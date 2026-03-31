Misión a la Luna 2026 de la NASA: ingeniera peruana forma parte de Artemis II que despega este 1 de abril

Una ingeniera de la NASA posa sonriente junto a la estructura de un cohete mientras se preparan para el programa Artemis, que busca llevar a la humanidad de vuelta a la Luna. (Andina)

La NASA se alista para uno de los hitos más importantes de su programa espacial con el lanzamiento de la misión Artemis II, previsto para el 1 de abril de 2026. Este será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y llevará a cuatro astronautas en un recorrido alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, marcando el retorno de misiones humanas al entorno lunar tras más de cinco décadas desde el programa Apolo.

Artemis II será el primer vuelo tripulado de la nueva generación de exploración lunar de la NASA y tendrá una duración aproximada de 10 días. La misión recorrerá más de un millón de kilómetros, con el objetivo de orbitar la Luna y regresar a la Tierra, según confirmó la agencia espacial de Estados Unidos. El equipo de astronautas realizará pruebas y experimentos en el entorno lunar, en una operación que representa el avance más significativo en exploración espacial desde los vuelos Apolo.

Presencia peruana en la misión Artemis II

La misión no solo representa un avance clave en la exploración espacial, sino que también cuenta con presencia peruana. La ingeniera cusqueña Jackelynne Silva-Martínez integra el equipo central de esta operación, desempeñando funciones como integradora de misiones desde el Centro Espacial Johnson en Houston. Silva-Martínez coordina los distintos sistemas que hacen posible el vuelo, como la nave Orion, el cohete SLS y los sistemas terrestres, y participa en reuniones donde se toman decisiones críticas, incluidas la autorización de operaciones durante la cuenta regresiva y la evaluación de riesgos.

“Es muy emocionante ser parte de esta misión, pero también una gran responsabilidad”, manifestó Silva-Martínez en entrevista con la Agencia Andina. Explicó que el trabajo actual se asemeja en algunos aspectos a lo realizado durante el Apolo 8, aunque con tecnología avanzada y la colaboración de múltiples actores de la industria, la academia y distintas entidades.

Una ingeniera peruana de la NASA sonríe mientras el cohete del programa Artemis se alza majestuoso junto a una luna llena, simbolizando el futuro de la exploración espacial. (Andina)

Uno de los pilares del programa Artemis es la seguridad de la tripulación. Silva-Martínez enfatizó: “Queremos que los astronautas lleguen a salvo a la Luna y regresen también a la Tierra. Nos tomamos todo eso muy en serio”. Detalló que existen entrenamientos rigurosos y protocolos específicos para minimizar riesgos durante la misión.

El rol de Jackelynne Silva-Martínez en Artemis II

Silva-Martínez no forma parte de la tripulación, sino que coordina el funcionamiento conjunto de los sistemas principales y garantiza que las operaciones se realicen conforme a los estándares técnicos de la NASA. Además, integra el equipo encargado de brindar soporte directo a la gerencia de operaciones y a los directores de cada programa. Durante el desarrollo de Artemis II, también tendrá funciones en el centro de control, donde contribuirá en la supervisión del lanzamiento y el monitoreo en tiempo real del vuelo.

La trayectoria de Silva-Martínez en el ámbito aeroespacial supera las dos décadas. Antes de integrarse a la NASA, trabajó en el diseño de satélites en Lockheed Martin y luego colaboró en proyectos de robótica en el Jet Propulsion Laboratory. Actualmente, además de Artemis II, participa en la planificación de futuras misiones como Artemis III.

La misión Artemis II contempla que los astronautas viajen durante cuatro días hasta alcanzar la órbita lunar, donde permanecerán alrededor de dos días realizando pruebas y experimentos científicos. Posteriormente, emprenderán el retorno a la Tierra, trayecto que tomará otros cuatro días, completando así un viaje considerado fundamental para el futuro de la exploración espacial humana, según informó la NASA.

A pesar de su carrera desarrollada en Estados Unidos, Silva-Martínez mantiene un vínculo activo con sus raíces cusqueñas. Recordó que desde pequeña incorporó el concepto del “ayni”, principio andino basado en la cooperación y el trabajo en equipo, que hoy aplica en su labor profesional. “Nada se puede hacer solo, tenemos que depender y colaborar con varios equipos”, afirmó.

Participación peruana en el concurso de mascota lunar para Artemis II

Además de la presencia de profesionales peruanos en el equipo técnico de la NASA, el país obtuvo un nuevo logro en el marco de la misión Artemis II. La peruana Daniela Villanueva Colina fue seleccionada entre los cinco finalistas mundiales en el concurso internacional organizado por la agencia espacial para elegir la mascota oficial de la misión. Su diseño, “Corey The Explorer”, estuvo inspirado en el ADN humano y simboliza la conexión entre la humanidad, la ciencia y el universo.

La propuesta de Villanueva Colina destacó entre más de 2.600 postulaciones de más de 50 países. Aunque el diseño ganador fue “Rise”, presentado por Lucas Ye de California, la inclusión de la peruana entre los principales finalistas representa un reconocimiento relevante al talento nacional en ciencia y diseño.

El proyecto peruano empleó una paleta de colores vinculada a la galaxia y materiales aptos para el espacio, reflejando la creatividad y la capacidad técnica presentes en la participación peruana en iniciativas internacionales de exploración espacial.