Perú

Melcochita deja Perú y asegura cubrir todos los gastos de sus hijas: “Me siento tranquilo”

Tras el tenso cruce televisivo, el artista respondió a los cuestionamientos sobre su rol como padre

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Entre lágrimas, Melcochita acusó que una de sus hijas fue empujada en su presencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

El reconocido cómico peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, volvió a tomar un avión rumbo a Estados Unidos para retomar sus compromisos laborales, pero antes de partir dejó en claro un punto que considera fundamental en medio de la controversia que rodea su vida personal: el bienestar de sus hijas.

En medio de un contexto marcado por tensiones mediáticas y legales con su expareja, Monserrat Seminario, el artista decidió pronunciarse para reafirmar su rol como padre y despejar dudas sobre su responsabilidad económica.

Según relató el propio cómico, su reciente estadía en Perú tuvo un propósito claro: compartir tiempo con sus hijas y asegurarse de que no les falte nada. “Estuve en Perú hasta la semana pasada, pero ya estoy trabajando en Estados Unidos. Me quedo aquí hasta mayo”, comentó, evidenciando que su viaje responde estrictamente a temas laborales y no a un alejamiento emocional o familiar.

Melcochita responde a Monserrat Seminario
Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El artista también quiso destacar que, antes de partir, cumplió con todo lo necesario para garantizar la tranquilidad de sus menores. “Felizmente pude estar con mis hijas en Lima, abrazarlas y les he comprado todos sus útiles para el colegio. Todos sus gastos están pagados, todo lo hago por ellas y me siento tranquilo”, sostuvo, dejando entrever que su prioridad sigue siendo su familia, pese a la distancia física.

Estas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado, luego de que la disputa entre Melcochita y Monserrat Seminario volviera a escalar públicamente tras un intenso enfrentamiento televisivo. La tensión entre ambos no es nueva, pero en esta ocasión alcanzó un nuevo nivel al exponerse detalles de su relación, la crianza de sus hijas y el proceso legal que atraviesan tras su separación.

Melcochita responde a Monserrat Seminario
Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Monserrat Seminario en contra que Melcochita quiera cuidar de sus hijas

El punto más álgido del conflicto se vivió durante una reciente emisión del programa conducido por Magaly Medina, donde ambos protagonizaron un intercambio cargado de reproches, acusaciones y posturas opuestas sobre la dinámica familiar. Lo que inicialmente parecía una conversación para aclarar situaciones terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo que captó la atención del público.

Todo comenzó cuando se puso sobre la mesa la capacidad de Melcochita para asumir el cuidado de sus hijas, un tema que Monserrat Seminario no dudó en cuestionar abiertamente. Su respuesta fue contundente y generó inmediata reacción. “No se cuida él, va a estar cuidando a mis hijas”, expresó, evidenciando su desconfianza respecto al rol del artista en la crianza diaria de las menores.

Melcochita y Monserrat Seminario posan
Melcochita y Monserrat Seminario posan juntos, mientras el cómico asegura no haber conversado con ella desde que le pidió perdón, manteniendo distancia en su relación personal.

La declaración no pasó desapercibida y encendió aún más la discusión. En ese momento, la conductora del programa intentó introducir un matiz en el debate, planteando una visión distinta sobre lo que implica la figura paterna. “Pero a veces solamente es la presencia, no necesita cuidarlas. Él puede contratar una empleada, una nana, alguien que esté ahí y él tiene la presencia del padre, ¿no? No, él no necesita hacerles la lonchera, no necesita, digamos, cuidarlas, cocinarles”, comentó, sugiriendo que el rol de un padre puede ser complementado con apoyo externo sin que ello reduzca su importancia emocional.

Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, estas intervenciones evidenciaron las diferencias profundas entre las partes. Mientras Melcochita insiste en que cumple con sus responsabilidades económicas y busca mantener un vínculo cercano con sus hijas, Monserrat pone el foco en el aspecto práctico y cotidiano de la crianza, cuestionando si el artista realmente está en condiciones de asumir ese rol de manera directa.

Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento
Melcochita reaparece con nuevo emprendimiento y conmueve con mensaje por sus hijas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

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