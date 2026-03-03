Perú

Lluvias torrenciales en Perú elevan emergencia sanitaria: 41 muertos y brote de dengue en aumento

Las intensas precipitaciones han provocado deslizamientos, afectaciones en centros de salud y un repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos

Guardar

Las lluvias intensas en Perú han marcado la temporada 2026 con un saldo devastador. Según datos oficiales presentados por el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 2 de marzo se han registrado 41 fallecidos y una persona desaparecida, mientras la emergencia se extiende por al menos 246 distritos en 14 regiones.

Las consecuencias de las precipitaciones incluyen deslizamientos, huaicos y la activación de quebradas, lo que ha dificultado el acceso y la atención médica para miles de personas en diversas regiones del territorio nacional.

Arequipa se encuentra entre las más afectadas, con daños en viviendas e infraestructura. El balance sanitario incluye 56 lesionados, de los cuales 48 recibieron el alta médica y siete continúan hospitalizados.

El impacto sobre el sistema de salud también es considerable: 633 establecimientos de salud operan bajo condiciones adversas y cuatro permanecen inoperativos, según reportes recogidos por la Agencia Andina.

Para responder a esta crisis, el Minsa presentó el “Centro de Emergencia Sanitaria ante lluvias a nivel nacional”, una plataforma que consolida información en tiempo real sobre las afectaciones y necesidades en todo el país. La herramienta organiza los datos por departamento, provincia y distrito, permitiendo evaluar daños a la salud, operatividad de los servicios, vigilancia epidemiológica y acciones de respuesta.

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, explicó que estos reportes diarios facilitan una “sala situacional activa”, que permite adoptar medidas inmediatas y asegurar la atención a la población. De acuerdo con el funcionario, “la salud de la población está siendo atendida con prioridad”, según declaró la autoridad sanitaria.

Crédito Andina / Composición Infobae
Crédito Andina / Composición Infobae

Aumento del dengue y despliegue de brigadas

Paralelamente a los daños físicos, la emergencia trae un riesgo sanitario adicional: el aumento de dengue y otras enfermedades.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, advirtió que los casos de dengue muestran un crecimiento sostenido, principalmente en la región de San Martín, donde se han reportado más de mil casos en las últimas semanas. Otras patologías bajo vigilancia incluyen enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias y leptospirosis.

La situación ha motivado un despliegue de recursos sin precedentes. El Minsa ha distribuido más de 700 brigadas sanitarias, integradas por unos 4.000 profesionales, que evalúan daños, ofrecen atención médica y refuerzan la respuesta en las zonas críticas.

Además, se han implementado puestos médicos de avanzada y la estrategia “Minsa Móvil”, destinada a movilizar personal de distintas especialidades y distribuir kits de emergencia con medicamentos donde más se requieren.

En cuanto a la capacidad de respuesta hospitalaria, las autoridades reportan 1.967 camas disponibles en todo el país, incluyendo 54 para cuidados intensivos, 1.540 de hospitalización y 373 camillas de emergencia. Este esfuerzo pretende asegurar la atención médica continua, incluso en las áreas donde la infraestructura se ha visto comprometida por las lluvias.

Tumbes y Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi) informó que las lluvias en Piura y Tumbes se intensificarán y podrían extenderse hasta abril debido a la llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas.

Aunque la temperatura del mar descendió temporalmente, se prevé que vuelva a subir, reactivando las precipitaciones. Las lluvias afectan agricultura, salud e infraestructura vial, y aumentan el riesgo de enfermedades como el dengue.

Temas Relacionados

LluviasMuertesMinsaperu-noticias

Más Noticias

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

La titular Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es investigada por maltrato laboral durante su gestión en el Inabif, según documentos expuestos por Willax. Cinco trabajadores denunciaron hostilidad y afectación a la dignidad, en un proceso que sigue abierto y con plazo hasta diciembre de 2026

Ministra Lily Vásquez, denunciada por

La preocupante advertencia del Enfen sobre el Niño Costero en Perú: ¿Evolucionará de ‘débil’ a ‘moderado’?

El último comunicado del comité técnico señala que el calentamiento superficial del Pacífico oriental podría intensificarse en marzo y abril, elevando el riesgo de precipitaciones intensas e impacto en zonas vulnerables

La preocupante advertencia del Enfen

Janet Barboza llama “doble moral” a Masiel Málaga: “Ya no puede sacarle más el jugo al ‘Churrito’ Hinostroza”

La conductora criticó con dureza a la cantante señalando que la artista “ya no puede sacarle más el jugo al exjugador, en medio de la confirmación del fin del vínculo sentimental de la pareja

Janet Barboza llama “doble moral”

Eclipse lunar de hoy 3 de marzo 2026: cuánto tiempo duró la ‘luna de sangre’ y cómo se vio desde Perú

Este fue el momento preciso en que la sombra terrestre tapó completamente la luna, a qué hora se inició la observación en Lima y regiones, y cuánto duró la fase roja

Eclipse lunar de hoy 3

EN VIVO se define prisión preventiva de Adrián Villar: audiencia por caso de muerte de Lizeth Marzano

Un entrenamiento nocturno se convirtió en tragedia cuando Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar. El vehículo estaba a nombre de la periodista Marisel Linares, su madrastra. Horas después, el chofer y su familia acudieron al lugar del accidente. El caso exige justicia y transparencia

EN VIVO se define prisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra Lily Vásquez, denunciada por

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

Plantean citar al ministro Ángelo Alfaro por desabastecimiento de GNV: piden que informe impacto y medidas tras fuga en Cusco

Congreso requiere a Denisse Miralles informar plan y plazos para restablecer suministro de gas tras emergencia en Camisea

JEE archiva proceso contra Keiko Fujimori por presunta información falsa en su hoja de vida

Gobierno de Balcázar evalúa que Fuerzas Armadas custodien patio de maniobras de empresas de transporte

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza llama “doble moral”

Janet Barboza llama “doble moral” a Masiel Málaga: “Ya no puede sacarle más el jugo al ‘Churrito’ Hinostroza”

Fátima Segovia aclara si mantuvo un romance con Carlos Vílchez: “He subido a la sartén”

Diego Villarán, protagonista de Eres mi bien, une su etapa actoral con la musical lanzando ‘Disfruta la función’

Mayra Couto enfrenta dificultades para quedar embarazada tras superar el cáncer de tiroides: “No es fácil”

Jaime Bayly revela por qué su hermana no estuvo presente en la boda de su hija: “Yo le había hecho dos desaires”

DEPORTES

Bassco Soyer no se cansa:

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

¿La selección de Irán puede retirarse del Mundial 2026? Los posibles escenarios tras conflicto con Estados Unidos en Medio Oriente

Los millonarios montos que la selección de Irán tendría que pagar en caso se retire del Mundial 2026 tras conflicto con Estados Unidos

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026