Perfil de Amadeo Flores, nuevo ministro de Defensa que reemplaza a Carlos Díaz tras crisis por compra de aviones F-16

Renuncia del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino en medio de tensiones internas. (Difusión)

La crisis en el Ejecutivo peruano sumó un nuevo episodio el 22 de abril, tras la salida del ministro de Defensa en medio de tensiones por decisiones estratégicas en materia militar. La controversia en torno a la adquisición de aviones F-16 expuso diferencias dentro del gabinete y derivó en cambios inmediatos en una de las carteras clave del Gobierno.

La renuncia de Carlos Díaz Dañino se produjo luego de que el presidente interino, José María Balcázar, optara por postergar la compra de aeronaves a Estados Unidos. La medida generó fricciones internas que se trasladaron al plano político. Horas después, el Ejecutivo oficializó la designación de un nuevo titular para el sector Defensa.

En ese contexto, el abogado Amadeo Javier Flores Carcagno asumió el cargo tras prestar juramento en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. El acto contó con la presencia de ministros y altos funcionarios, según la transmisión oficial.

Juramentación del nuevo ministro en Palacio de Gobierno

Conflicto por la compra de aviones F-16 a Estados Unidos como detonante de la crisis. Captura de video

La designación de Amadeo Flores Carcagno se formalizó mediante resolución suprema. Durante la ceremonia, una voz oficial leyó el documento que dispuso el nombramiento: “Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Amadeo Javier Flores Carcaño”.

El acto continuó con el juramento de estilo. “Sí, juro”, respondió el nuevo titular del sector ante la fórmula protocolar. La transmisión oficial indicó que la ceremonia se desarrolló con la presencia de autoridades del Ejecutivo.

La resolución también precisó que la declaración jurada del ministro se publicaría en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha.

Perfil profesional del nuevo titular de Defensa

Decisión del presidente de postergar la adquisición generó quiebre en el gabinete. Captura de video

Amadeo Javier Flores Carcagno es abogado y cuenta con formación académica en temas de seguridad y defensa. Posee una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Su trayectoria incluye especializaciones en gestión pública, derecho constitucional, derecho internacional público y derecho empresarial. A lo largo de más de 18 años de experiencia laboral, participó en la elaboración de políticas públicas, proyectos legislativos y programas gubernamentales.

Cuenta con experiencia en gestión pública y asesoría en distintos sectores del Estado. Antes de asumir el Ministerio de Defensa, se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cargo que ocupa desde septiembre de 2025.

Previamente, trabajó en el propio Ministerio de Defensa como jefe del Gabinete de Asesores y asesor del despacho ministerial entre noviembre de 2024 y julio de 2025, lo que le dio cercanía directa con la conducción del sector.

También fue gerente general de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) entre marzo y octubre de 2024, donde estuvo a cargo de la gestión administrativa y operativa de la entidad.

En 2023, lideró la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado del Proyecto Especial Legado, donde supervisó acciones vinculadas a la gestión de proyectos y continuidad institucional.

En el ámbito privado, lideró actividades relacionadas con desarrollo corporativo y gestión empresarial. Además, ejerció la docencia en programas de posgrado en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría, el CAEN y la Universidad San Ignacio de Loyola.

Cambios en el gabinete en medio de inestabilidad

La designación de Flores Carcagno se produjo en un escenario marcado por salidas recientes en el gabinete. La renuncia simultánea de dos ministros evidenció el impacto de las decisiones en torno a la compra de equipamiento militar.

El relevo en Defensa introduce un nuevo actor en una cartera clave para la política de seguridad del país. La evolución de las decisiones relacionadas con la adquisición de aeronaves y la coordinación con otros sectores del Ejecutivo se mantiene como un punto de atención dentro del Gobierno.