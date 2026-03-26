Perú

Bolsa de Lima se recupera ante expectativas de solución al conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán

El mercado bursátil peruano registró un avance significativo, apoyado por el alza de acciones clave, el repunte de los metales y un entorno internacional más favorable que impulsó el apetito por riesgo

Guardar
El Índice General registró un avance de 3,38%, alcanzando los 51.454,24 puntos.
El Índice General registró un avance de 3,38%, alcanzando los 51.454,24 puntos. Foto: Andina

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la jornada con resultados positivos, impulsada por un mejor ánimo en los mercados internacionales ante señales de distensión en el conflicto en Medio Oriente. El Índice General subió 3,38% y se ubicó en 51.454,24 puntos.

El avance se dio en paralelo al comportamiento de otras plazas bursátiles, luego de anuncios que apuntan a una posible resolución del conflicto con Irán, lo que redujo la incertidumbre en los mercados globales.

Indicadores del mercado local y volumen negociado

El índice MSCI Nuam Peru Select Capped 15%, que agrupa a 16 de las principales empresas del mercado por liquidez y capitalización, registró un incremento de 2,18%, hasta los 1.323,01 puntos.

El monto negociado en la sesión alcanzó los S/ 52.715.540, de los cuales S/ 42.098.534 correspondieron a operaciones de renta variable.

Contexto internacional y factores externos

Los mercados de renta variable a nivel global mostraron resultados al alza, con avances en indicadores de Estados Unidos, Europa y Asia, en un entorno marcado por expectativas de menor tensión geopolítica.

El volumen transado durante la jornada llegó a S/ 52.715.540, de los cuales S/ 42.098.534 se concentraron en instrumentos de renta variable.
El volumen transado durante la jornada llegó a S/ 52.715.540, de los cuales S/ 42.098.534 se concentraron en instrumentos de renta variable. Foto: difusión

“La caída del barril de petróleo en casi 5% que viene de la mano con un sesgo de tranquilidad por acuerdos que se puedan dar por fin a la guerra en el Medio Oriente ha hecho que el mercado en general esté positivo”, explicó el economista y profesor de Pacífico Business School, Jimmy Astocóndor.

Reacción del mercado local frente al entorno global

El comportamiento de los metales también influyó en la jornada bursátil. “Adicionalmente el rebote en los precios de los metales tanto oro, plata y cobre, ha repercutido en el mercado local hoy, al cierre de hoy la subida de los metales fue de 3% en promedio”, agregó Astocóndor.

Walter Eyzaguirre, CEO de T4T Academy, señaló que el desempeño de la plaza limeña estuvo alineado con lo observado en otros mercados. “La Bolsa de Valores de Lima es un reflejo de lo que sucedió en los mercados de Estados Unidos y del mundo que han mejorado, en vista que hay un tema de más tranquilidad respecto al conflicto geopolítico en el Medio Oriente, porque se supone que la paz está en camino”, puntualizó.

¿Cómo funciona la Bolsa de Valores de Lima?

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es el principal espacio donde se negocian instrumentos financieros en el país. Funciona como un mercado organizado en el que inversionistas compran y venden activos como acciones, bonos o papeles comerciales, permitiendo que las empresas obtengan financiamiento y que las personas o instituciones busquen rentabilidad para su dinero.

Su operación se basa en la intermediación. Los inversionistas no compran directamente en la bolsa, sino que lo hacen a través de las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), que están autorizadas y reguladas. Estas entidades reciben las órdenes de compra o venta y las canalizan hacia el sistema de negociación, donde se cruzan con otras órdenes compatibles según precio y disponibilidad.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) constituye el principal mercado en el que se transan activos financieros en el país.
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) constituye el principal mercado en el que se transan activos financieros en el país. Foto: Andina

Dentro de la BVL existen dos grandes dinámicas. En el mercado primario, las empresas emiten por primera vez sus valores para captar recursos. En el mercado secundario, esos mismos instrumentos ya emitidos se negocian entre inversionistas, generando liquidez. Los precios de las acciones varían constantemente según la oferta y la demanda, así como por factores económicos, políticos o expectativas del mercado.

El sistema de negociación es electrónico y sigue reglas específicas para garantizar transparencia, como límites de variación de precios y mecanismos de control. En los últimos años, además, se han implementado cambios para estandarizar procesos con otras bolsas de la región e incorporar nuevas plataformas tecnológicas, lo que busca mejorar la eficiencia y facilitar la integración internacional.

Temas Relacionados

Bolsa de LimaConflicto Medio OrienteIránIsraelEstados Unidosperu-economia

Más Noticias

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

El retirado fiscal anticorrupción criticó la actuación de la lideresa de Fuerza Popular durante el último debate presidencial, al cuestionar su postura frente a las leyes que “favorecen la impunidad”

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

Jorge Nieto enfrenta a Keiko Fujimori y la culpa por la crisis de inseguridad: “Usted gobierna desde el Congreso”

El candidato del partido Buen Gobierno recordó que cuando Fujimori perdió las Elecciones el 2016 dijo que gobernaría desde el Congreso, donde su bancada obtuvo la mayoría y en los últimos años fue una de las fuerzas más influyentes

Jorge Nieto enfrenta a Keiko Fujimori y la culpa por la crisis de inseguridad: “Usted gobierna desde el Congreso”

Enrique Valderrama, candidato del APRA, propone reforzar fronteras, duplicar efectivos policiales y sancionar la corrupción

Valderrama vinculó la lucha contra la delincuencia con la justicia social, prometiendo becas, primer empleo y programas educativos para jóvenes que no han terminado la secundaria

Enrique Valderrama, candidato del APRA, propone reforzar fronteras, duplicar efectivos policiales y sancionar la corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hoy es la tercera y última fecha de la primera fase del debate presidencial rumbo a las elecciones del 12 de abril. Se espera que sea un debate de ideas y propuestas, y menos puyazos

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Por primera vez en Perú, el show sobre ruedas llega al Estadio San Marcos con dos funciones llenas de adrenalina, acrobacias y un espectáculo para toda la familia.

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

“La señora K sigue mintiendo”: José Domingo Pérez reacciona al ver a Keiko Fujimori durante el debate presidencial

Mesías Guevara, del Partido Morado, le dice a Keiko Fujimori que la “va a papear” después que ella “lo ghostea”

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Keiko Fujimori en el Debate Presidencial: Del “ghosting” a Mesías Guevara al cruce con Jorge Nieto por foto con Víctor Polay Campos

Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori: “es una digna representante de las organizaciones criminales”

ENTRETENIMIENTO

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Robbie Williams dedica emotivo mensaje a sus fans peruanos: “¡Perú, gracias por todo el cariño!” tras anuncio de segunda fecha en Lima

Estado de salud de Lucía de la Cruz tras ser internada en hospital: “Tiene una fuerte infección”

Miguel Trauco fue captado con su novia en discoteca luego de escándalo mediático por violencia sexual

Korina Rivadeneira se sincerca sobre su relación con Mario Hart: "Hemos decidido no hablar de nuestra vida privada"

DEPORTES

Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Resultados de ‘extra game’ por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Alianza Lima estaría preparando hasta diez denuncias contra Universitario en una escalada legal inédita antes del clásico

Preocupación por Esteban Pavez tras el parte médico de Alianza Lima a días del clásico con Universitario: “Iniciará rehabilitación”

Gonzalo Bueno firma una victoria inobjetable en Sao Paulo para avanzar a cuartos de final y quedar a tiro del Top 200 del ranking ATP