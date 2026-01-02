El sol peruano consolida su fortaleza en 2026 y acumula una apreciación del 10,6% frente al dólar

Imagen destacada

El dólar estadounidense comenzó el año 2026 en descenso, profundizando una tendencia que ya se había manifestado durante 2025. Esta dinámica responde al fortalecimiento del sol peruano, impulsado por sólidos indicadores macroeconómicos y una balanza comercial robusta, según explicó Javier Pineda, CEO y fundador de Billex, en declaraciones a la Agencia de Noticias Andina.

Durante el cierre de 2025, la moneda peruana registró una apreciación de 10,6% frente al dólar, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR). La cotización descendió hasta los 3,364 soles por dólar, desde los 3,76 al finalizar 2024. El primer día hábil de 2026 mantuvo la misma tendencia, con el precio del dólar rondando los 3,36 soles.

Evolución del mercado cambiario

Pineda señaló que la balanza comercial de Perú fue “muy positiva”, proyectando un superávit mayor a USD 30.000 millones en 2025. Este flujo fortaleció el ingreso de divisas y consolidó la posición del sol. Además, resaltó que los precios de los minerales, especialmente el oro y el cobre —principales productos de exportación peruanos—, alcanzaron máximos históricos, lo que favoreció a la moneda local.

A nivel externo, la depreciación del dólar en los mercados internacionales también influyó en la tendencia local. El CEO de Billex explicó que la divisa estadounidense perdió fuerza en varios mercados durante 2025 debido a políticas económicas implementadas en Estados Unidos que generaron inquietud, sobre todo en materia arancelaria. Pese a la incertidumbre inicial por un posible debilitamiento de la economía estadounidense, este escenario no se concretó.

Según Pineda, la economía norteamericana mostró signos de recuperación y podría crecer más de 2% en 2026, un factor que incidirá en la evolución futura del dólar.

Expectativas para 2026 y panorama político

Para el mercado peruano, Pineda advirtió que el año estará marcado por la expectativa y la cautela, especialmente por la cercanía de las elecciones generales. Indicó que el posicionamiento de los candidatos presidenciales y la posible aparición de discursos considerados radicales podrían aumentar la incertidumbre y provocar fluctuaciones al alza en el tipo de cambio. Subrayó que “hay mensajes que no ayudan a la creación de seguridad en el mercado, que es lo que realmente deberíamos preservar”.

En cuanto a la intervención estatal, el CEO de Billex puntualizó que la participación del Banco Central de Reserva en el mercado cambiario ha sido muy puntual. Destacó la intervención realizada en diciembre, cuando el ente compró dólares para evitar que la cotización bajara de 3,30 soles. Sin embargo, precisó que el BCR no puede evitar que la tendencia se ajuste en los próximos meses, ya que su función es suavizar movimientos extremos sin modificar la dinámica general del mercado.

Perspectivas a largo plazo

En este contexto, Pineda recomendó a los empresarios actuar con mayor cautela en la elaboración de presupuestos, considerando la posibilidad de que el dólar permanezca en niveles bajos. Advirtió que “los exportadores tendrán que hacer revisiones de su presupuesto para este año, tomando en consideración quizás que el dólar esté un poco castigado”. Por otro lado, los importadores podrían verse favorecidos por la cotización actual, aunque esto no garantiza estabilidad a largo plazo.

Pineda recordó que, en las últimas dos décadas, el sol ha mostrado una trayectoria prácticamente estable, con oscilaciones leves dentro de una banda acotada. Enfatizó que “eso es lo que los peruanos deberíamos apreciar y saber cuidar, porque demuestra que el modelo económico sí funciona, a pesar de todas las crisis que hemos vivido en el plano político”.