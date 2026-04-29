Nuevo Sistema Integrado de Transporte de Lima impulsará asociaciones público-privadas y una tarifa única en la ciudad

En Lima y Callao, el 60% de los usuarios emplea transporte público informal, mientras solo el 8,3% recurre a metro, corredores o Metropolitano.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó la Resolución Ministerial N.° 206-2026-MTC/01.02, que presenta el proyecto para modificar el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

El objetivo central es establecer un marco legal que permita implementar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a nivel nacional, integrando corredores, buses alimentadores, metro y otros medios bajo una lógica unificada.

PUBLICIDAD

El documento, según informó el MTC, busca ordenar el transporte público, reducir la informalidad y modernizar la experiencia de viaje en las principales ciudades del país.

Un solo pasaje para todo el viaje: ¿Cómo funcionará el SIT?

El proyecto se apoya en dos pilares clave: la incorporación de asociaciones público-privadas (APP) para promover inversión privada y la creación de una tarifa única para los usuarios.

PUBLICIDAD

Según el análisis del propio MTC, el SIT permitirá que los pasajeros paguen un solo boleto y puedan hacer transbordos entre distintos modos de transporte sin tener que volver a pagar, siempre que el trayecto se mantenga dentro del sistema.

El déficit de infraestructura de transporte en Perú supera los 30.000 millones de dólares, contribuyendo a la fragmentación del sistema.

Esta integración facilitará el acceso, reducirá costos y simplificará la movilidad para millones de personas. Además, la norma habilita a los gobiernos locales y entidades estatales para adquirir, administrar y aportar infraestructura esencial al sistema, como terminales, estaciones y patios de maniobras.

PUBLICIDAD

El marco legal permitirá que estos bienes sean gestionados mediante APP, obras por impuestos u otros modelos de inversión contemplados en la Constitución, fomentando la participación de empresas privadas en la construcción y operación de corredores y servicios.

La ATU será la entidad responsable de organizar y supervisar todo el transporte público integrado en Lima y Callao. Tendrá a su cargo la aplicación de la tarifa única, el control de calidad, la modernización de la flota y la coordinación con operadores privados y autoridades, buscando un servicio seguro, eficiente y accesible para todos.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa con los choferes informales?

El SIT introduce un sistema de pago electrónico unificado que permitirá usar tarjetas, códigos QR o una app móvil para abonar el viaje.

El usuario hará un solo pago al comenzar su trayecto y podrá realizar transbordos entre buses, metro y otros modos integrados sin cargos adicionales, bajo ciertas reglas de tiempo y recorrido.

PUBLICIDAD

Este mecanismo estará disponible en toda la red y será interoperable entre operadores, facilitando el control y la trazabilidad del sistema.

La congestión y la informalidad en el transporte público peruano causan pérdidas superiores a 540 millones de soles anuales, según el MTC.

Ventajas para los usuarios:

PUBLICIDAD

Un solo pago cubre todo el trayecto dentro del sistema, sin importar cuántos medios de transporte se utilicen.

Se podrán hacer transbordos libremente, siempre que el viaje no se interrumpa fuera de la red.

El pago podrá realizarse con una app móvil oficial, tarjeta electrónica o código QR, lo que elimina el uso de efectivo y agiliza el acceso.

La app permitirá consultar rutas, planificar viajes y monitorear el gasto en tiempo real.

Se prevé la posibilidad de tarifas diferenciadas y subsidios focalizados para estudiantes, adultos mayores y sectores vulnerables, con el fin de asegurar la asequibilidad.

El MTC subraya que este modelo de integración tarifaria es fundamental para combatir la informalidad, ya que incentiva el uso del sistema formal, reduce los costos para los usuarios y facilita la fiscalización del servicio.

El sistema de recaudo único también permitirá redistribuir los ingresos entre operadores de manera transparente y apoyará la sostenibilidad financiera del SIT.

PUBLICIDAD

Asociaciones público-privadas y modernización del transporte

La reforma promueve activamente la inversión privada a través de APP y otros mecanismos, permitiendo que empresas construyan, operen o mantengan partes del sistema a cambio de concesiones y bajo reglas claras supervisadas por el Estado.

El Estado podrá aportar bienes, infraestructura y tecnología, mientras que los privados sumarán recursos, innovación y eficiencia. Según el MTC, la combinación de inversión pública y privada permitirá superar la fragmentación actual, cerrar la brecha de infraestructura y acelerar la modernización.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa el Sistema Integrado de Transporte para simplificar los viajes y reducir costos a nivel nacional.

El decreto reconoce que la brecha de infraestructura en transporte supera los 30,000 millones de dólares, y que la congestión genera pérdidas anuales superiores a 540 millones de soles en ciudades como Trujillo.

Entre 1990 y 2022, las emisiones del sector transporte aumentaron 262%, y el 67% de los viajes en Lima se realiza en transporte informal.

El SIT apunta a revertir estos indicadores, facilitando la transición de operadores pequeños hacia esquemas empresariales formales, promoviendo la eficiencia, la calidad del servicio y el acceso universal.

Algunos datos clave del diagnóstico del MTC:

60% de los usuarios en Lima y Callao utiliza micros, coasters y combis tradicionales, la mayoría fuera del sistema formal.

Solo el 8,3% usa medios como el metro, corredores complementarios o el Metropolitano.

El viaje promedio en Lima y Callao es de 59 minutos para 12,2 km, y los hogares de menores ingresos destinan hasta el 45% de su presupuesto al transporte.

El déficit de infraestructura en el sector supera los 30 mil millones de dólares en todo el país.

La integración tarifaria y el uso de apps permitirán un mayor control sobre ingresos y evasión, y los ingresos no tarifarios (publicidad, alquiler de espacios) pueden representar hasta el 30% del total en sistemas consolidados.

Con el objetivo de descongestionar el tránsito y mejorar la calidad de vida, se planea la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. La ATU evalúa diversas fuentes de financiamiento, como asociaciones público-privadas, para este mega proyecto. (Crédito: Canal N)