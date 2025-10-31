Perú

Adolescente de 15 años lleva una semana sin ser localizado en SJL: familia pide apoyo a la PNP

La familia enfrenta la angustia por la ausencia de un menor en Los Álamos, donde los esfuerzos por hallarlo se suman a la delicada situación de salud de otro de los hermanos

Un adolescente de 15 años lleva desaparecido una semana en el distrito de San Juan de Lurigancho. Isaías Alca Villar fue visto por última vez hace una semana en el asentamiento humano Los Álamos. La familia ha solicitado apoyo urgente para dar con el paradero del menor, mientras enfrenta también la hospitalización de otro de sus integrantes.

Sara Ninive, madre de Isaías, relató que su hijo desapareció luego de salir a la calle tras el almuerzo, como lo hacía habitualmente. La última vez que lo vio se encontraba jugando cerca de su vivienda, poco antes de que ella saliera hacia el hospital donde cuidan a su hijo mayor, Aarón, quien permanece internado en el Hospital Dos de Mayo.

Sara indicó que Isaías había mostrado mejoría en su salud mental en los días previos a su desaparición. “Mi hijo sale y siempre paraba con un palito. Hace tres meses su mente se trastornó, aunque ya estaba mejorando”, señaló a Latina Noticias.

Vecinos del sector manifestaron haberlo visto cerca del paradero momentos antes de que se perdiera todo rastro de él, pasada la tarde del viernes anterior.

“Ya me fui de buscarlo en el Trébol, en el paradero de la R 28 [...] pregunté y pregunté a las motos y dijeron que por el paradero de la R veintiocho lo vieron caminando”, indicó.

Su hermano se encuentra hospitalizado

Según la madre, Isaías dejó de asistir al colegio José Carlos Mariátegui desde junio por dificultades de concentración, aunque solía ser un estudiante destacado. El joven, huérfano de padre desde la pandemia, colaboraba en casa y ayudaba especialmente con los cuidados de su hermano, quien padece una enfermedad crónica. La familia dependía de pequeños ingresos obtenidos por la venta de objetos recuperados.

Sara Ninive afirmó que hasta el momento la búsqueda ha sido gestionada principalmente por ella, ya que el apoyo recibido de la municipalidad y la Policía ha consistido en apenas dos operativos por la zona tras la denuncia formal. “Le he sacado fotos. Todos los días saco fotos, pego en los postes”, comentó.

El adolescente desaparecido vestía un pantalón negro, polera negra con una estrella blanca y una manta marrón a cuadros, además de usar una gorra tejida. Desde agosto no contaba con teléfono celular, y no mantenía comunicación con amigos ni profesores en los días previos a su desaparición.

La familia difundió un número de contacto: 927 227 705 para cualquier información sobre el paradero de Isaías.

Canales de atención

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar personas desaparecidas, se puede acudir a la comisaría más cercana o llamar a la Central de Emergencias 105.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: La Línea 100 brinda orientación y apoyo en casos de desaparición de menores y situaciones de vulnerabilidad familiar.
  • Municipalidad de San Juan de Lurigancho: Se recomienda a la comunidad informar a las autoridades distritales cualquier dato relevante que pueda contribuir a la búsqueda.
  • También puedes marcar la línea 114 para reportar cualquier desaparición y la atención debe ser inmediata.

