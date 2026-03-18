Jorge Chávez está entre los aeropuertos top de América Latina y tiene alto potencial de crecimiento, de acuerdo con director de ACI-LAC

El tamaño del territorio peruano y el dinamismo de su economía y turismo favorecen el desarrollo de la conectividad aérea. Foto: Perú Travel

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha consolidado como uno de los principales nodos de transporte aéreo de la región y cuenta con amplias perspectivas de expansión en los próximos años. Así lo sostuvo Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), en una entrevista concedida a Infobae Perú, en la que destacó la relevancia estratégica del terminal limeño dentro del contexto regional.

El especialista remarcó que la nueva infraestructura aeroportuaria representa un salto cualitativo para el país y que su impacto trasciende el ámbito del transporte, al convertirse en un factor clave para el desarrollo económico y social. En ese sentido, consideró que el potencial del Perú, tanto por su tamaño territorial como por su dinamismo productivo y atractivo turístico, abre oportunidades para fortalecer la conectividad aérea y posicionar a Lima como un punto de referencia en América Latina.

Un aeropuerto con peso regional

Echevarne afirmó que el Jorge Chávez reúne condiciones que lo ubican entre los aeropuertos más importantes de la región. “Siempre es bueno tener una nueva infraestructura y una infraestructura de calidad como la del Jorge Chávez”, señaló. A su juicio, el volumen de operaciones y la actividad vinculada al transporte de pasajeros y carga contribuyen a consolidar su rol estratégico.

El directivo enfatizó que el desempeño de un aeropuerto no debe evaluarse únicamente por la cantidad de viajeros que moviliza, sino por su contribución al crecimiento del país. Desde su perspectiva, lo esencial es que la infraestructura permita impulsar la actividad económica y facilitar la integración territorial, aspectos que, según indicó, se cumplen en el caso peruano.

El ejecutivo subrayó que la valoración de un aeropuerto no puede limitarse al volumen de pasajeros que atiende, sino que debe considerar su aporte al desarrollo nacional. Foto: Stakeholders

Asimismo, subrayó que la posición geográfica de Lima y su tamaño poblacional pueden favorecer el desarrollo de un hub regional, aunque precisó que esta condición depende también de decisiones operativas de las aerolíneas. En esa línea, sostuvo que la capital peruana puede compararse con otros grandes aeropuertos del continente.

Aviación regional, el gran reto pendiente

El representante de ACI-LAC identificó la falta de conectividad regional como uno de los desafíos más relevantes para el sistema aeroportuario peruano. Afirmó que la concentración de vuelos en las capitales es un fenómeno común en América Latina y que el fortalecimiento de rutas directas entre ciudades podría generar beneficios económicos y turísticos.

En su opinión, las políticas orientadas a liberalizar el mercado aéreo constituyen un paso positivo para estimular ese proceso. Según explicó, permitir que aerolíneas de distintos países operen dentro de la región favorecería la creación de nuevas conexiones y reduciría la dependencia de los grandes hubs. También valoró los planes de inversión en aeropuertos regionales, aunque consideró necesario agilizar los procesos para ejecutar obras con mayor rapidez.

Accesos e integración urbana

Uno de los aspectos críticos mencionados durante la entrevista fue el acceso al aeropuerto limeño. Echevarne reconoció que las dificultades de movilidad afectan la experiencia del pasajero, pese a los avances en la infraestructura interna. “Eso de alguna manera lo que afecta mucho es a la experiencia del pasajero”, afirmó al referirse a las obras temporales y al tráfico en los alrededores.

Echevarne destacó que la ubicación estratégica de Lima y la magnitud de su población pueden impulsar su consolidación como centro regional de conexiones aéreas. Foto: cortesía

El especialista señaló que la integración urbanística del terminal con la ciudad es una responsabilidad compartida entre distintas autoridades y advirtió que este tipo de problemas no es exclusivo del Perú. No obstante, consideró que mejorar los accesos debe ser una prioridad para mantener estándares competitivos a nivel internacional.

Debate sobre la TUA y competitividad

Respecto al cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en conexiones, Echevarne sostuvo que se trata de un mecanismo habitual en los principales aeropuertos del mundo. Desde su punto de vista, la discusión en torno a este concepto debe analizarse en el contexto del costo total del viaje y no como un factor aislado.

Indicó además que la fijación de estas tarifas responde a decisiones regulatorias y no a iniciativas unilaterales de los operadores aeroportuarios. En cuanto a la posible cancelación de rutas por parte de algunas aerolíneas, consideró que la modificación de itinerarios es parte de la dinámica propia del sector y no necesariamente consecuencia directa de la aplicación de la TUUA.

Turismo y proyecciones de crecimiento

El directivo también se refirió al potencial turístico del Perú, al que calificó como uno de los más importantes de la región. Destacó el atractivo de destinos emblemáticos como Machu Picchu y la necesidad de continuar desarrollando infraestructura aeroportuaria para acompañar la demanda futura.

El ejecutivo igualmente aludió al atractivo turístico del Perú, al que consideró entre los más destacados de la región. Foto: Peruways

Aunque evitó profundizar en las razones por las que el país aún no recupera los niveles de visitantes internacionales previos a la pandemia, valoró las políticas de apertura del mercado aéreo como una herramienta clave para impulsar la llegada de viajeros. Según explicó, la región latinoamericana podría crecer a un ritmo anual de entre 4% y 5% en los próximos años, tendencia que beneficiaría al sistema aeroportuario peruano si se mantienen las inversiones y reformas en curso.

En ese contexto, concluyó que la combinación de modernización, liberalización y fortalecimiento de la aviación regional será determinante para consolidar al Perú como un actor relevante en el transporte aéreo continental.