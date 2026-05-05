Perú

Coloso: Chimbote tendrá un nuevo puerto de USD 300 millones que multiplicará por 900 su capacidad de carga de contenedores

La inminente declaratoria de interés para el Nuevo Terminal Portuario Internacional de Chimbote, prevista para mayo, busca transformar radicalmente la infraestructura logística en el norte del Perú y catalizar una nueva ola de inversión privada, según ProInversión

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Puerto de Chimbote
El futuro terminal podrá movilizar hasta 450 mil TEUs y quintuplicar la capacidad total de carga de Chimbote, según PROINVERSIÓN.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) anunció que en mayo se emitirá la declaración de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, decisión que permitirá multiplicar por 900 la capacidad de atención de carga contenedorizada del puerto y posicionar el proyecto ante inversionistas nacionales e internacionales.

Esta medida, que adelanta el cronograma previsto, busca acelerar la adjudicación del terminal bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

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El comunicado oficial precisa que el proyecto contempla una inversión cercana a USD 300 millones. Las obras incluyen la modernización del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, la incorporación de grúas pórtico y la implementación de nuevos patios de almacenamiento.

Envío de almacenes en barcos hacia Perú con el sol en rojo
Las exportaciones se mantenían en subida desde la pandemia, pero cayeron en 2023. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

Con estos cambios, el puerto pasará de movilizar 60 mil toneladas anuales a 550 mil toneladas y podría alcanzar hasta 450 mil TEUs en un escenario de máxima demanda. “En la última década solo se movieron 500 TEUs anuales, por lo que la transformación es sustancial”, indica el comunicado de PROINVERSIÓN.

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Proyecto estratégico para el norte peruano

El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote está ubicado en la bahía Ferrol, en la provincia del Santa, región Áncash. Su diseño multipropósito permitirá impulsar los sectores minero, pesquero y agroindustrial.

Además, fortalecerá el eje portuario del norte y su conexión con corredores logísticos hacia la selva peruana. Durante la etapa de construcción, se estima la generación de alrededor de 2 mil empleos directos e indirectos, lo que aportará dinamismo al mercado laboral local y regional.

PROINVERSION
La infraestructura ampliada beneficiará a los sectores minero, agroindustrial y pesquero, reforzando el nodo logístico entre la costa y la selva peruana.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, explicó que la institución ahora asume un rol más activo en la promoción de proyectos estratégicos:

“Ahora PROINVERSIÓN tiene un rol más activo en acelerar proyectos estratégicos para el país. No solo promovemos inversiones, sino que intervenimos desde etapas tempranas para ordenar procesos, generar confianza y lograr que proyectos como Chimbote avancen más rápido y se conviertan en infraestructura real que impulse desarrollo y empleo”.

Modernización portuaria en el Perú

En los últimos 20 años, el país ha desarrollado una red portuaria moderna mediante inversiones superiores a USD 5 mil millones, según el comunicado de PROINVERSIÓN. Actualmente existen nueve terminales portuarios concesionados, lo que ha permitido consolidar al Perú como un punto relevante de conexión marítima y comercial en la región.

“La infraestructura portuaria peruana se ha fortalecido con inversión privada, sin comprometer recursos del Estado”, subraya el comunicado oficial. La demanda creciente y la necesidad de mejorar la conectividad nacional impulsan la expansión y modernización de la red portuaria.

Contenedores para exportación
El proyecto creará cerca de 2 mil empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras, dinamizando el mercado laboral de la región.

Para 2026, PROINVERSIÓN priorizó una cartera de inversiones superior a USD 400 millones destinada a puertos estratégicos como los de Loreto (Sinchicuy y Saramiriza), Pucallpa y Tacna. El objetivo es consolidar una red logística eficiente y competitiva que facilite el comercio exterior y la integración regional.

“El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote representa una oportunidad para fortalecer la conexión con el mercado Asia-Pacífico y ampliar la capacidad exportadora del país”, destaca el comunicado institucional.

Las autoridades consideran que el nuevo terminal contribuirá a la competitividad de los sectores productivos y a la creación de empleo en la región. El proceso continuará con la publicación oficial de la declaratoria y el inicio de la fase de recepción de propuestas.

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