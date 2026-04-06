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Ocho de cada diez fallecidos por neumonía en Perú son adultos mayores: ¿Cómo evitar la alta mortalidad?

Las vacunas contra el neumococo, dirigidas a la población mayor, reducen el riesgo de hospitalización y muerte, de acuerdo con especialistas y datos oficiales

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Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 3.422 fallecimientos por neumonía, con 2.716 casos en adultos mayores, según cifras oficiales. EFE/Salas
Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 3.422 fallecimientos por neumonía, con 2.716 casos en adultos mayores, según cifras oficiales. EFE/Salas

La neumonía representa una de las principales amenazas para la salud pública en Perú, afectando de manera desproporcionada a los adultos mayores.

Según informó Alfredo Guerreros, investigador clínico y médico cirujano especializado en neumología, el neumococo figura entre las principales causas de esta enfermedad, aunque otros virus y bacterias también pueden provocarla.

De acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 21 de febrero de este año se han registrado 446 muertes por neumonía, de las cuales 359 correspondieron a personas mayores de 60 años.

Esto equivale a que ocho de cada diez fallecidos pertenecen a este grupo etario. Además, entre enero y febrero se han reportado 14,379 episodios de neumonía, con un 44% de los casos en adultos mayores.

Cifras que se mantienen elevadas en los últimos años

Durante 2025, el país reportó 3,408 muertes por neumonía, de las cuales 2,685 ocurrieron en personas de 60 años o más. En 2024, se contabilizaron 3,422 fallecimientos, con 2,716 decesos en adultos mayores.

Los datos de Perú muestran que el número de muertes se mantiene elevado en este segmento de la población a lo largo de los últimos años.

El especialista sostuvo que este patrón responde a la mayor vulnerabilidad de los adultos mayores frente a infecciones respiratorias severas, lo que puede derivar en hospitalizaciones prolongadas, secuelas permanentes o el fallecimiento.

Día Mundial de la Neumonía – neumonía – Perú – noticias – 12 noviembre
Las autoridades sanitarias y especialistas como Guerreros insisten en la importancia de la vacunación contra el neumococo y el control de factores de riesgo para reducir el impacto de la neumonía en la población mayor. (Freepik)

Vacunas específicas para adultos mayores

Guerreros recomendó la aplicación de vacunas diseñadas especialmente para este grupo etario, ya que el neumococo puede causar neumonía, infecciones en la sangre, meningitis y otras complicaciones.

Explicó que las vacunas conjugadas de nueva generación, destinadas a adultos mayores, generan una respuesta inmunológica más sólida y una memoria inmunitaria más duradera.

Según el experto, en el sector privado ya se encuentran disponibles vacunas que protegen contra ocho variantes del neumococo responsables de hasta el 84% de los casos graves de enfermedad neumocócica invasiva en personas mayores de 50 años.

“Estas vacunas han mostrado ser una herramienta eficaz para reducir la mortalidad y el riesgo de hospitalización”, puntualizó Guerreros.

Día Mundial de la Neumonía – neumonía – Perú – noticias – 12 noviembre
El Ministerio de Salud recuerda que la inmunización, junto a la detección temprana y la atención médica oportuna, sigue siendo la mejor estrategia para proteger a los grupos más vulnerables del país.

La transmisión silenciosa y el impacto de las enfermedades crónicas

El investigador también señaló que los niños pueden portar el neumococo sin presentar síntomas y transmitirlo en el hogar a los adultos mayores, quienes presentan mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves.

Por este motivo, el galeno subrayó que la prevención debe ser un esfuerzo a lo largo de la vida, con vacunas adecuadas para cada etapa.

Guerreros advirtió que la presencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o afecciones pulmonares eleva el riesgo de complicaciones severas por neumonía en los adultos mayores, lo que incrementa la necesidad de hospitalización y reduce las posibilidades de recuperación completa.

Detección temprana y atención médica oportuna

El especialista explicó que en la población mayor la neumonía puede progresar con rapidez y no siempre presenta los síntomas típicos.

Señaló que manifestaciones como debilidad, confusión o dificultad para respirar deben considerarse señales de alarma. Por ello, recomendó acudir de inmediato al médico ante cualquier cambio brusco en el estado de salud y mantener un control estricto de las enfermedades crónicas ya diagnosticadas.

Guerreros advirtió que cada episodio de neumonía puede debilitar progresivamente la salud de los adultos mayores, incrementar la dependencia y aumentar la probabilidad de hospitalizaciones futuras.

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