Línea 106 del SAMU atendió casi 10 mil llamadas de emergencia en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026

La central de urgencias del Minsa activó un refuerzo especial durante las fiestas, con más de 2 mil despachos de ambulancias y atención directa de emergencias en distintos distritos de Lima Metropolitana

Durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el sistema de salud enfrentó uno de los picos de demanda más intensos del calendario. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Amarilla como medida preventiva para reforzar la atención ante posibles emergencias, especialmente en Lima Metropolitana, donde se concentran los mayores riesgos por accidentes de tránsito, incendios urbanos, quemaduras e intoxicaciones asociadas al consumo de alcohol y pirotecnia.

La respuesta estuvo a cargo del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que durante este periodo registró 9 680 llamadas de emergencia a través de la Línea gratuita 106, una cifra que reflejó tanto la alta demanda ciudadana como la presión operativa sobre el sistema prehospitalario. Para hacer frente a este escenario, el Minsa dispuso el refuerzo de su capacidad operativa con 28 ambulancias, permitiendo una atención más rápida y articulada en distintos puntos de la capital.

Alta demanda de emergencias y despliegue del SAMU durante la alerta amarilla

De acuerdo con la información oficial, del total de llamadas recibidas durante la alerta, 5 144 correspondieron a consultas médicas, las cuales fueron evaluadas y atendidas directamente por los profesionales de la central del SAMU. Tras la clasificación de los casos, se concretaron 2 088 despachos de ambulancias, logrando la atención efectiva de 1 732 emergencias en campo. En paralelo, 3 557 llamadas fueron catalogadas como no pertinentes, un volumen que también forma parte del flujo habitual que debe gestionar la central telefónica durante fechas de alta exposición al riesgo.

Entre las intervenciones especializadas realizadas en este periodo destacó un traslado aeromédico neonatal, que permitió evacuar a un bebé de ocho días de nacido desde Arequipa hacia Lima, bajo estrictos protocolos de seguridad. Esta operación se desarrolló mediante una coordinación interinstitucional que aseguró el acceso oportuno del neonato a servicios de mayor complejidad, evidenciando el alcance nacional de la capacidad operativa del SAMU más allá de la capital.

El incremento de emergencias también estuvo marcado por la atención de incendios urbanos registrados en distintos distritos de Lima Metropolitana durante las fiestas. El 25 de diciembre, ante un incendio código 4 en el Rímac, se desplegaron cuatro ambulancias, brindándose tres atenciones médicas en la zona afectada. Un día después, el 26 de diciembre, una tienda de bicicletas en Miraflores fue escenario de otro siniestro, que requirió la intervención de una unidad móvil del SAMU.

La secuencia continuó el 29 de diciembre, cuando un incendio código 2 en Chorrillos demandó el envío de dos ambulancias. En tanto, el 31 de diciembre, se atendieron dos emergencias simultáneas: una en la avenida Huarochirí, cruce con calle Central, en Santa Anita, donde acudieron tres ambulancias, y otra en la avenida Separadora Industrial, en Villa El Salvador, que fue cubierta con una unidad móvil médica.

Estas acciones se suman a la operatividad permanente del SAMU las 24 horas, especialmente en periodos críticos como las fiestas de fin de año. Solo en 2025, la Línea 106 registró 208 607 llamadas, gestionando 116 812 atenciones médicas telefónicas, que incluyeron 77 413 despachos de ambulancias y 28 049 atenciones resueltas in situ, con un promedio mensual cercano a 2 337 intervenciones, cifras que dan cuenta del volumen sostenido de emergencias atendidas por el sistema prehospitalario.

Números de emergencia a nivel nacional

  • Central policial: 105
  • Policía de carreteras: 110
  • Bomberos: 116
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Defensa Civil: 115
  • Cruz Roja: (01) 266-0481

Ambulancias en Lima

  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Clave Médica: (01) 265-8783
  • Alerta Médica: (01) 416-6777
  • Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Números de Serenazgo

  • Barranco: (01) 719-2055
  • Chorrillos: (01) 680-3000
  • Miraflores: (01) 350-9090
  • Santa María del Mar: 996 053 454
  • San Bartolo: (01) 430-7484
  • Punta Negra: 941 387 340
  • Punta Hermosa: 981 551 027
  • Ancón: (01) 727-5346
  • Ventanilla: (01) 631-1400

Los miembros del Serenazgo cumplen un rol importante en la ciudad, pues ellos garantizan la seguridad ciudadana.

Números de las centrales de empresas aseguradoras

  • Rímac Seguros: (01) 411-1111
  • Pacífico Seguros: (01) 415-1515
  • La Positiva Seguros:  (01) 211-0213

