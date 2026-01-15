Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos Lima-Miami podrían cancelarse en las próximas semanas por nueva TUUA internacional

La TUUA de transferencia sigue en controversia. MTC, LAP y las aerolíneas son los actores que definirán cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

Las rutas directas desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) de Lima a varios destinos internacionales estarían en riesgo de cancelación en las próximas semanas, según advirtió el Sindicato de Pilotos de LAN PERÚ S.A. (SIPLAP).

En diálogo con Infobae Perú, el presidente del gremio, Ronald Viñas, aseguró que LATAM Airlines -que en 2012 fusionó a LAN y TAM, de ahí el nombre del sindicato- ha comenzado a cancelar vuelos directos desde la capital peruana hacia ciudades como Punta Cana y Cancún, y las siguientes serían Miami, Aruba y Curazao.

El motivo principal es la aplicación de una Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional, cobro de US$11,86 gestionado por el concesionario Lima Airport Partners (LAP) tras la firma de su adenda.

Lima podría perder sus rutas directas a Miami y Cancún: nueva conexión sería por Brasil

Según explicó Viñas a Infobae Perú, la TUUA se aplica únicamente a los pasajeros que realizan conexión entre vuelos internacionales sin salir del aeropuerto. Este cobro ha generado un aumento en los costos operativos de las aerolíneas.

“En Brasil, la TUUA es de US$13, en Ecuador es de US$28, en Chile de US$30, y en Perú el TUUA de salida es de US$30,86. Ahora, a eso se suman los US$11,86 de la TUUA internacional”, detalló el dirigente. El sindicato representa a 750 pilotos, el 95% del personal de LATAM en Perú.

Para los pilotos, esta diferencia de tarifas genera un incentivo para que las compañías trasladen sus operaciones a otros hubs de la región, principalmente a Sao Paulo en Brasil, “donde los costos aeroportuarios resultan considerablemente menores”, explicó.

Como se recuerda, las aerolíneas encabezadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sostienen que la introducción de este cobro en los boletos implicaría inversiones adicionales en sistemas de recaudación, costos que consideran deben ser asumidos por el concesionario y no por las propias empresas.

LATAM - aeropuerto jorge chavez

El traslado de rutas de LATAM a Brasil amenaza empleos en el sector aeronáutico peruano

Viñas sostiene que LATAM ya ha cancelado vuelos directos desde Lima a Punta Cana, con 4 o 5 frecuencias semanales, transfiriendo esas rutas al hub de Brasil. “Ahora, si un pasajero quiere ir a ese destino, tendrá que volar primero a Brasil y luego conectar, lo que implica un viaje de hasta 12 horas, cuando antes solo tomaba 4”, indicó.

El impacto de la medida no solo recae en los pasajeros, sino también en las empresas que operan en el aeropuerto y en el personal aeronáutico. Ya no va a haber vuelos de Lima a ningún destino afuera. Cancún, Punta Cana, Miami, Bogotá, etcétera, porque los vuelos que salían de Perú ahora van a salir, todos, desde Brasil“, advirtió Viñas.

Además, la reducción de vuelos directos afectará a las empresas que invirtieron en el aeropuerto y a toda la cadena de servicios vinculados a la actividad aeronáutica, desde locales comerciales hasta trabajadores de transporte y logística.

“Las aerolíneas buscan optimizar sus costos. Si el cobro en Perú es más alto, las rutas se trasladan a donde sea más rentable. Eso tendrá un efecto negativo en la economía local”, añadió Viñas en su entrevista con Infobae Perú.

LAP vs. LATAM: ¿TUUA internacional reduce la competitividad del Aeropuerto Jorge Chávez?

El directivo remarcó que, desde la perspectiva del SIPLAP, la TUUA debe cobrarse solo cuando la infraestructura aeroportuaria esté completamente terminada y con un monto significativamente menor, hacia el año 2027.

“El cobro ideal debería ser de 3 o 4 dólares, no de casi 12. Además, el Estado debería renunciar a su 46% del cobro de la TUUA, dado que el año pasado solo se gastó el 36% del presupuesto asignado a los aeropuertos nacionales. No vemos mejoras sustanciales”, afirmó. Según el sindicato, los aeropuertos de provincia presentan deficiencias en infraestructura, servicios y accesibilidad, a pesar de los fondos recaudados.

Viñas refiere que las empresas que apostaron por desarrollar actividades comerciales en el aeropuerto también ven amenazada su inversión. La disminución del tráfico de pasajeros afecta directamente sus ventas y la viabilidad de operar en el Aeropuerto Jorge Chávez como un hub regional.

“Las tiendas y servicios instalados en el aeropuerto dependen del flujo constante de viajeros internacionales. Si ese flujo se reduce porque las conexiones ahora se hacen en Brasil, la facturación de esas empresas caerá de forma inmediata”, señaló el titular de SIPLAP.

El sindicato de pilotos advierte pérdida de empleos por la migración de vuelos a otros países

El reclamo del sindicato apunta igualmente al modelo actual de recaudación y asignación de la TUUA. “El cobro debería integrarse en el precio de los boletos, pero el costo de implementar y mantener ese sistema no puede recaer sobre las aerolíneas. Ese gasto debe estar incluido dentro de la estructura tarifaria que administra LAP”, sostuvo el dirigente.

La controversia ha derivado en la apertura de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ositran y los gremios, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo sobre subsidios o exoneraciones. “No se puede cobrar a los pasajeros por una infraestructura que no está terminada”, manifestó.

El SIPLAP anunció que buscará participar de manera activa en las próximas reuniones, después de no haber recibido invitación para los encuentros previos. “No solo está en juego la conectividad internacional, sino el futuro laboral de los trabajadores peruanos”, subrayó Viñas para Infobae Perú.

Vale precisar que, a diferencia de la TUUA por conexión internacional, el cobro de la TUUA nacional sigue suspendido hasta marzo, aunque la incertidumbre persiste entre los operadores locales ante la posibilidad de un impacto similar. “La reducción de vuelos implica menos oportunidades laborales para pilotos, tripulantes y personal de tierra. El crecimiento profesional y la generación de empleo se verán limitados”, sentenció.