El nuevo presidente de Petroperú se fija como meta recuperar la "viabilidad operativa y financiera"

El nuevo presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu Bolaños, ha asegurado que durante su mandato tratará de recuperar la "viabilidad operativa, financiera e institucional" de la petrolera estatal en el corto plazo, así como sentar las bases para su sostenibilidad en el medio y largo.

Lizarzaburu ha explicado a la agencia 'Andina' que estas metas se traducirán en varios objetivos, como el de "restablecer la confianza de los mercados, acreedores, proveedores y del propio Estado" mediante la transparencia y disciplina financiera y el uso eficiente de los recursos.

PUBLICIDAD

Además, garantizará el funcionamiento de "activos críticos" como la refinería de Talara y la cadena logística de combustibles, al tiempo que se "alineará" el desempeño de Petroperú con la política energética nacional para que "cumpla su rol estratégico sin comprometer la estabilidad fiscal del país".

"Lo concreto es sentar las bases para que Petroperú sea una empresa eficiente, con una gobernanza bajo estándares internacionales y con enfoque en creación de valor público", ha resumido.

PUBLICIDAD

El directivo ha avanzado que encargará una auditoría de las actividades del grupo en el marco de su campaña por la "eficiencia operativa y el control de costes" no esenciales. Asimismo, no descarta crear alianzas con otras compañías a través de 'joint ventures', contratos de operación y 'outsourcing' especializado.

PERFIL

PUBLICIDAD

Petroperú comunicó en la noche del pasado domingo el nombramiento de Lizarzaburu como presidente para "fortalecer la gobernanza corporativa y acompañar el proceso de reestructuración patrimonial y operativa". Lizarzaburu ya fue presidente de Petroperú entre octubre de 2022 y marzo de 2023.

Lizarzaburu es un ingeniero industrial con más de 24 años de experiencia que cuenta con un Global MBA y es doctor 'cum laude' en Gestión por la Universidad Carlos III de Madrid. Igualmente, es candidato a doctorado en Economía por la Universidad de Valladolid.

PUBLICIDAD