Perú

Cancillería confirma regreso de 18 peruanos desde Rusia tras situación relacionada con servicios militares en el extranjero

Además, se tiene prevista la llegada de más connacionales en los próximos días, todos provenientes de Moscú y con apoyo de funcionarios diplomáticos. Asimismo, otros dos ciudadanos continúan en proceso de retorno, cuyas gestiones siguen en curso

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Mochila verde militar con bandera peruana en primer plano; detrás, soldados caminan por un campamento nevado con tiendas y la bandera rusa.
Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que en las últimas dos semanas se concretó el retorno al Perú de 18 ciudadanos que se presentaron ante la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú. Los connacionales recibieron alojamiento, alimentación y asistencia consular integral mientras se gestionaba su repatriación, en el contexto de una creciente preocupación internacional por la participación de extranjeros en conflictos armados fuera del país.

Según informó, el proceso se desarrolló siguiendo protocolos de protección y asistencia orientados a quienes busquen apoyo ante situaciones de vulnerabilidad en el extranjero. Las gestiones fueron encabezadas por el embajador peruano en la Federación de Rusia, junto con el equipo consular en Moscú, quienes actuaron bajo instrucciones directas del Ministerio para asegurar la seguridad y el retorno de los compatriotas.

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“Durante el curso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar exitosamente el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la Sección Consular de la Embajada del Perú en Moscú, y a quienes se les brindó la asistencia y protección debida con alojamiento y alimentación“, precisa el comunicado.

Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú con un titular sobre el retorno de connacionales desde Rusia y un texto detallado
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informa el retorno exitoso de dieciocho connacionales desde Rusia y la asistencia consular continua para otros peruanos. (Cancillería del Perú)

Cancillería confirma retorno escalonado de peruanos en los próximos días

La Cancillería precisó que el domingo 3 de mayo está programada la llegada de un connacional adicional, mientras que el lunes 4 se espera el arribo de otros seis peruanos, todos provenientes de Moscú y trasladados con el apoyo de funcionarios diplomáticos. Además, otros dos ciudadanos peruanos permanecen en proceso de retorno, cuyas gestiones se encuentran en curso y podrían concretarse en los próximos días.

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“El domingo 3 de mayo está prevista la llegada al Perú de un connacional. El próximo lunes 4 de mayo se espera el arribo de otros seis peruanos que retornan también provenientes de Moscú habiendo sido trasladados con el auxilio de funcionarios de nuestra Embajada y bajo la protección correspondiente”, reza el pronunciamiento.

El abogado Percy Salinas denuncia la alarmante situación de los peruanos reclutados para la guerra en Rusia. Confirma al menos 13 fallecidos y comparte el testimonio de un soldado que, junto a otros compatriotas, clama por ser rescatado de una trinchera mientras la embajada peruana no responde. | Canal N

Las autoridades señalaron que estos avances son resultado de un trabajo coordinado entre la embajada y la Sección Consular, que han implementado protocolos específicos para cada caso. El procedimiento incluye la recepción, evaluación y provisión de ayuda inmediata, así como la coordinación logística para el viaje de regreso. La Cancillería recordó que la atención a connacionales en este contexto se rige por normas internacionales y lineamientos internos, priorizando la protección y el respeto a los derechos humanos.

Informe internacional detalla el funcionamiento de la red de reclutamiento ruso

Un reciente informe presentado en Kiev por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), junto a la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR), expuso el funcionamiento de una red global de reclutamiento operada por el Estado ruso. Según el documento, más de 600 peruanos habrían sido captados bajo engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania, en un esquema que replica patrones de trata de personas a nivel mundial.

El mecanismo descrito en el informe incluye la oferta de empleos en seguridad, cocina o transporte a través de redes sociales, con promesas de sueldos de hasta USD 4.000 mensuales y bonos iniciales que pueden alcanzar los USD 50.000. Los contratos, redactados en ruso y con condiciones poco claras, son presentados a personas que no dominan el idioma, lo que dificulta su comprensión. Al llegar a Moscú, los reclutados suelen enfrentar la confiscación de documentos, la imposición de deudas ficticias y un periodo de adoctrinamiento antes de ser enviados al frente.

Percy Salinas, abogado de las familias, denuncia una red de trata de personas que recluta peruanos con falsas promesas laborales para enviarlos como mercenarios a la guerra entre Rusia y Ucrania. Conoce los detalles de este engaño y la lucha de los familiares por traerlos de vuelta. | Video

El informe, basado en nueve meses de investigación, estima que desde febrero de 2022 Rusia ha reclutado al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, con entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos involucrados. Aunque el Perú no es mencionado expresamente en el documento, las denuncias recogidas por familiares y abogados peruanos coinciden con el patrón identificado. La FIDH calificó el sistema como una “violación flagrante” del Protocolo de Palermo y alertó sobre la falta de respuestas efectivas por parte de los países de origen.

Las víctimas, según el informe, suelen ser enviadas a operaciones de alto riesgo, denominadas “asaltos de carne”, donde las tasas de bajas son elevadas. La inteligencia ucraniana estima que uno de cada cinco combatientes extranjeros no sobrevive el primer despliegue. En el caso peruano, familiares y abogados han denunciado amenazas y una respuesta oficial limitada, pese a la magnitud del fenómeno.

Canales de asistencia para peruanos en Rusia

Para los peruanos que se encuentran en territorio ruso y requieran asistencia, la Embajada del Perú y su Sección Consular mantienen habilitados diversos canales de comunicación, con atención permanente durante las 24 horas.

  • Correo electrónico: sconsularperu@mail.ru
  • Teléfono celular: +7 985 389 06 60
  • Teléfono fijo en Rusia: 8 985 389 06 60
  • WhatsApp: wa.me/+79853890660

Las autoridades exhortaron a los connacionales a comunicarse por estas vías ante cualquier situación de riesgo o emergencia, y reiteraron el compromiso institucional de brindar protección y apoyo a los peruanos en el extranjero, especialmente en contextos de vulnerabilidad y conflicto.

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