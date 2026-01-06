Línea 106 del SAMU atendió casi 10 mil llamadas de emergencia en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026

Año Nuevo en Lima: reportan 77 incendios vinculados a pirotecnia y viviendas precarias| SAMU

Durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el sistema de salud enfrentó uno de los picos de demanda más intensos del calendario. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Amarilla como medida preventiva para reforzar la atención ante posibles emergencias, especialmente en Lima Metropolitana, donde se concentran los mayores riesgos por accidentes de tránsito, incendios urbanos, quemaduras e intoxicaciones asociadas al consumo de alcohol y pirotecnia.

La respuesta estuvo a cargo del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que durante este periodo registró 9 680 llamadas de emergencia a través de la Línea gratuita 106, una cifra que reflejó tanto la alta demanda ciudadana como la presión operativa sobre el sistema prehospitalario. Para hacer frente a este escenario, el Minsa dispuso el refuerzo de su capacidad operativa con 28 ambulancias, permitiendo una atención más rápida y articulada en distintos puntos de la capital.

Alta demanda de emergencias y despliegue del SAMU durante la alerta amarilla

Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en playas del sur durante las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Agencia Andina

De acuerdo con la información oficial, del total de llamadas recibidas durante la alerta, 5 144 correspondieron a consultas médicas, las cuales fueron evaluadas y atendidas directamente por los profesionales de la central del SAMU. Tras la clasificación de los casos, se concretaron 2 088 despachos de ambulancias, logrando la atención efectiva de 1 732 emergencias en campo. En paralelo, 3 557 llamadas fueron catalogadas como no pertinentes, un volumen que también forma parte del flujo habitual que debe gestionar la central telefónica durante fechas de alta exposición al riesgo.

Entre las intervenciones especializadas realizadas en este periodo destacó un traslado aeromédico neonatal, que permitió evacuar a un bebé de ocho días de nacido desde Arequipa hacia Lima, bajo estrictos protocolos de seguridad. Esta operación se desarrolló mediante una coordinación interinstitucional que aseguró el acceso oportuno del neonato a servicios de mayor complejidad, evidenciando el alcance nacional de la capacidad operativa del SAMU más allá de la capital.

El incremento de emergencias también estuvo marcado por la atención de incendios urbanos registrados en distintos distritos de Lima Metropolitana durante las fiestas. El 25 de diciembre, ante un incendio código 4 en el Rímac, se desplegaron cuatro ambulancias, brindándose tres atenciones médicas en la zona afectada. Un día después, el 26 de diciembre, una tienda de bicicletas en Miraflores fue escenario de otro siniestro, que requirió la intervención de una unidad móvil del SAMU.

14/04/2017 Una ambulancia del SAMU 061. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES

La secuencia continuó el 29 de diciembre, cuando un incendio código 2 en Chorrillos demandó el envío de dos ambulancias. En tanto, el 31 de diciembre, se atendieron dos emergencias simultáneas: una en la avenida Huarochirí, cruce con calle Central, en Santa Anita, donde acudieron tres ambulancias, y otra en la avenida Separadora Industrial, en Villa El Salvador, que fue cubierta con una unidad móvil médica.

Estas acciones se suman a la operatividad permanente del SAMU las 24 horas, especialmente en periodos críticos como las fiestas de fin de año. Solo en 2025, la Línea 106 registró 208 607 llamadas, gestionando 116 812 atenciones médicas telefónicas, que incluyeron 77 413 despachos de ambulancias y 28 049 atenciones resueltas in situ, con un promedio mensual cercano a 2 337 intervenciones, cifras que dan cuenta del volumen sostenido de emergencias atendidas por el sistema prehospitalario.

Números de emergencia a nivel nacional

Incendio en Belén: al menos quince viviendas calcinadas en Iquitos| Loreto Informa

Central policial: 105

Policía de carreteras: 110

Bomberos: 116

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Defensa Civil: 115

Cruz Roja: (01) 266-0481

Ambulancias en Lima

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Clave Médica: (01) 265-8783

Alerta Médica: (01) 416-6777

Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Números de Serenazgo

Barranco: (01) 719-2055

Chorrillos: (01) 680-3000

Miraflores: (01) 350-9090

Santa María del Mar: 996 053 454

San Bartolo: (01) 430-7484

Punta Negra: 941 387 340

Punta Hermosa: 981 551 027

Ancón: (01) 727-5346

Ventanilla: (01) 631-1400

Los miembros del Serenazgo cumplen un rol importante en la ciudad, pues ellos garantizan la seguridad ciudadana.

Números de las centrales de empresas aseguradoras

Rímac Seguros: (01) 411-1111

Pacífico Seguros: (01) 415-1515

La Positiva Seguros: (01) 211-0213