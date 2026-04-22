Reservas internacionales del BCRP superaron los US$ 100 mil millones: ¿Para qué sirven?

Las Reservas Internacionales del Perú han crecido exponencialmente desde los 2000 y ahora llega a un pico histórico. - Crédito Andina

Hito en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, gestionadas por esta entidad autónoma, ya alcanzaron la suma de US$ 100.832 millones, al lunes 20 de abril de este año.

¿Pero esto que significa? ¿Y de qué sirve este gran monto? Se trata de recursos que permiten que la economía peruana tenga fortaleza para enfrentar ‘shocks’ externos y así preservar la estabilidad del sol, la moneda peruana, frente al dólar, la moneda estadounidense.

“Las reservas internacionales están constituidas por inversiones en activos internacionales líquidos y contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país”, subrayó el mismo BCRP en su reciente Resumen Informativo Semanal.

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. - Crédito Infobae Perú/Agencia Andina

Las reservas del BCRP

Según revelan las estadísticas del Banco Central, en realidad, las RIN superaron la barrera de los US$ 100 mil millones ya el pasado viernes 10 de abril del 2026, cuando se situarion en US$ 100 mil 37 millones. Así, pasaron de US$ 99.877 millones, monto que se registró en la víspera del jueves 9 de abril, a este gran monto histórico.

Desde la fecha del 15 de abril de este año al lunes 20 de abril la trayectoria inclusive fue al alza es constante, pasando de US$ 100 mil 76 millones a US$ 100 mil 832 millones.

Se debe apuntar que las RIN, al 15 de abril, estaban compuestas por los siguientes montos en diferentes conceptos:

Posición de cambio tiene US$ 67.496 millones

Depósitos del sistema financiero tiene US$ 24.633 millones

Depósitos del sector público tiene US$ 5.523 millones

Otros tiene US$ 2.424 millones: dentro de estos se incluye asignaciones Derechos Especiales de Giro (DEG), Bonos Globales del Tesoro Público y Operaciones de Reporte para proveer Moneda Extranjera.

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Rin versus el PBI

Asimismop, el ente emisor, detalló que las RIN al 15 de abril equivalen al 29% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y es uno de los ratios más altos en la región.

Así, por ejemplo, cuando las RIN del Perú estaban US$ 98.500 millones el 18 de marzo de este año, representaban el 28,5% del PBI, un ratio superior al de Brasil (16,5%), Colombia (15,1%), Chile (14,1%), México (14.1%), de acuerdo a las estadísticas del ente emisor en su reciente Reporte de Inflación.

Asimismo un efecto positivo del alto nivel de las RIN se puede ver en la robustez de la moneda peruana como lo destaca el mismo Banco Central: “El sol peruano se ha mantenido como la moneda más estable en lo que va de este siglo, lo que obedece a su menor inflación y fortaleza macroeconómica”.

Se debe considerar también que las RIN se incrementaron exponencialmente en el presente siglo: el 4 de enero del 2000 apenas llegaban a los US$ 8.555 millones, ahora 25 años y pocos meses más superan los US$ 100.000 millones.

Las Reservas Internacionales reducen el riesgo país. - Crédito AFP

La importancia de las RIN

De igual manera, el Banco Central de Reserva del Perú, explica que las RIN contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, “en la medida que garantizan la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias, que podrían darse por choques externos que se manifiesten en un eventual retiro significativo de depósitos en moneda extranjera y una posterior fuga de capitales del sistema financiero peruano”.

“Una adecuada disponibilidad de divisas contribuye a la reducción del riesgo país y a la mejora de los calificativos crediticios del Perú”, aporta. Así, esto es de gran importancia en la medida que las empresas peruanas pueden acceder a créditos en el extranjero en mejores condiciones.

Asimismo, el elevado nivel de las RIN respecto al PBI del país, otorga confianza a la inversión extranjera en el buen manejo de la macroeconomía, y la motiva a expandirse en el país. “Las reservas son particularmente importantes en un contexto de globalización de los mercados internacionales, reducción de las barreras a los movimientos de capital y volatilidad en los mercados financieros, cambiarios y de metales a nivel mundial”, enfatiza el Banco Central de Reserva del Perú.