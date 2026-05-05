Magaly Medina genera revuelo con su anuncio: "El modus operandi para trampear de un futbolista, casado, con hijos"

Magaly Medina regresa a 'Magaly TV La Firme' con la promesa de revelar el ampay de un futbolista casado que ha vestido la camiseta de la selección peruana.

El regreso de Magaly Medina a la conducción en vivo de ‘Magaly TV La Firme’ promete sacudir la farándula local. Luego de casi una semana de ausencia, durante la cual viajó a Estados Unidos para acompañar a su esposo Alfredo Zambrano en la graduación de su hija y luego a México para celebrar el cumpleaños del notario, la conductora vuelve recargada.

Medina regresa con lo que ella misma ha calificado como una “bomba”: el ampay de un futbolista casado, con hijos, que ha vestido la camiseta de la selección peruana y que, según el programa, tiene un elaborado “modus operandi” para ser infiel sin ser descubierto.

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“El modus operandi para trampear de un futbolista, casado, con hijos y que vistió la camiseta de la selección”, anuncia la promo del programa, que será emitido este lunes 4 de mayo a partir de las 9:30 p.m. por ATV. La pista de que se trata de un exseleccionado peruano ha encendido las redes sociales, donde los usuarios ya especulan sobre la identidad del deportista.

Magaly Medina anuncia un nuevo 'ampay' que remecerá la farándula. Se trata de un futbolista casado, con hijos y que ha vestido la camiseta de la selección peruana. ¿De quién se tratará esta vez? Video: TikTok @riclatorrez

El regreso de Magaly con todo

La conductora dejó programas grabados durante su ausencia, pero su regreso en vivo no podría ser más impactante. Además del ampay del futbolista, el programa también mostrará imágenes de Reimond Manco y su aún esposa Lilia Moretti juntos en la playa, lo que confirmaría la posible reconciliación de la pareja tras el escándalo de infidelidad que los sacudió semanas atrás.

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El adelanto del programa pregunta directamente: “¿Lo perdonaron?”, mientras se muestran imágenes de Manco y Moretti compartiendo juntos en el mar. La pregunta ha generado expectativa, especialmente después de que la propia Moretti respondió a las críticas con un extenso mensaje en redes sociales donde defendió su derecho a tomar sus propias decisiones sin el escrutinio público.

'Magaly TV La Firme' captó al futbolista Reimond Manco junto a su esposa disfrutando de un día de playa, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación. ¿El amor triunfó? Video: TikTok @farandula.lorcha

Un ampay que paraliza al fútbol peruano

El caso del futbolista infiel es el plato fuerte de la noche. Aunque el programa no ha revelado la identidad del deportista, las pistas apuntan a alguien con trayectoria en el fútbol profesional peruano y presencia en la selección nacional. La promesa de exponer no solo la infidelidad, sino también la forma en que el jugador actúa para no ser descubierto, sugiere que el material en manos del equipo de Magaly es contundente.

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La conductora, conocida por sus investigaciones exhaustivas y sus revelaciones que sacuden el espectáculo y el deporte, regresa con la energía renovada tras su viaje. En México, Magaly compartió momentos con Sheyla Rojas, quien también se encontraba en el país azteca, y ambas disfrutaron de un concierto de Grupo Firme en lo que fue descrito como un “rodeo” de música regional mexicana.

El futbolista Reimond Manco parece haber sido perdonado por su esposa y disfrutan juntos del verano. También, un informe especial destapa la estrategia de un futbolista de la bicolor para cometer infidelidades. ¡No te lo pierdas! Video: ATV / Magaly TV La Firme

Las semanas previas: escándalos y reconciliaciones

El regreso de Magaly coincide con una semana cargada de noticias en el espectáculo peruano. El caso de Reimond Manco, quien fue expuesto en el mismo programa en abril por sus conversaciones inapropiadas con una joven identificada como Maydiel, sigue generando debate.

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Manco apareció en el set de Magaly para asumir su responsabilidad y pedir perdón públicamente a su esposa, llegando a confesar una infidelidad del año anterior. Pese al anuncio de separación, las imágenes en la playa sugieren que la pareja podría estar retomando el camino juntos.

La conductora también aprovechará su regreso para mostrar el material completo de la salida de Manco y Moretti, poniendo sobre la mesa un debate que ya ha dividido a la opinión pública: el derecho al perdón y a la privacidad frente al escrutinio mediático.

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Magaly vuelve renovada y con energías

El viaje de Magaly Medina incluyó la graduación de Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano, en la Universidad Northeastern de Boston, donde obtuvo su Maestría en Psicología de la Consejería. La conductora compartió en redes sociales los momentos del evento y llamó la atención por su actitud cordial con Claudia Almenara, exesposa de Zambrano y madre de Silvana, en una postal que fue celebrada por sus seguidores como un ejemplo de madurez.

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia. IG

Luego, la pareja viajó a México para celebrar el cumpleaños de Zambrano, quien cumplió 56 años el 2 de mayo. Magaly reveló que le regaló adelantado un abrigo de vicuña y cashmere, y que el notario la sorprendió en su propio cumpleaños con tres bolsos de la marca Chanel, valorados en más de 15 mil dólares en total.

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Ahora, de regreso en Lima y con la agenda del programa cargada, Magaly Medina promete una noche que no dejará a nadie indiferente.