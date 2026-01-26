Impactantes imágenes: así quedó el bus del Metropolitano tras chocar contra el puente México

Un bus del Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente a la altura de la estación México, en el distrito de La Victoria. Las imágenes muestran la parte delantera del vehículo completamente destrozada y a los pasajeros evacuando la unidad. América TV

Las imágenes captadas tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes 26 de enero muestran la brutal colisión de un bus del Metropolitano contra la base del puente México, en el distrito de La Victoria.

Fotografías y videos difundidos evidencian la magnitud del impacto: la parte delantera derecha de la unidad quedó destruida y empotrada entre uno y dos metros en la estructura de concreto, mientras los pasajeros intentaban salir en medio del caos y el desconcierto. Algunos ensangrentados.

El accidente sucedió en plena hora punta, pasada las 7 de la mañana, justo cuando la mayoría de los usuarios del Metropolitano se dirigían a sus trabajos o centros de estudio.

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

El bus, que circulaba de norte a sur por la Vía Expresa, terminó incrustado ante la mirada atónita de quienes transitaban por la avenida México. El resultado: al menos 35 heridos, conforme al reporte preliminar de la Compañía de Bomberos del Perú.

Testimonios recogidos en el lugar describen segundos de terror. Los pasajeros que iban de pie fueron arrojados hacia la parte delantera, apilándose unos sobre otros debido a la fuerza del golpe. “Vivimos segundos de terror, los que estaban parados salieron disparados hacia adelante”, relató uno de los afectados ante las cámaras de América Noticias.

Pasajeros de un bus del Metropolitano relatan los momentos de terror que vivieron cuando el vehículo colisionó de frente contra una estructura de concreto. Testigos afirman que muchos salieron "volando" debido a la fuerza del impacto y a que viajaban de pie | América TV

Evacuación y primeros auxilios

Las imágenes difundidas muestran cómo, tras la colisión, varios pasajeros comenzaron a evacuar la unidad a través de las puertas de emergencia. Las del lado derecho permanecían bloqueadas, precisamente por ser la zona más afectada. Otros optaron por salir por las ventanas, mientras algunos permanecían al interior aguardando la llegada de los equipos de rescate.

Las primeras ambulancias arribaron pocos minutos después. América Noticias indicó que cuatro heridos fueron evacuados de inmediato, mientras más de diez esperaban atención dentro del bus.

El acceso de los vehículos de emergencia se complicó debido al intenso tráfico que siempre caracteriza la Vía Expresa en las mañanas, retrasando la atención a los afectados.

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Relatos de los pasajeros

Entre los testimonios, varios usuarios denunciaron la falta de información proporcionada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao respecto a la atención médica que les correspondía recibir.

Otros mencionaron que algunos de los heridos permanecían en estado de shock, sin entender la magnitud de lo ocurrido.

Las imágenes registradas en la estación México muestran la destrucción en la parte frontal del bus y el despliegue de los cuerpos de emergencia, mientras decenas de pasajeros intentaban comunicarse con sus familiares.

La colisión provocó un fuerte cuello de botella en la zona, complicando aún más la circulación de los buses y autos particulares.

Así quedó el bus del Metropolitano al quedar empotrado en una de las columnas de la estación México

Pronunciamiento de la ATU

La ATU confirmó que su personal en la estación México activó los protocolos de emergencia tras el accidente. “El personal de la ATU en dicha estación ha procedido a activar sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros”, comunicó la entidad.

En medio de los rumores sobre la vigencia del seguro SOAT del bus implicado, la misma fuente periodística aseguró que la unidad cuenta con el seguro obligatorio activo hasta mayo de este año. Este dato fue verificado y difundido para evitar confusiones entre los usuarios y familiares de los heridos.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, ofrece detalles sobre el choque de una unidad del Metropolitano contra viga del puente México. América TV

Consecuencias en el servicio

El accidente se produjo en uno de los tramos más transitados de la ciudad, lo que derivó en retrasos adicionales en el servicio del Metropolitano y una congestión vehicular significativa en la Vía Expresa. Mientras se retiraba la unidad siniestrada, decenas de pasajeros permanecían a la espera de la reanudación del servicio en la estación México.

Las imágenes y videos registrados por los testigos y por las cámaras de los medios muestran la magnitud del daño tanto en la infraestructura como en el estado físico y anímico de los pasajeros.

Varias personas fueron vistas recibiendo atención médica en el suelo, algunas con signos visibles de lesiones, mientras los rescatistas coordinaban la evacuación y traslado de los heridos.

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Atención médica

De acuerdo con declaraciones de un bombero recogidas por América Noticias, al momento de la cobertura se contabilizaron 14 personas heridas que requerían atención inmediata, aunque la cifra total de afectados ascendía a más de 30.

La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores, pero la angustia y el susto quedaron plasmados en los rostros y en las declaraciones de los usuarios.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y evaluando el estado de quienes resultaron lesionados. Mientras tanto, las imágenes del bus destruido y de la respuesta de los servicios de emergencia han quedado como testimonio de un lunes marcado por el impacto y el temor entre los pasajeros del transporte público en Lima.