Perú

Lluvias intensas ponen en riesgo ocho puentes en Sartimbamba y elevan peligro de aislamiento en la sierra de La Libertad

El impacto acumulado de las precipitaciones ha dejado varias estructuras al borde del colapso . Autoridades advierten que la falta de intervención inmediata podría aislar a la población

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Ocho puentes carrozables presentan daños estructurales graves por lluvias intensas. (Composición: Infobae)
Ocho puentes carrozables presentan daños estructurales graves por lluvias intensas. (Composición: Infobae)

Las lluvias intensas que afectan a la sierra de la región La Libertad exponen con claridad las debilidades de su infraestructura vial. En el distrito de Sartimbamba, la situación alcanza un nivel crítico: varios puentes clave presentan daños estructurales que comprometen la conectividad y la seguridad de la población.

En esta zona andina, donde las vías terrestres representan el principal medio de acceso a servicios básicos y mercados, el deterioro de los puentes incrementa la vulnerabilidad de los habitantes. La falta de intervención inmediata podría generar aislamiento y dificultades en el abastecimiento de productos esenciales.

Las autoridades locales advierten que el problema no se limita a un punto específico, sino que involucra a múltiples estructuras distribuidas en diferentes sectores del distrito. La urgencia radica en la necesidad de respuestas rápidas frente a una temporada de lluvias que continúa con intensidad.

Riesgo estructural en ocho puentes clave

La posible interrupción de vías afectaría el acceso a alimentos, salud y educación. Andina
La posible interrupción de vías afectaría el acceso a alimentos, salud y educación. Andina

El alcalde de Sartimbamba, Robert Arteaga Contreras, alertó que ocho puentes carrozables se encuentran en riesgo de colapso debido al impacto acumulado de las lluvias. Estas estructuras resultan esenciales para el tránsito diario de la población, tanto para actividades económicas como para el acceso a servicios de salud y educación.

La autoridad local explicó que el deterioro progresivo de los puentes pone en peligro la integridad de los habitantes que dependen de estas rutas. También advirtió sobre la posibilidad de interrupciones en el tránsito, lo que podría afectar el suministro de alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, el burgomaestre remitió un pedido formal a César Eduardo Alvis Tafur, titular de Provias Descentralizado. La solicitud busca la priorización del financiamiento y la ejecución de proyectos de renovación de puentes en el distrito.

El requerimiento se sustenta en el Decreto Supremo n. ° 025-2026-PCM, que declara el estado de emergencia por lluvias en la jurisdicción. Este marco legal permite la aplicación de mecanismos excepcionales para acelerar intervenciones en infraestructura afectada.

Arteaga Contreras indicó que espera una respuesta en el corto plazo, dada la magnitud del riesgo. Además, anunció que insistirá ante las entidades correspondientes hasta lograr la ejecución de las obras necesarias.

Proyectos en cartera para renovación

Habitantes dependen de estas rutas para actividades económicas y servicios básicos. Andina
Habitantes dependen de estas rutas para actividades económicas y servicios básicos. Andina

Entre los proyectos presentados figuran intervenciones específicas en varios puntos estratégicos del distrito. Se contempla la renovación del puente carrozable Huangale (CUI N.° 2689062) y la reparación del puente en el sector Huacatingo (CUI N.° 2689051).

También se incluyen la renovación del puente en la salida del caserío Pueblo Libre (CUI N.° 2689048) y del puente San Isidro (CUI N.° 2689041). A estos se suman proyectos en La Quebrada, tanto en el centro poblado San Alfonso (CUI N.° 2689035) como en la vía hacia Marcabal Grande (CUI N.° 2689027).

La lista continúa con la renovación del puente El Mercado (CUI N.° 2689024) y del puente El Colegio, en el ingreso a Marcabal Grande (CUI N.° 2689016). Cada uno de estos puntos cumple un rol importante en la conectividad interna y externa del distrito.

Impacto en la población y continuidad de las lluvias

El deterioro de estas infraestructuras genera preocupación entre los habitantes de Sartimbamba, quienes dependen de estos puentes para sus actividades cotidianas. La posibilidad de quedar aislados representa una amenaza directa a su calidad de vida.

Las lluvias persistentes en la provincia de Sánchez Carrión continúan provocando daños en caminos y estructuras. Este contexto agrava la situación en una zona que ya enfrenta limitaciones en infraestructura.

Sartimbamba, conocida como tierra del escritor Ciro Alegría, autor de obras como El mundo es ancho y ajeno, La serpiente de oro y Los perros hambrientos, enfrenta ahora un desafío vinculado a su infraestructura vial, en medio de condiciones climáticas adversas que persisten en la región.

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