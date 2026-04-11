Si vas a comprar un Smart TV, conoce las diferencias entre NEO QLED, OLED, QLED y Crystal UHD

Los televisores LED/LCD son los más comunes y ofrecen buena relación calidad-precio para el uso diario. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Si estás pensando en comprar un televisor inteligente, es importante saber que existen distintos tipos de Smart TV, que pueden variar según el fabricante y la tecnología de pantalla. Con la Copa Mundial 2026 cerca, elegir el modelo adecuado es clave para disfrutar de la mejor experiencia.

Los principales tipos de Smart TV se clasifican por la tecnología de su panel, según recoge Samsung y Hiraoka:

LED/LCD: Son los más comunes y accesibles, utilizan retroiluminación trasera y resultan ideales para el uso diario.

QLED (Quantum Dot): Emplean puntos cuánticos para mejorar el color y el brillo, recomendados para ambientes bien iluminados.

OLED: Cada píxel emite su propia luz, logrando negros absolutos, contraste superior, mayor delgadez y amplios ángulos de visión.

Las pantallas QLED utilizan puntos cuánticos para mejorar el brillo y la reproducción de colores. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Neo QLED/QNED/Mini-LED: Son una evolución de QLED; utilizan miles de mini-LEDs para un control preciso de la iluminación y mejor contraste.

Crystal UHD/UHD 4K: Ofrecen resolución 4K con tecnología LED estándar a precios competitivos.

Cómo escoger un Smart TV para la casa

Para escoger un Smart TV para tu casa, considera los siguientes aspectos clave:

Tamaño de pantalla: Elige el tamaño adecuado según la distancia entre el televisor y el lugar donde lo vas a ver. Para salas grandes, se recomiendan modelos de 55 pulgadas en adelante; para habitaciones pequeñas, entre 32 y 43 pulgadas suele ser suficiente.

Resolución: Opta por al menos resolución 4K para imágenes más nítidas y mayor detalle; los modelos Full HD pueden ser suficientes en pantallas pequeñas.

Los modelos OLED destacan por sus negros puros, alto contraste y gran calidad de imagen. (Imagen ilustrativa Infobae).

Tecnología del panel: Decide entre LED (opción económica y versátil), QLED (mayor brillo y color), OLED (negros más puros y mejor contraste) o Mini-LED (contraste y control de iluminación avanzados).

Sistema operativo: Verifica si el televisor incluye plataformas como Tizen, WebOS, Google TV o Android TV para acceder fácilmente a tus aplicaciones y servicios de streaming favoritos.

Conectividad: Asegúrate de que tenga suficientes puertos HDMI y USB, además de compatibilidad con WiFi y Bluetooth para conectar dispositivos externos.

Calidad de sonido: Considera modelos con altavoces potentes o compatibilidad con barras de sonido si buscas una mejor experiencia auditiva.

La tecnología Mini-LED permite un control más preciso de la iluminación, logrando mejores contrastes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones adicionales: Busca características como control por voz, modo de juego, asistentes inteligentes o compatibilidad con dispositivos del hogar conectado.

Presupuesto: Compara precios y elige un modelo que se ajuste a tus necesidades y posibilidades económicas sin sacrificar calidad en las funciones esenciales.

Analizar estos aspectos te permitirá escoger un Smart TV que se adapte al espacio, al uso que le darás y a tus expectativas de calidad.

Cómo cuidar un Smart TV nuevo

Para cuidar un Smart TV nuevo y prolongar su vida útil, sigue estas recomendaciones:

Ubicación adecuada: Coloca el televisor en un lugar estable, lejos de fuentes de calor, humedad y luz solar directa. Evita instalarlo cerca de ventanas o radiadores.

Los televisores Crystal UHD brindan resolución 4K a precios accesibles con tecnología LED estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza: Usa un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido para limpiar la pantalla. No apliques líquidos directamente ni utilices productos químicos abrasivos.

Ventilación: Asegúrate de que haya espacio suficiente alrededor del televisor para evitar el sobrecalentamiento. No obstruyas las rejillas de ventilación.

Protección ante sobretensiones: Conecta el Smart TV a un regulador de voltaje o supresor de picos para protegerlo de subidas eléctricas.

Apagado correcto: Utiliza el control remoto o el botón de encendido/apagado, evitando desconectar directamente el televisor de la corriente.

Actualizaciones: Mantén el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para asegurar un funcionamiento óptimo y seguro.

Existen Smart TV con sistemas operativos como Tizen, WebOS o Google TV, que facilitan el acceso a plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita golpes y movimientos bruscos: Manipula el televisor con cuidado, sobre todo al moverlo o instalarlo.

Desconexión en tormentas: Durante tormentas eléctricas, es recomendable desconectar el televisor para prevenir daños por descargas.

Siguiendo estos cuidados, tu Smart TV se mantendrá en buen estado y funcionará correctamente durante más tiempo.