NASA muestra en su Calendario de Ciencia 2026 impresionante imagen de nubes actinoformes sobre la costa del Perú

Fotografía tomada el 14 de julio de 2024 por el satélite PACE sobre el Pacífico sudeste frente a Perú. NASA

La edición de abril del Calendario de Ciencia 2026 presenta una escena captada sobre el Pacífico sudeste que dirige la atención hacia un fenómeno atmosférico poco común. La imagen, obtenida en julio de 2024, muestra formaciones nubosas con patrones definidos frente a la costa peruana. La selección de esta fotografía dentro del calendario anual subraya el interés científico por estructuras que, pese a su apariencia estética, ofrecen datos relevantes para el estudio del clima.

El registro proviene de un instrumento orbital que permite observar con detalle la dinámica de la atmósfera terrestre. Desde esa perspectiva, las nubes dejan de ser un fondo visual y pasan a constituir un objeto de análisis. La distribución, forma y comportamiento de estos sistemas influyen en variables que afectan tanto a escala regional como global.

El material forma parte de una iniciativa de divulgación que combina imágenes de distintas misiones con explicaciones accesibles. Cada mes incorpora un caso distinto, con el objetivo de acercar investigaciones complejas a una audiencia amplia. En abril, el foco se ubica en las denominadas nubes actinoformes.

Nubes con estructura radial frente a la costa peruana

La fotografía destacada fue tomada el 14 de julio de 2024 por el satélite PACE, una misión de la NASA dedicada al estudio de océanos y atmósfera. En la imagen se observan nubes bajas con una disposición radial que recuerda formas naturales como copos o relieves montañosos vistos desde gran altura.

Según la agencia, estas estructuras reciben el nombre de nubes actinoformes. El término proviene del griego y alude a la forma de rayo que caracteriza su patrón. Este tipo de nube suele desarrollarse en regiones marinas donde interactúan corrientes de aire frío y cálido, lo que genera configuraciones organizadas visibles desde el espacio.

El interés científico radica en la manera en que estas formaciones reflejan procesos físicos de la atmósfera. Su estudio permite identificar condiciones específicas de humedad, temperatura y circulación del aire. Además, su comportamiento contribuye a entender cómo ciertos sistemas nubosos se agrupan o se dispersan.

Observación satelital y análisis climático

Nubes actinoformes, caracterizadas por su estructura radial similar a rayos o copos. NASA

El uso de plataformas orbitales resulta clave para examinar la evolución de las nubes en distintas regiones del planeta. A través de sensores especializados, los investigadores registran cambios en su densidad, extensión y desplazamiento. Esta información se integra en modelos climáticos que buscan explicar variaciones a corto y largo plazo.

La NASA señala que el análisis de nubes cumple un papel central en la comprensión del balance energético terrestre. En ese contexto, explica: “Algunas nubes reflejan la energía solar y la rebotan al espacio, mientras que otras actúan como una manta aislante para la Tierra, atrapando el calor que está más cerca del suelo”.

Este doble efecto convierte a las nubes en un componente determinante dentro del sistema climático. Su presencia puede enfriar o calentar la superficie según sus características. Por ese motivo, su observación sistemática figura entre las prioridades de la investigación atmosférica.

Herramientas para el seguimiento ambiental

El satélite PACE incorpora tecnología que amplía las capacidades de monitoreo ambiental. Sus instrumentos permiten analizar no solo nubes, sino también aerosoles y fitoplancton oceánico. Esta combinación de variables ofrece una visión integrada de procesos que antes se estudiaban de forma separada.

Con estos datos, los científicos realizan seguimientos de la calidad del aire y examinan la interacción entre océano y

El Calendario de Ciencia 2026 incluye además otros ejemplos de observación espacial. Entre ellos figura el trabajo del telescopio James Webb Space Telescope, que registró estructuras vinculadas al nacimiento de estrellas, y la misión del rover Curiosity en Marte, que analizó sedimentos con indicios de agua pasada. Cada caso refleja un enfoque distinto, aunque todos comparten el uso de tecnología avanzada para explorar fenómenos complejos.

La imagen de abril se integra en ese conjunto como un registro que combina valor visual y relevancia científica. Su difusión en formato digital permite acceso libre tanto al calendario como a la fotografía en alta resolución, lo que facilita su uso en contextos educativos y de divulgación.