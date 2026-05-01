Perú

Petroperú reporta utilidad neta de USD 133,2 millones en el primer trimestre de 2026 tras revertir pérdidas

La compañía mantiene un capital de trabajo negativo y no pudo aprovechar plenamente la demanda de combustibles por restricciones de liquidez, según sus estados financieros

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Desde temprano este viernes, vecinos y trabajadores de Petroperú se concentraron en la carretera Costanera, donde incendiaron llantas y bloquearon el tránsito.
La recuperación financiera de Petroperú se apoya en mejores márgenes de refinación y la eficiencia en el control de gastos operativos. Foto: Petroperú

Petroperú registró una utilidad neta de 133,2 millones de dólares al 31 de marzo de 2026, recuperándose de la pérdida de 111,2 millones de dólares reportada un año antes, según sus estados financieros aprobados el 30 de abril.

El resultado positivo fue atribuido, principalmente, a mayores márgenes derivados de la diferencia entre el precio internacional del crudo y los productos refinados, así como a una reducción de gastos operativos y administrativos.

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La empresa estatal explicó que la tendencia alcista de los precios internacionales del crudo favoreció la valorización de inventarios y generó mayores ingresos por ventas, especialmente en productos terminados.

Mejoras en márgenes y reducción de gastos

De acuerdo con los estados financieros presentados por la compañía, el incremento de utilidades fue impulsado por el entorno internacional favorable y una gestión más eficiente de los gastos.

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Petroperú destacó el impacto de la finalización de contratos de licencia en los lotes I y VI, la disminución en el consumo de hidrocarburos y los menores gastos de transporte, además de la revisión de la vida útil de activos en la Refinería Talara.

La compañía detalló que, aunque hubo una menor producción y venta de combustibles como diésel de bajo azufre y Turbo A1, debido a problemas de liquidez y paradas programadas por mantenimiento, logró mantener un nivel positivo en sus ingresos gracias a los márgenes mejorados y la valorización de inventarios.

Refineria de Talara - Petroperu
Pese al descenso de ingresos ordinarios, la empresa estatal mantiene resultados positivos gracias a la valorización de inventarios y reducción de costos.

Ingresos, EBITDA y capital de trabajo negativo

Durante el primer trimestre de 2026, Petroperú alcanzó ingresos ordinarios por 753,8 millones de dólares, inferiores a los 966,2 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El costo de ventas se redujo a 504,5 millones de dólares, y el EBITDA ascendió a 273 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa reportó un capital de trabajo negativo de 1.305 millones de dólares, debido a condiciones restrictivas en el mercado crediticio que limitaron la renovación de préstamos de corto plazo y aumentaron las cuentas por pagar comerciales.

Ante este escenario, la compañía prioriza el pago a proveedores con recursos generados por la operación y mantiene una vigilancia estricta sobre su flujo de caja.

Endeudamiento y calificaciones crediticias

La deuda bancaria de corto plazo disminuyó a 125 millones de dólares, mientras que los pasivos financieros totales sumaron 5.070 millones al cierre del trimestre.

El ratio de apalancamiento fue de 0,75, levemente menor al de fines de 2025. Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de Petroperú a “Caa1” con perspectiva negativa, y S&P mantuvo “B-” con revisión especial negativa.

La empresa estatal mantiene su operación bajo el principio de empresa en marcha y afirma su capacidad de atender obligaciones ordinarias mediante flujo operativo y líneas de crédito.

petroleo - petroperu
Petroperú enfrenta riesgos financieros ligados a la volatilidad internacional del precio del crudo, el tipo de cambio y la dependencia de líneas de crédito de corto plazo.

Reorganización, proyectos y riesgos

En el marco del Decreto de Urgencia N°010-2025, Petroperú fue incluida en el proceso de reorganización patrimonial y promoción de inversión privada, bajo dirección de ProInversión, con un plazo de 60 días para aprobar el plan respectivo.

En lo operativo, la empresa continúa con inversiones en los lotes 64, 192 y X, y en la modernización de la Refinería Talara, cuyo avance físico integral llega al 99,97% con una inversión ejecutada de 6.449 millones de dólares.

Petroperú reconoció riesgos asociados a la volatilidad internacional de precios, tipo de cambio y liquidez, así como la dependencia de líneas de crédito de corto plazo. Al cierre de marzo, la compañía mantenía líneas revolventes por 252,9 millones de dólares, utilizadas principalmente para la compra de crudo y productos refinados.

La empresa destacó que todas las cifras y revelaciones cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y no se presentaron hechos posteriores relevantes al cierre del trimestre.

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