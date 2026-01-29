Perú

Pedro Aquino reaparece con su esposa tras escándalo de jugadores de Alianza Lima: “Más unidos que nunca”

Futbolista muestra unión familiar en medio de la polémica por denuncia de abuso sexual contra jugadores de Alianza Lima.

En medio de uno de los momentos más delicados para Alianza Lima, Pedro Aquino decidió romper el silencio y compartir una imagen junto a su esposa, Katherine Fernández, enviando un mensaje contundente sobre la fortaleza de su relación familiar.

La publicación, acompañada de la frase “Más unidos que nunca”, surge en plena tormenta mediática, luego de que el nombre del futbolista fuera mencionado en el caso de presunto abuso sexual que involucra a tres jugadores del club blanquiazul.

El origen del escándalo en Alianza Lima

El caso comenzó cuando una joven argentina denunció que fue abusada sexualmente por Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña durante una concentración en Uruguay.

La denuncia, respaldada por el testimonio de la víctima y evidencias presentadas por su abogado, sacudió al fútbol peruano y provocó la reacción inmediata de Alianza Lima, que separó a los jugadores implicados de manera preventiva.

Sin embargo, con el avance de la investigación, otros nombres comenzaron a circular en medios y redes sociales, entre ellos el de Pedro Aquino. Aunque en un principio solo se mencionó a tres futbolistas, el periodista Kevin Pacheco afirmó que Aquino habría estado en la habitación donde ocurrieron los hechos, aunque aclaró que el mediocampista no habría participado en la presunta agresión ni en el consumo de alcohol.

Tres futbolistas del club Alianza Lima, incluyendo a Sergio Peña y Miguel Trauco, enfrentan una seria denuncia por presunta agresión sexual contra una joven argentina en Montevideo, Uruguay. La denuncia fue interpuesta en Argentina, generando un escándalo que traspasa fronteras | Latina TV

“Más unidos que nunca”: la respuesta familiar de Pedro Aquino

En medio de especulaciones y rumores, Pedro Aquino optó por pronunciarse a través de sus redes sociales. El futbolista compartió una fotografía abrazado a su esposa, con quien contrajo matrimonio en 2019, y escribió un mensaje de unidad: “Más unidos que nunca”.

La publicación busca reafirmar la solidez de su vínculo familiar, luego de que trascendiera que Katherine Fernández habría eliminado fotos con su esposo debido al escándalo.

Con este gesto, Aquino intenta dejar claro que, a pesar de la presión mediática y los señalamientos, cuenta con el respaldo de su pareja y mantiene la estabilidad en su entorno personal.

¿Pedro Aquino podría ser separado de Alianza Lima?

El futuro de Pedro Aquino en Alianza Lima se volvió tema de debate tras los reportes periodísticos que sugerían una posible separación del volante.

Kevin Pacheco informó que el club habría decidido apartarlo de forma indefinida por estar presente en la habitación durante el incidente, aunque aclaró que no se le acusa de indisciplina o delito.

“Por lo que le dice el jugador a Alianza, no fue parte de tomar alcohol ni del supuesto delito que se acusa. Él no estuvo involucrado en eso, pero estuvo en la habitación. Alianza Lima lo va a separar de forma indefinida”, aseguró el periodista.

Sin embargo, la periodista Ana Lucía Rodríguez desmintió esta versión, señalando que desde la interna del club le aseguraron que no existe motivo para separar a Aquino. “Me dicen en Alianza Lima que no habría indisciplina de Pedro Aquino”, expresó Rodríguez, generando aún más confusión entre los seguidores del club.

El avance judicial del caso de futbolistas de Alianza Lima

Mientras la investigación avanza en Uruguay, el caso ha marcado un antes y un después en la interna de Alianza Lima. El abogado uruguayo Luis Deuteris, representante de la denunciante, aseguró en declaraciones televisivas que los tres futbolistas acusados tienen la misma responsabilidad y que existen pruebas contundentes, como chats y daños físicos, que respaldan el testimonio de la joven.

Paralelamente, el club blanquiazul tomó medidas drásticas y, según información de diversos periodistas, Miguel Trauco y Carlos Zambrano no volverán a la institución.

El futuro de Sergio Peña aún está en evaluación, aunque todo apunta a que seguirá el mismo camino. El abogado Jhonny Baldovino confirmó que Trauco recibió una carta de preaviso de despido, un procedimiento que también alcanzarían Zambrano y Peña por “indisciplina grave” que afectó la imagen de la institución.

En este contexto, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ha intervenido para proteger los derechos laborales de los jugadores involucrados, buscando evitar despidos sin indemnización hasta que se resuelva el proceso judicial. Esta posición ha generado tensiones con la directiva de Alianza Lima, que sostiene que la separación de los futbolistas es una medida “coherente y justa”.

Un caso abierto y el respaldo familiar de Pedro Aquino

Mientras la situación judicial de los futbolistas se define y Alianza Lima enfrenta su mayor crisis institucional en años, Pedro Aquino apuesta por la unidad familiar y el silencio prudente. La imagen con Katherine Fernández se ha convertido en un símbolo de fortaleza personal frente a la adversidad y un intento por marcar distancia del escándalo que involucra a sus compañeros de equipo.

El caso sigue en desarrollo tanto en el ámbito legal como en el deportivo, mientras la opinión pública exige transparencia y sanciones justas. En medio de la tormenta, Pedro Aquino y su esposa muestran un frente sólido, reafirmando su vínculo ante la presión mediática y los rumores.

