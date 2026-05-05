Perú

Rescate y auditores: trabajadores de Petroperú emplazan a José Balcázar tras cumplir con remoción de Directorio

Pese a registrar utilidades de USD 133,2 millones en el primer trimestre de 2026, Petroperú mantiene graves restricciones de liquidez y capital de trabajo negativo, advirtió Fenpetrol

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El sindicato deFENPETROL resalta la urgencia de medidas de apoyo financiero concretas para consolidar la recuperación operativa y energética de Petroperú. EFE/Francis R. Malasig
El sindicato deFENPETROL resalta la urgencia de medidas de apoyo financiero concretas para consolidar la recuperación operativa y energética de Petroperú. EFE/Francis R. Malasig

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) demandó al Poder Ejecutivo cumplir con el aval estatal prometido a Petroperú para garantizar la compra de crudo y la continuidad operativa de la empresa.

El gremio advirtió que, pese al reciente cambio en la presidencia del Directorio, sigue pendiente la implementación del respaldo financiero comprometido por el presidente José Balcázar, que debió concretarse esta semana.

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El pronunciamiento de FENPETROL se produce luego de que la Junta General de Accionistas de Petroperú —integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas— removiera a Roger Arévalo como presidente del Directorio y designara a Edmundo Lizarzaburu en su reemplazo. El cambio fue comunicado mediante hecho de importancia oficial.

Este video presenta al nuevo titular que indica 'PIDEN NUEVO RESCATE MILLONARIO PARA PETROPERÚ'. El programa cubre eventos de actualidad relacionados con la empresa estatal Petroperú.

¿Cambio en la alta dirección no resuelve crisis?

FENPETROL señala que la renovación del Directorio “resulta insuficiente si no va acompañada de acciones concretas para asegurar su sostenibilidad financiera”.

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La organización remarcó que la organización continúa vigilante frente a la gestión del nuevo presidente del Directorio, en un contexto de reiterados cambios en la conducción de la empresa estatal.

En palabras de la federación: “Si bien es cierto que se ha procedido con el cambio del Directorio, exigimos que se cumpla también con garantizar el aval del Estado, a fin de que Petroperú pueda acceder a la compra de crudo y asegurar la continuidad de las operaciones de refinación en Talara”.

Petroperu
Fenpetrol señala que el reciente cambio en la presidencia del Directorio de Petroperú, con la llegada de Edmundo Lizarzaburu, no soluciona la crisis institucional.

La dirigencia sindical advirtió que los continuos relevos en la alta dirección reflejan una preocupante falta de gobernanza, lo que profundiza la inestabilidad institucional.

Respaldo financiero pendiente y advertencia sobre Decreto de Urgencia

FENPETROL subrayó que aún no se ha implementado el segundo componente del compromiso asumido por el Ejecutivo: la adopción de medidas de apoyo financiero antes del plazo anunciado. “Ya se hizo el cambio de Directorio; ahora cumpla con la parte financiera”, enfatizó el gremio.

Además, la organización solicitó que el Decreto de Urgencia 010-2025 actualmente en evaluación sea postergado para el próximo gobierno, debido a la magnitud de sus implicancias y la necesidad de un análisis más amplio y responsable.

petroleo - petroperu
Fenpetrol solicita la postergación del Decreto de Urgencia 010-2025, por considerar que requiere de un análisis más profundo y responsable por parte del próximo gobierno.

El escenario descrito ocurre pese a que Petroperú reportó una utilidad neta de USD 133,2 millones en el primer trimestre de 2026, logrando revertir pérdidas. Sin embargo, la empresa mantiene un capital de trabajo negativo y enfrenta restricciones de liquidez que limitan su capacidad para aprovechar la demanda de combustibles.

FENPETROL reiteró que garantizar el acceso oportuno a financiamiento es clave para consolidar la recuperación de la empresa y mantener su rol estratégico en el abastecimiento energético nacional.

Auditoría forense y recuperación de la confianza

Finalmente, el gremio también insistió en la urgente necesidad de ejecutar una auditoría forense en Petroperú. El objetivo es identificar eventuales irregularidades y reconstruir la trazabilidad de decisiones financieras que han perjudicado la sostenibilidad de la empresa estatal.

Según FENPETROL, “la medida apunta a recuperar la confianza de inversionistas, proveedores y del propio Estado, en un momento en que Petroperú depende de respaldo fiscal y enfrenta presiones para mejorar su gobernanza corporativa”.

El alcance de la auditoría debe abarcar la revisión de contratos, procesos de adquisiciones, ejecución de proyectos como la modernización de la Refinería de Talara, así como la evaluación de posibles conflictos de interés y prácticas indebidas en la toma de decisiones.

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