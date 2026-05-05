"No opinen sobre mi relación si no estuvieron dentro": Lilia Moretti responde a críticas tras rumores de reconciliación con Reimond Manco

La aparición simultánea de Lilia Moretti y Reimond Manco en Playa Santa María del Mar alimenta las especulaciones sobre su relación de pareja.

Lilia Moretti, aún esposa del exfutbolista Reimond Manco, salió al frente para responder a la ola de comentarios y críticas que recibió tras la difusión de imágenes que sugieren una posible reconciliación con el deportista, semanas después del escándalo de infidelidad que sacudió su matrimonio. A través de sus redes sociales, la influencer publicó un extenso mensaje donde defendió su derecho a tomar sus propias decisiones sin el escrutinio público.

“No se juzga lo que no se vive. No inventen historias donde no conocen ni el inicio. Así como fui clara y frentera para hablar de mi separación, porque soy humana, no perfecta, hoy también doy la cara. Mi vida es mía, y la conduzco yo”, escribió Moretti, dejando claro que no tolerará que terceros opinen sobre su vida sentimental.

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Las imágenes que encendieron el debate

La polémica se desató cuando un creador de contenido en TikTok difundió las historias de Instagram de Lilia Moretti y Reimond Manco, donde ambos aparecían en la playa de Santa María del Mar el mismo fin de semana. Aunque en ninguna publicación aparecen juntos en la misma imagen, los usuarios notaron que las publicaciones coincidían en horario y lugar: Moretti compartió fotos con sus hijos y familiares en la playa, mientras que Manco publicó una fotografía de la orilla del mar con emojis de corazón y la ubicación del lugar.

“Lilia en redes sociales compartió esta fotografía junto a su pequeño hijo... y a los minutos en su cuenta, Manco compartió una fotografía en su historia, donde también se encontraba en la playa y agrega un emoji de playa, unas manitos rezando y un corazón rojo con la ubicación Playa Santa María del Mar”, señalaron en @farandula.lorcha, que difundió las imágenes, preguntando si se trataba de una reconciliación o de una coincidencia.

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El exfutbolista Reimond Manco y su esposa Lilia pasaron el fin de semana en la playa Santa María del Mar, desatando rumores de una posible reconciliación. Las pistas que dejaron en sus redes sociales. Video: TikTok @farandula.lorcha

Las especulaciones no tardaron en generar comentarios negativos hacia Moretti, lo que motivó su pronunciamiento público. Esta noche, del 4 de mayo, además, ‘Magaly TV La Firme’ anunció que mostraría imágenes de Manco y Lilia juntos jugando en el mar, lo que avivó aún más el debate.

El mensaje completo de Lilia Moretti

En su publicación, Moretti fue directa y pidió respeto por su privacidad. “No opinen sobre lo que fue o es mi relación si no estuvieron dentro. No soy jueza, ni lavandería de nadie. Cada quien vive, decide y aprende a su manera”, señaló.

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La influencer también abordó la situación actual con su esposo, sin confirmar ni desmentir explícitamente una reconciliación: “Reimond y yo sabemos lo que hemos vivido y lo que vivimos. Aquí nadie es el malo de la película, aquí nadie es víctima. Somos dos seres humanos aprendiendo, creciendo y con derecho a equivocarnos".

Finalmente, indicó que solo sus hijos tienen derecho a conocer la verdad completa y cerró el tema con un pedido claro: “Dejen el morbo y vibren bonito”. En otra publicación posterior, reforzó su mensaje con una foto familiar junto a sus hijos y Manco, acompañada de la frase: “Las decisiones de pareja no cambian el amor ni el compromiso como familia”.

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Lilia Moretti responde en redes sociales a las críticas por los rumores de reconciliación con Reimond Manco tras la polémica de infidelidad.

El escándalo que lo originó todo

El caso se remonta al 14 de abril, cuando ‘Magaly TV La Firme’ difundió conversaciones y videos que involucraban a Reimond Manco con una joven identificada como Maydiel, miembro de su staff. El material evidenciaba mensajes de contenido íntimo y solicitudes de imágenes comprometedoras.

Manco apareció en el programa de Magaly Medina para asumir su responsabilidad y pedir perdón a su esposa, admitiendo también una infidelidad ocurrida el año anterior. “Yo hablé con muchas personas de una manera que no debí hacerlo, el error es mío. Estoy acá para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos”, declaró el exfutbolista visiblemente afectado.

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Tras la exposición mediática, Manco emitió un comunicado en el que reveló que su esposa había tomado la decisión de terminar el matrimonio: "Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación".

Por su parte, Lilia Moretti publicó en aquel entonces un mensaje de resiliencia: “Aquí estoy, firme, valiente y de pie”, dejando claro que atravesaría el momento con fortaleza.

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'Magaly TV La Firme' captó al futbolista Reimond Manco junto a su esposa disfrutando de un día de playa, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación. ¿El amor triunfó? Video: TikTok @farandula.lorcha

En el pronunciamiento, Lilia Moretti no confirma ni niega la reconciliación, pero dejó en claro que las decisiones que tome sobre su vida y su familia son exclusivamente suyas. La reacción del público ha sido dividida: mientras algunos respetan su postura y le desean lo mejor, otros cuestionan la posibilidad de un retorno.

Lo que sí es claro es que Moretti no está dispuesta a que su proceso personal sea juzgado desde afuera, y su mensaje busca poner un límite definitivo al debate público sobre su vida privada.

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