no lo voy a recibir. Ya no lo amo”, afirmó.

La todavía esposa de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, no se queda callada y decide llevar ante la justicia los ataques y rumores que han circulado sobre su separación y vida privada (Redes)

Bloqueo total y distancia emocional

En línea con esta decisión, la piurana reveló que ha optado por cortar todo tipo de comunicación. Ha bloqueado al humorista tanto de su vida personal como de su teléfono, marcando así un límite definitivo.

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Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.