Perú

Empresa china Shougang Hierro se opone al proyecto del nuevo puerto de Marcona y lo califica de innecesario e inviable

La minera alertó que la iniciativa podría generar impactos en el empleo y en la actividad económica vinculada a sus operaciones en Ica

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Empresa minera Shougang critica megaproyecto portuario en Ica y pide frenar su avance. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: @shouganghierroperu)
Empresa minera Shougang critica megaproyecto portuario en Ica y pide frenar su avance. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: @shouganghierroperu)

La empresa Shougang Hierro Perú expresó su rechazo a la iniciativa estatal para construir un nuevo terminal portuario en el distrito de Marcona, región Ica. En un comunicado difundido esta semana, la compañía de capitales chinos calificó como “innecesario” e “inviable” el proyecto promovido por ProInversión, al sostener que la obra no responde a necesidades reales del sistema portuario nacional ni de la zona de influencia directa.

Shougang Hierro Perú argumentó que la construcción del puerto significaría un “desperdicio de recursos económicos” públicos y privados. La empresa señaló que la infraestructura no contribuiría de manera significativa al desarrollo logístico ni al comercio exterior, dado que existen instalaciones operativas con capacidad suficiente para atender la demanda actual y futura en el país.

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La compañía precisó que, entre los puertos ya disponibles, destacan el megapuerto de Chancay, el Puerto del Callao y su propio terminal en Marcona. Según la minera, estos recintos pueden absorber sin inconvenientes el flujo de insumos y exportaciones previsto para los próximos años, por lo que la construcción de un nuevo terminal duplicaría funciones y no generaría valor agregado para el sector.

El megapuerto de Chancay fue abierto a finales de 2024
El megapuerto de Chancay fue abierto a finales de 2024. Foto: difusión

Argumentos de Shougang Hierro Perú

En su pronunciamiento, Shougang Hierro Perú subrayó que la zona de influencia del proyecto portuario no cuenta con otras actividades productivas relevantes fuera de la extracción de hierro. La empresa sostuvo que no existen productos adicionales que justifiquen la inversión en una nueva infraestructura de este tipo, por lo que la propuesta carece de sustento económico y logístico.

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La minera también puso en duda la viabilidad legal del proyecto. Según su comunicado, la empresa advirtió que la iniciativa se apoya en normativas que considera inaplicables para el caso, y que su ejecución podría vulnerar derechos contemplados en su contrato ley de concesión. La compañía recordó que dicho marco contractual cuenta con protección constitucional y no puede ser modificado unilateralmente.

En ese sentido, la empresa solicitó formalmente que la propuesta de construcción del puerto no continúe su proceso de evaluación. Además, alertó sobre posibles impactos negativos que la iniciativa podría tener sobre la seguridad jurídica de las inversiones ya establecidas en el distrito de Marcona.

Shougang rechaza proyecto del puerto de Marcona y lo considera innecesario e inviable. (Foto: FB/@Shougang Hierro Perú S.A.A.)
Shougang rechaza proyecto del puerto de Marcona y lo considera innecesario e inviable. (Foto: FB/@Shougang Hierro Perú S.A.A.)

Impacto económico, trayectoria y postura

Shougang Hierro Perú advirtió que la edificación del nuevo terminal portuario no traería beneficios económicos reales para la región ni para el país. La empresa alertó que el proyecto podría incluso afectar el empleo vinculado a sus operaciones mineras, poniendo en riesgo los puestos de trabajo asociados a la cadena de valor del hierro.

La compañía destacó su presencia de más de 70 años en Marcona, tiempo durante el cual ha desarrollado actividades extractivas y portuarias que, según su versión, han contribuido al desarrollo económico local y regional. En su declaración, la minera insistió en que la infraestructura ya existente responde adecuadamente a las necesidades de la zona y del sistema portuario nacional.

En ese sentido, la empresa reiteró su postura de rechazo al proyecto estatal, insistiendo en la falta de justificación económica, legal y social para la construcción de un nuevo puerto en Marcona.

Shougang rechaza proyecto del puerto de Marcona y lo considera innecesario e inviable. (Foto: Agencia Andina)
Shougang rechaza proyecto del puerto de Marcona y lo considera innecesario e inviable. (Foto: Agencia Andina)

Estrategia estatal

Por su parte, el Estado peruano impulsa el desarrollo del nuevo terminal portuario como parte de una estrategia para fortalecer la logística y el comercio exterior en el sur del país. La iniciativa contempla una inversión estimada de 405 millones de dólares bajo la modalidad de Asociación Público-Privada.

El plan oficial prevé la edificación de dos muelles y tres amarraderos, con una capacidad operativa anual de hasta 47 millones de toneladas métricas, integrando el manejo de minerales, carga general y contenedores. Las autoridades sostienen que la infraestructura busca dinamizar el comercio exterior y beneficiar directamente a diversas provincias del sur peruano, en el marco de una estrategia de desarrollo logístico nacional.

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