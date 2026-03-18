Las apps de vigilancia afectan a 1 de cada 4 mujeres en Perú: cómo enfrentar esta amenaza

La vigilancia digital muchas veces acompaña situaciones de abuso doméstico, agravando el control sobre las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones de monitoreo en celulares afecta a una de cada cuatro mujeres en Perú, según reveló una reciente encuesta de Kaspersky. Este hallazgo expone la facilidad con la que ciertas tecnologías pueden convertirse en herramientas para supervisar, seguir o limitar la vida cotidiana de las víctimas sin su consentimiento.

El fenómeno ha encendido alertas en el país, ya que muchas veces la instalación de este software ocurre de manera oculta y sin que la usuaria lo advierta.

El funcionamiento invisible del stalkerware

Las aplicaciones espía, conocidas como stalkerware, suelen instalarse sin permiso previo, en ocasiones incluso en celulares entregados como regalo. Una vez activas, operan de manera silenciosa dentro del sistema, lo que dificulta su detección por parte de la víctima. Estas apps permiten acceder a datos sensibles como mensajes, ubicación, llamadas, actividad en redes sociales, y hasta activar la cámara o el micrófono sin notificación alguna.

Especialistas de la compañía de ciberseguridad han advertido que el stalkerware amplía las dinámicas de control dentro de las relaciones. Según la experta María Isabel Manjarrez, del Equipo Global de Investigación y Análisis de la empresa, “además de generar conciencia sobre este problema, es clave fortalecer los hábitos de seguridad digital en el día a día”.

Expertas recomiendan revisar los permisos de las aplicaciones y mantener el sistema actualizado para evitar el monitoreo no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora recomendó revisar los permisos de las aplicaciones, proteger el acceso al dispositivo y mantener el sistema actualizado para reducir el riesgo de monitoreo no autorizado.

Un contexto marcado por la violencia de género

La persecución digital suele acompañar otros tipos de abuso. Según los resultados, el 51% de las mujeres encuestadas en Perú ha experimentado alguna forma de violencia doméstica, que incluye abuso psicológico, financiero, físico, sexual, así como fotografías o grabaciones obtenidas sin consentimiento. Este fenómeno rara vez ocurre de manera aislada y tiende a formar parte de un patrón de control más amplio.

Aunque el 58% de las mujeres peruanas rechaza la vigilancia digital por parte de una pareja íntima, casi la mitad, el 49%, ya se ha sentido espiada a través de tecnologías como teléfonos celulares, laptops, webcams, dispositivos de rastreo y otros aparatos inteligentes de uso cotidiano.

Entre las señales de posible monitoreo no autorizado figuran comentarios de la pareja sobre conversaciones privadas, apariciones inesperadas en lugares frecuentados o conocimiento de detalles compartidos solo con personas de confianza.

Señales como consumo excesivo de batería o comentarios sobre conversaciones privadas pueden alertar sobre la presencia de apps espía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para reducir el riesgo

El informe incluye una serie de recomendaciones para evitar la instalación y el funcionamiento de aplicaciones espía. Una de las principales sugerencias consiste en mantener el bloqueo de pantalla activo y seguro, empleando un PIN, contraseña o patrón robusto. Esta medida puede evitar la manipulación del dispositivo sin autorización, dado que muchos programas de vigilancia requieren acceso físico al celular.

Otra recomendación es revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones. Si una app solicita acceder a ubicación, micrófono, cámara, mensajes o contactos sin justificación clara, podría representar un riesgo para la privacidad. Además, observar comportamientos inusuales en el dispositivo, como consumo anormal de batería, sobrecalentamiento o uso excesivo de datos, puede ayudar a detectar la presencia de software malicioso.

El informe también enfatiza la importancia de mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizados. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad que podrían ser explotadas por programas de monitoreo. Instalar las versiones más recientes reduce la probabilidad de intrusiones.

El stalkerware puede acceder a mensajes, ubicación y llamadas sin que la víctima lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desafío en la protección digital de las mujeres

Los especialistas advierten que el principal obstáculo para combatir el stalkerware reside en su funcionamiento discreto. Muchas mujeres no perciben de inmediato que están siendo monitoreadas, lo que dificulta la identificación del problema. “La vigilancia digital se convierte en una extensión del control y la intimidación que ya sufren muchas víctimas en otros ámbitos de su vida”, alertó María Isabel Manjarrez.

La encuesta sugiere que el fortalecimiento de la seguridad digital y la información clara sobre los riesgos tecnológicos son pasos fundamentales para enfrentar esta amenaza. El fenómeno evidencia la necesidad de una mayor conciencia sobre el uso de tecnologías de monitoreo y la protección integral de los derechos digitales de las mujeres en Perú.