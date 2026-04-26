Más de 400 alumnos sin clases en Loreto: padres toman escuela en Puinahua y exigen seis docentes tras retrasos de la UGEL

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

La interrupción del servicio educativo en zonas rurales vuelve a exponer las brechas en la asignación de docentes en el país. En la comunidad de Bretaña, ubicada en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, región Loreto, la ausencia de maestros generó una protesta sostenida por parte de los padres de familia, quienes decidieron ocupar el local escolar como medida de presión ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

La situación afecta a más de 400 estudiantes de nivel primario, quienes permanecieron sin clases durante varios días. La medida adoptada por los padres incluyó el cierre del plantel con cadenas, la organización de vigilias y la instalación de ollas comunes en los exteriores, en un intento por visibilizar la problemática y exigir soluciones inmediatas.

El conflicto se desarrolla en un contexto donde el acceso a la educación en áreas rurales enfrenta dificultades estructurales. La falta de docentes no solo impacta el calendario escolar, también condiciona la continuidad del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, según señalaron los propios padres en un pronunciamiento dirigido a las autoridades educativas.

Padres exigen cumplimiento de asignación docente

A través de un documento formal, los padres de familia de la Institución Educativa Pública Primaria N.º 60633 expresaron su demanda principal: la asignación inmediata de seis docentes, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directoral N.º 003330 emitida el 31 de diciembre de 2025.

En el pronunciamiento, los representantes indicaron que “la educación es un derecho fundamental de nuestros hijos e hijas”, y advirtieron que la falta de maestros afecta el desarrollo académico de los estudiantes. Además, señalaron que esta situación “perjudica el normal desarrollo de las actividades académicas” y limita el acceso regular a clases.

El documento también incluyó una advertencia directa a las autoridades. Los padres manifestaron que permanecerán en protesta hasta obtener una solución concreta, al considerar que existe un incumplimiento reiterado de compromisos previos por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Requena.

Comunicado de padres de familia

Retrasos y compromisos incumplidos

Según lo reportado por los padres, los estudiantes perdieron al menos una semana completa de clases. La comunidad educativa indicó que las autoridades anunciaron inicialmente una solución para los primeros días de la semana, pero luego postergaron la respuesta sin resultados efectivos.

Esta falta de previsión generó malestar entre las familias, que cuestionaron la gestión del inicio del año escolar 2026. La ausencia de docentes y personal administrativo dejó aulas sin atención, lo que intensificó la presión sobre las autoridades locales y nacionales del sector educación.

La protesta, sostenida con presencia permanente en el plantel, evidenció la falta de mecanismos de respuesta rápida ante situaciones que comprometen el servicio educativo en zonas alejadas.

Intervención del Ministerio de Educación

Frente a la presión social, el Ministerio de Educación coordinó con la UGEL de Requena el traslado de cuatro docentes hacia la institución educativa. Esta medida buscó restablecer el servicio educativo en el menor tiempo posible y permitir la reanudación de clases.

De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó tras identificar una brecha en la asignación docente al inicio del año escolar. Esta situación generó aulas con cerca de 40 estudiantes, cifra superior a los estándares establecidos.

El director de la UGEL Requena, Raúl del Águila Meza, informó que los docentes seleccionados ya se encontraban en proceso de traslado hacia la comunidad y precisó que las clases se reiniciarán el lunes 27 de abril.

La institución educativa cuenta actualmente con 12 plazas docentes, aunque, según el proceso de racionalización correspondiente al año 2025, se requieren seis adicionales debido al incremento en la cantidad de estudiantes.

Este desfase entre la demanda educativa y la asignación de personal refleja una problemática recurrente en zonas rurales, donde el crecimiento de la matrícula no siempre se acompaña de una planificación adecuada de recursos humanos.

Como parte de las acciones posteriores, la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación programó una reunión virtual con los directivos correspondientes. El objetivo consiste en coordinar y verificar la asignación de los docentes necesarios para cubrir la totalidad de las plazas requeridas.

El Ministerio de Educación indicó que mantiene seguimiento sobre el caso y reafirmó su disposición de garantizar la continuidad del servicio educativo en la región Loreto, en coordinación con las instancias locales.