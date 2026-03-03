Lluvias torrenciales en Perú elevan emergencia sanitaria: 41 muertos y brote de dengue en aumento

Las lluvias intensas en Perú han marcado la temporada 2026 con un saldo devastador. Según datos oficiales presentados por el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 2 de marzo se han registrado 41 fallecidos y una persona desaparecida, mientras la emergencia se extiende por al menos 246 distritos en 14 regiones.

Las consecuencias de las precipitaciones incluyen deslizamientos, huaicos y la activación de quebradas, lo que ha dificultado el acceso y la atención médica para miles de personas en diversas regiones del territorio nacional.

Arequipa se encuentra entre las más afectadas, con daños en viviendas e infraestructura. El balance sanitario incluye 56 lesionados, de los cuales 48 recibieron el alta médica y siete continúan hospitalizados.

El impacto sobre el sistema de salud también es considerable: 633 establecimientos de salud operan bajo condiciones adversas y cuatro permanecen inoperativos, según reportes recogidos por la Agencia Andina.

Para responder a esta crisis, el Minsa presentó el “Centro de Emergencia Sanitaria ante lluvias a nivel nacional”, una plataforma que consolida información en tiempo real sobre las afectaciones y necesidades en todo el país. La herramienta organiza los datos por departamento, provincia y distrito, permitiendo evaluar daños a la salud, operatividad de los servicios, vigilancia epidemiológica y acciones de respuesta.

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, explicó que estos reportes diarios facilitan una “sala situacional activa”, que permite adoptar medidas inmediatas y asegurar la atención a la población. De acuerdo con el funcionario, “la salud de la población está siendo atendida con prioridad”, según declaró la autoridad sanitaria.

Crédito Andina / Composición Infobae

Aumento del dengue y despliegue de brigadas

Paralelamente a los daños físicos, la emergencia trae un riesgo sanitario adicional: el aumento de dengue y otras enfermedades.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, advirtió que los casos de dengue muestran un crecimiento sostenido, principalmente en la región de San Martín, donde se han reportado más de mil casos en las últimas semanas. Otras patologías bajo vigilancia incluyen enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias y leptospirosis.

La situación ha motivado un despliegue de recursos sin precedentes. El Minsa ha distribuido más de 700 brigadas sanitarias, integradas por unos 4.000 profesionales, que evalúan daños, ofrecen atención médica y refuerzan la respuesta en las zonas críticas.

Además, se han implementado puestos médicos de avanzada y la estrategia “Minsa Móvil”, destinada a movilizar personal de distintas especialidades y distribuir kits de emergencia con medicamentos donde más se requieren.

En cuanto a la capacidad de respuesta hospitalaria, las autoridades reportan 1.967 camas disponibles en todo el país, incluyendo 54 para cuidados intensivos, 1.540 de hospitalización y 373 camillas de emergencia. Este esfuerzo pretende asegurar la atención médica continua, incluso en las áreas donde la infraestructura se ha visto comprometida por las lluvias.

Tumbes y Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi) informó que las lluvias en Piura y Tumbes se intensificarán y podrían extenderse hasta abril debido a la llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas.

Aunque la temperatura del mar descendió temporalmente, se prevé que vuelva a subir, reactivando las precipitaciones. Las lluvias afectan agricultura, salud e infraestructura vial, y aumentan el riesgo de enfermedades como el dengue.