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El peruano presente en el lanzamiento de Artemis II a la Luna: “Ha sido una experiencia única, realmente impresionante”

Roberto Melgar, jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), presenció el momento en que la nave Orión llevó a cuatro astronautas a la órbita lunar en una misión histórica

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Roberto Melgar, jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), presenció el momento en que la nave Orión llevó a cuatro astronautas a la órbita lunar en una misión histórica

Roberto Melgar, jefe de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y único peruano en presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna, comentó este lunes que “ha sido un privilegio” representar al país en este histórico traslado, que llevó por primera vez a la órbita lunar a una mujer, un afroamericano y un canadiense.

En diálogo con el programa 24 Horas de Panamericana TV, el Mayor General de la Fuerza Aérea (FAP) relató que participó como invitado oficial en el despegue histórico realizado el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo, en presencia de autoridades de la NASA, representantes de agencias espaciales internacionales y miembros de la comunidad científica global.

“Yo estaba muy atento a grabar el lanzamiento, pero luego de que uno ve la calidad de lo que uno ve en el celular y atrás pude observar la brillantez, el sonido y la vibración de lo que significa un lanzamiento de un cohete tan potente, realmente es impresionante”, sostuvo el responsable de la sede donde funciona la agencia espacial peruana.

“Es la segunda oportunidad en que vamos a ver esa carrera. (...) Ha sido una experiencia única (...) Le comentaba a mis compañeros que yo estaba muy atento a grabar el lanzamiento, pero luego de que uno ve la calidad de lo que uno ve en el celular y atrás pude observar la brillantez, el sonido y la vibración de lo que significa un lanzamiento de un cohete tan potente, realmente es impresionante”, aseguró.

06/04/2026 Sexto día de vuelo de Artemis II: La tripulación está lista para el sobrevuelo lunar SOCIEDAD NASA
06/04/2026 Sexto día de vuelo de Artemis II: La tripulación está lista para el sobrevuelo lunar SOCIEDAD NASA

Se trata de la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a futuras misiones en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite, además de preparar condiciones para la exploración de Marte.

Por la tarde de este lunes, la nave tripulada Orión de Artemis II inició su paso por detrás de la Luna, lo que provocó la pérdida de comunicaciones de radio con la Tierra durante unos 40 minutos, un periodo de silencio absoluto que estaba previsto.

Los cuatro astronautas de la misión dejaron de comunicarse con la NASA a las 18:44 hora del este de Estados Unidos, debido a que la Luna, una masa sólida de roca y regolito de casi 3.500 kilómetros de diámetro, bloquea las ondas de radio procedentes del centro de control o de la cápsula.

La interacción entre la agencia del gobierno estadounidense y la tripulación se realiza mediante la Red del Espacio Cercano (NSN, en inglés) y la Red del Espacio Profundo (DSN, en inglés).

DSN, el sistema principal cuando los astronautas se encuentran lejos de la Tierra, opera a través de tres complejos de antenas gigantes ubicados en California, Madrid y Canberra, garantizando una conexión permanente sin interrupciones por la rotación terrestre.

Astronautas de Artemis II elogian ‘Project Hail Mary’ antes de su histórico viaje lunar. (Captura de video. Reuters)
Astronautas de Artemis II elogian ‘Project Hail Mary’ antes de su histórico viaje lunar. (Captura de video. Reuters)

Además, la nave emplea el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orión Artemis II, que transmite datos científicos y de la tripulación mediante láser, permitiendo enviar volúmenes cien veces mayores de información que la radio. La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este, dentro de su regreso hacia la Tierra.

Esta misión reviste unas características particulares”, comentó Melgar sobre la participación del comandante estadounidense Reid Wiseman, así como de los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta canadiense de la CSA Jeremy Hansen.

Los cuatro, actualmente sobrevolando la Luna a bordo de la cápsula Orión, acumulaban 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales antes de despegar desde Cabo Cañaveral.

“Esto es muy significativo porque también hace a la humanidad multiplanetaria. Nos va a permitir proyectar y buscar otros lugares para sostener y tener acceso a que crezca nuestra humanidad. Y siempre, desde el lado científico, existen muchas preguntas sin responder”, valoró.

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