Perú

Perú somete a escrutinio las tarifas en uno de los principales puertos del país: ¿Qué hay detrás?

Ositrán anunció la convocatoria a una audiencia pública para debatir la revisión tarifaria del Terminal Norte del Callao. Se aplicará desde julio de 2026 hasta junio de 2031

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APM Terminals Callao recibió al buque MN Bulk Venus con 60.500 toneladas métricas de maíz, el mayor desembarque de este producto en el país.
Ositrán fija el 22 de abril de 2026 como fecha para la audiencia pública sobre la tercera revisión tarifaria portuaria del Terminal Norte Multipropósito del Callao.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha convocado a una audiencia pública para debatir la propuesta de tercera revisión tarifaria del factor de productividad del Terminal Norte Multipropósito del Callao, gestionado por APM Terminals Callao S.A.

El evento se realizará el miércoles 22 de abril de 2026, bajo una modalidad mixta que permitirá la participación tanto presencial como virtual.

APM Terminals Callao con nueva fijación tarifaria

El objetivo es establecer el nuevo Factor de Productividad que regirá las tarifas máximas de los servicios regulados por el concesionario desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2031.

La propuesta técnica de Ositrán plantea un Factor de Productividad (X) de -2,26%, resultado de un análisis basado en la metodología de números índice y el enfoque de caja única.

La propuesta de Ositrán plantea establecer el Factor de Productividad (X) en -2,26% para las tarifas del Terminal Norte Multipropósito del Callao entre 2026 y 2031. REUTERS/Gerardo Marin
La propuesta de Ositrán plantea establecer el Factor de Productividad (X) en -2,26% para las tarifas del Terminal Norte Multipropósito del Callao entre 2026 y 2031. REUTERS/Gerardo Marin

El documento completo, junto con los detalles del proceso, está disponible para consulta pública en el portal institucional del regulador.

Los interesados en intervenir en la audiencia deberán registrarse previamente a través del correo usuarios@ositran.gob.pe o por las líneas móviles habilitadas.

Terminal Norte: operación, inversiones y liderazgo logístico

El Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao es operado por APM Terminals Callao, un consorcio integrado por APM Terminals (Países Bajos, Grupo Maersk), Callao Port Holding y la peruana Central Portuaria.

Este terminal gestiona carga contenedorizada, general, graneles y carga rodante, y se ha consolidado como un eje estratégico para la logística y el comercio exterior del país.

barco - puertos - contenedores
Durante el primer bimestre de 2026, los puertos concesionados bajo supervisión de Ositrán movilizaron más de 10,5 millones de toneladas métricas de carga a nivel nacional.

En el primer bimestre de 2026, los puertos concesionados bajo supervisión de Ositrán movilizaron 10 millones 536.262 toneladas métricas de carga.

El Callao mantuvo su liderazgo logístico, con el Terminal Norte registrando 3 millones de toneladas y el Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur, operado por DP World Callao, con 3,5 millones de toneladas.

El Terminal Norte Multipropósito del Callao consolidó su liderazgo portuario al movilizar 3 millones de toneladas de carga y atender 231 naves en dos meses. REUTERS/Mike Blake
El Terminal Norte Multipropósito del Callao consolidó su liderazgo portuario al movilizar 3 millones de toneladas de carga y atender 231 naves en dos meses. REUTERS/Mike Blake

La carga contenerizada representó el 51,2% del total nacional, seguida por el granel sólido, la carga fraccionada, el granel líquido y la carga rodante.

En tráfico de contenedores, los terminales alcanzaron 592.802 TEU, con el Terminal Norte sumando 171.147 TEU y atendiendo 231 naves en ese mismo periodo.

Un hito en eficiencia portuaria: llegada de grandes buques

Recientemente, APM Terminals Callao recibió recientemente al segundo buque más grande de su historia: el granelero panamax Presinge, que arribó desde Canadá con 77.000 toneladas de trigo.

Gracias al complejo de silos y equipos especializados, la descarga se completó en solo 3 días, lo que representa una mejora de hasta 50% en eficiencia respecto a operaciones anteriores.

El trigo descargado será destinado a la industria de alimentos nacional, principalmente para la producción de pan y pastas. El Muelle Norte es el único en el país con capacidad para recibir este tipo de naves de gran escala, alineándose con las tendencias globales de eficiencia y economías de escala en el transporte marítimo.

Puerto - Callao - DP World
La descarga del buque panamax Presinge, con 77.000 toneladas de trigo, marcó un récord de eficiencia operativa en el Terminal Norte Multipropósito, reduciendo los tiempos en un 50%.

Espacio para la transparencia y el diálogo sectorial

La audiencia pública convocada por Ositrán constituye una oportunidad para que usuarios, empresas portuarias y ciudadanía presenten comentarios y sugerencias sobre la propuesta tarifaria.

Este proceso busca reforzar la transparencia y la participación en la toma de decisiones que impactan en la infraestructura portuaria estratégica del país, en línea con el compromiso del regulador de asegurar condiciones de eficiencia, competitividad y desarrollo sostenible en el sector logístico nacional.

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