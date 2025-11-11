Petroperú: millonario sobreendeudamiento en la refinería de Talara será auditado por Alvarez & Marsal

La adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara a Alvarez & Marsal busca transparencia en el mayor proyecto industrial de Perú.

Petroperú pone bajo la lupa cada dólar invertido en la Nueva Refinería Talara (NRT). El directorio de la estatal anunció la adjudicación del servicio de análisis forense en el complejo refinero a la consultora internacional Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia Ltda.

El contrato asciende a US$2 millones 748.989,32 y tiene como meta revisar en detalle las distintas etapas del mayor proyecto industrial desarrollado en el país en la última década, desde sus orígenes hasta la entrada en operación plena en diciembre de 2023.

Petroperú encarga auditoría forense a Alvarez & Marsal para la Nueva Refinería Talara

De acuerdo con la estatal, la selección se produjo después de una competencia internacional que exigió requisitos técnicos estrictos para asegurar imparcialidad y experiencia forense en refinerías, complejos petroquímicos o plantas químicas.

Según las bases del Proceso por Competencia Internacional N°PCI-001-2025-OFP, todas las empresas participantes debían contar con experiencia comprobada en auditoría forense sobre plantas de gran escala, en línea con los criterios fijados por el Acuerdo de Directorio N°112-2024-PP.

El contrato de auditoría forense, valorado en US$2,7 millones, examinará todas las etapas del desarrollo de la refinería Talara.

La decisión pone fin a una primera convocatoria fallida, ya que en agosto ninguna consultora cumplió los requisitos mínimos exigidos, como informó en ese momento Petroperú.

Esa situación obligó a lanzar una segunda selección, que finalmente permitió adjudicar el contrato y avanzar hacia el inicio del análisis, en un momento en que la empresa estatal enfrenta exigencias de transparencia, sostenibilidad financiera y revisión exhaustiva de sus operaciones históricas y actuales.

Nueva auditoría busca esclarecer sobrecostos en la Refinería Talara

El eje central de la auditoría consiste en identificar causas y posibles responsables del desvío presupuestal, que elevó el costo final del proyecto por encima de los US$6.000 millones. Según fuentes de Petroperú, uno de los factores que más impactó fue el cese temporal de operaciones en 2019, una decisión tomada bajo la gestión del expresidente Carlos Paredes Lanatta.

El economista Alejandro Narváez, también expresidente de la empresa, señaló a inicios del 2025 que ese parón agudizó retrasos y generó ventajas para competidores como Repsol, al punto que la estatal perdió los contratos de provisión con minas peruanas y hoy solo maneja el 30% del mercado.

La Nueva Refinería Talara opera a plena capacidad, procesando 95.000 barriles diarios con tecnología avanzada y estándares internacionales.

La auditoría, originalmente prevista para desarrollarse entre agosto de 2025 y abril de 2026, podría ver extendidos sus plazos a fin de que la revisión sea exhaustiva y abarque tanto las fases de diseño, contratación, ejecución de obra y puesta en marcha, como los contratos relacionados y flujos financieros.

No obstante, Petroperú precisó que el resultado de la evaluación y todos los informes serán publicados según lo estipulado en las bases del proceso, reforzando su política de apertura y rendición de cuentas.

Alvarez & Marsal liderará revisión forense de la refinería más grande de Perú

Actualmente, la Nueva Refinería Talara opera a plena capacidad, procesando 95.000 barriles diarios y utilizando tecnología avanzada para producir combustibles conforme a estándares internacionales. El proceso de puesta en marcha —con 18 meses de duración— resulta comparable a complejos internacionales de similar magnitud, como Dos Bocas (México), Al Zour (Kuwait), Lekki (Nigeria), Reficar (Colombia) o Elefsina (Grecia), todos con plazos de arranque superiores a un año.

Desde que fue desprovista de infraestructura clave y los lotes que operaba Talara en los años noventa, la compañía ha visto reducida su cuota en el segmento mayorista y ha sido afectada en parte por la falta de una red de grifos y canales de venta directa, un entorno de alta competencia y recientes intentos de privatización o reestructuración de la firma, planteados por distintos actores políticos y empresariales.

Fracasa concurso para transformación integral de Petroperú

Petroperú no ha tenido suerte por estos días. Recientemente, la petrolera anunció que el concurso internacional para seleccionar una firma que lidere su proceso de transformación integral fue declarado desierto tras no cumplir con los criterios técnicos y económicos establecidos.

Cinco consorcios participaron en la convocatoria, pero cuatro fueron descalificados al no alcanzar los requerimientos mínimos, mientras que la única oferta que superó la evaluación técnica presentó un valor 17% superior al monto referencial, lo que impidió su adjudicación.

Petroperú enfrenta dificultades para seleccionar una firma que lidere su transformación integral tras declarar desierto el concurso internacional.

La empresa estatal informó que la segunda convocatoria de este proceso se abrirá en la quincena de noviembre y se definirá en diciembre, en línea con el compromiso de cumplir con las medidas de reestructuración y asegurar transparencia y rigurosidad técnica en la contratación.

Mientras tanto, la Junta General de Accionistas de Petroperú, integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, enfrenta dificultades para recomponer el directorio tras la salida de Narváez en octubre. En la actualidad, el vicrepresidente Fidel Moreno ejerce la presidencia de manera interina, escenario que evidencia la volatilidad institucional en medio del permanente escrutinio público.