Caos y malestar en Comas en el primer día de la transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad de Lima para emitir licencias

Cientos de ciudadanos expresan su malestar por las interminables colas y la caída del sistema en la sede de Comas, durante el primer día en que la Municipalidad de Lima asumió la emisión de licencias de conducir. Fuente: Canal N

Reclamos y malestar marcaron el primer día de la transferencia de funciones para la emisión de licencias de conducir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Centro de Evaluación de Comas. Desde las primeras horas, decenas de ciudadanos que acudieron a realizar trámites reportaron largas esperas y la caída del sistema informático, lo que paralizó la atención y generó incertidumbre sobre el funcionamiento de este servicio clave para la movilidad.

Usuarios que habían pagado tasas previamente denunciaron que los montos abonados ya no son válidos, lo que les obliga a realizar un nuevo pago y a iniciar el engorroso proceso de devolución ante el Banco de la Nación, trámite que puede extenderse por varios meses. La situación aumentó el reclamo por una mejor organización, pues la Municipalidad de Lima centraliza desde ahora la atención, mediante un esquema de concesión privado, en el local único de jirón Flor de Arrayanes 361 en Comas.

El Centro de Evaluación de Comas se convirtió en el único punto en toda Lima para obtener, recategorizar o revalidar brevetes de las categorías A y B en vehículos particulares y motocicletas, lo que generó importantes aglomeraciones y dificultades de atención, como registraron tanto Exitosa como Canal N en sus reportes en vivo.

El primer día de la transferencia de funciones para la emisión de licencias de conducir a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Centro de Evaluación de Comas estuvo marcado por el caos, largas esperas y la caída del sistema informático. (Composición: Infobae Perú)

Caída del sistema y largas colas desatan reclamos en Comas

Desde las seis de la mañana, los usuarios formaron extensas filas bajo la expectativa de realizar trámites para obtener licencias, renovar el documento o recategorizar. Sin embargo, las denuncias se multiplicaron cuando se hizo evidente la falta de atención y la interrupción total del sistema informático.

Uno de los afectados, Juan Martín, relató su situación a Exitosa: “Me encontré en Lima Sur con el pago ya realizado de la tasa para el examen de reglas, y resulta que me dijeron que lo habían cerrado y que tenía que venir solo acá porque los demás estaban cerrados”.

“Con el voucher que pagué tengo derecho a dos intentos en el examen, pero ahora me dicen que como la entidad responsable cambió, debo pagar de nuevo y el costo se ha duplicado. Nadie se responsabiliza por el dinero adelantado”, agregó Luis Alberto Cárdenas, otro usuario perjudicado.

Ciudadanos en Comas expresan su indignación por la desorganización y las largas colas en el nuevo centro de evaluación para licencias de conducir. Denuncian que se les obliga a realizar nuevos pagos por trámites ya cancelados. Fuente: Exitosa

De acuerdo con los testimonios citados por Canal N, varios asistentes afirmaron que la caída del sistema fue comunicada ya dentro del local, tras varias horas de espera. “Estamos acá desde las seis de la mañana. Nos dicen que no hay sistema y simplemente no avanzamos. El trámite para motos tampoco se puede completar y quienes venimos de lejos perdimos el día de trabajo”, declaró otro usuario entrevistado en directo.

El reclamo por falta de información fue constante. Los usuarios indicaron que la transición no fue anunciada por medios de comunicación y que los cambios los sorprendieron el mismo día al llegar a la sede. La concentración de toda la evaluación y emisión en una sola sede amplificó los tiempos de espera y la incertidumbre sobre la reanudación del servicio.

Vocero de Lima reconoce fallas y responsabiliza al sistema del MTC

Consultado por los medios, el vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Peter Vilca Camus, reconoció el problema técnico y precisó que el sistema informático continúa siendo administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Vilca Camus explicó al equipo de Canal N: “Ya se reportó al MTC, porque ellos son los administradores del sistema”. El funcionario añadió que las inconsistencias eran previsibles por tratarse del arranque de un nuevo proceso y ofreció disculpas a los usuarios afectados mientras se realizan trabajos para restablecer el servicio.

PNP - transito - licencia de conducir - brevete

La falta de coordinación previa entre las instituciones fue cuestionada abiertamente no solo por usuarios, sino también por los propios periodistas presentes en Comas, que señalaron que los inconvenientes deberían haber sido previstos antes del inicio de la transferencia.

Ante la consulta sobre las acciones tomadas, Vilca Camus insistió en que “como todo inicio, hay inconsistencias que se tienen que corregir”. La ausencia de personal suficiente y de información clara sobre las etapas del proceso aumentó el descontento generalizado en las afueras del local.

Transferencia de la emisión de licencias de conducir en Lima centraliza el trámite en una sola sede

La Municipalidad Metropolitana de Lima asumió formalmente la competencia de emitir licencias de conducir clase A, incluyendo autos particulares y otros vehículos motorizados, tarea que hasta el momento correspondía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Atención, conductores de Lima. Desde ahora, el trámite para obtener la licencia de conducir se centraliza en una nueva sede en el distrito de Comas. Conoce la nueva dirección y cómo este cambio afecta el proceso para sacar tu brevete. | Panamericana

Desde ahora, quienes deseen tramitar, renovar o recategorizar licencias de las categorías A y B deben acudir al único centro de evaluación en Comas, habilitado sobre jirón Flor de Arrayanes 361. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 17:30, de acuerdo con lo informado por la propia comuna.

Esta medida implica un cambio relevante: la Municipalidad de Lima, que antes solo podía emitir licencias para motocicletas y categorías menores, amplía sus competencias con la incorporación de todas las clases A. El servicio funcionará a través de una concesión a una empresa privada, que administrará el proceso y transferirá un porcentaje de los ingresos a la municipalidad, según precisó el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

Para obtener por primera vez la licencia (brevete A-I), los postulantes deben aprobar un examen médico en un centro autorizado, contestar correctamente al menos 35 de 40 preguntas en el examen teórico y superar la prueba práctica de manejo en circuito. Tras aprobar todas las evaluaciones, el solicitante puede elegir entre una licencia física, cuyo costo es de S/ 14,70, o electrónica, por S/ 6,70, con código QR de validación. Ambas opciones tienen una vigencia de 10 años.

Municipalidad de Lima atribuye demoras a fallas en sistema nacional de conductores

La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado oficial en el que explicó las causas de las demoras registradas en el Centro de Evaluación de Comas durante el inicio del nuevo sistema de emisión de licencias. A través de la Gerencia de Movilidad Urbana, la comuna precisó que los exámenes de conocimientos y habilidades para las licencias de clase A y B están a cargo del Consorcio Vial Lima Norte, entidad que opera en las instalaciones ubicadas en dicho distrito.

La Municipalidad Metropolitana de Lima emite un comunicado sobre los servicios de licencias de conducir, destacando las fallas intermitentes en el Sistema Nacional de Conductores y el compromiso con la ciudadanía. (Fuente: MML)

En el documento, señaló que uno de los principales problemas radica en las fallas intermitentes del Sistema Nacional de Conductores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, plataforma clave para el registro y procesamiento de datos en la emisión de licencias. Según indicaron, estas interrupciones han generado retrasos en la atención de los usuarios, lo que coincide con los reportes de largas esperas y paralización del servicio durante varias horas.

Pese a las dificultades, la Municipalidad de Lima aseguró que el proceso de emisión de licencias se viene desarrollando conforme a la normativa vigente y reafirmó su compromiso de brindar un servicio eficiente y transparente. No obstante, el pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos por la falta de previsión y coordinación en la implementación del nuevo sistema, evidenciada en el malestar de los ciudadanos afectados.