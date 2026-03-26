Bolsa de Lima se recupera ante expectativas de solución al conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán

El Índice General registró un avance de 3,38%, alcanzando los 51.454,24 puntos. Foto: Andina

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la jornada con resultados positivos, impulsada por un mejor ánimo en los mercados internacionales ante señales de distensión en el conflicto en Medio Oriente. El Índice General subió 3,38% y se ubicó en 51.454,24 puntos.

El avance se dio en paralelo al comportamiento de otras plazas bursátiles, luego de anuncios que apuntan a una posible resolución del conflicto con Irán, lo que redujo la incertidumbre en los mercados globales.

Indicadores del mercado local y volumen negociado

El índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, que agrupa a 16 de las principales empresas del mercado por liquidez y capitalización, registró un incremento de 2,18%, hasta los 1.323,01 puntos.

El monto negociado en la sesión alcanzó los S/ 52.715.540, de los cuales S/ 42.098.534 correspondieron a operaciones de renta variable.

Contexto internacional y factores externos

Los mercados de renta variable a nivel global mostraron resultados al alza, con avances en indicadores de Estados Unidos, Europa y Asia, en un entorno marcado por expectativas de menor tensión geopolítica.

El volumen transado durante la jornada llegó a S/ 52.715.540, de los cuales S/ 42.098.534 se concentraron en instrumentos de renta variable. Foto: difusión

“La caída del barril de petróleo en casi 5% que viene de la mano con un sesgo de tranquilidad por acuerdos que se puedan dar por fin a la guerra en el Medio Oriente ha hecho que el mercado en general esté positivo”, explicó el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor.

Reacción del mercado local frente al entorno global

El comportamiento de los metales también influyó en la jornada bursátil. “Adicionalmente el rebote en los precios de los metales tanto oro, plata y cobre, ha repercutido en el mercado local hoy, al cierre de hoy la subida de los metales fue de 3% en promedio”, agregó Astocóndor.

Walter Eyzaguirre, CEO de T4T Academy, señaló que el desempeño de la plaza limeña estuvo alineado con lo observado en otros mercados. “La Bolsa de Valores de Lima es un reflejo de lo que sucedió en los mercados de Estados Unidos y del mundo que han mejorado, en vista que hay un tema de más tranquilidad respecto al conflicto geopolítico en el Medio Oriente, porque se supone que la paz está en camino”, puntualizó.

¿Cómo funciona la Bolsa de Valores de Lima?

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es el principal espacio donde se negocian instrumentos financieros en el país. Funciona como un mercado organizado en el que inversionistas compran y venden activos como acciones, bonos o papeles comerciales, permitiendo que las empresas obtengan financiamiento y que las personas o instituciones busquen rentabilidad para su dinero.

Su operación se basa en la intermediación. Los inversionistas no compran directamente en la bolsa, sino que lo hacen a través de las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), que están autorizadas y reguladas. Estas entidades reciben las órdenes de compra o venta y las canalizan hacia el sistema de negociación, donde se cruzan con otras órdenes compatibles según precio y disponibilidad.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) constituye el principal mercado en el que se transan activos financieros en el país. Foto: Andina

Dentro de la BVL existen dos grandes dinámicas. En el mercado primario, las empresas emiten por primera vez sus valores para captar recursos. En el mercado secundario, esos mismos instrumentos ya emitidos se negocian entre inversionistas, generando liquidez. Los precios de las acciones varían constantemente según la oferta y la demanda, así como por factores económicos, políticos o expectativas del mercado.

El sistema de negociación es electrónico y sigue reglas específicas para garantizar transparencia, como límites de variación de precios y mecanismos de control. En los últimos años, además, se han implementado cambios para estandarizar procesos con otras bolsas de la región e incorporar nuevas plataformas tecnológicas, lo que busca mejorar la eficiencia y facilitar la integración internacional.