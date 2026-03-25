Guía para proteger tu smartphone Android ante pérdidas o robos

Con unos simples pasos puedes proteger tu celular Android de robos o pérdidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Proteger un smartphone con Android frente a robos o pérdidas es una tarea cada vez más relevante, y puede lograrse con una serie de configuraciones básicas que permiten resguardar la información personal e incluso recuperar el dispositivo. Expertos coinciden en que activar estas funciones no solo reduce riesgos, sino que también facilita la respuesta ante incidentes.

Uno de los recursos más importantes es la geolocalización. Mantener activa la función de ubicación permite rastrear el teléfono en caso de extravío y consultar su historial de movimientos. A través de servicios vinculados a la cuenta de Google, los usuarios pueden visualizar dónde estuvo el dispositivo, lo que resulta útil si fue perdido o recogido por otra persona.

En esta línea, la herramienta Find My Device se posiciona como uno de los principales mecanismos de seguridad. Este servicio permite ubicar el teléfono en un mapa, hacerlo sonar a distancia, bloquearlo o incluso borrar toda su información de forma remota. Para que funcione correctamente, es necesario que el equipo esté encendido y conectado a internet.

Activar la geolocalización de un celular Android es importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro elemento clave es el número IMEI, un identificador único que posee cada dispositivo móvil. Este código resulta fundamental al momento de realizar una denuncia por robo o solicitar el bloqueo del equipo a través de la operadora. Obtenerlo es sencillo: basta con marcar *#06# en el teclado del teléfono. Se recomienda guardar este número en un lugar seguro, separado del dispositivo.

La configuración de información de emergencia también puede marcar la diferencia. Incluir un contacto visible desde la pantalla de bloqueo permite que una persona que encuentre el teléfono pueda comunicarse con su dueño sin necesidad de desbloquearlo. En este apartado, se aconseja incluir datos básicos y evitar información sensible.

En cuanto a la protección de datos, el cifrado del dispositivo es una medida esencial. La mayoría de los equipos con versiones recientes de Android cuentan con esta función activada por defecto, lo que garantiza que la información almacenada esté protegida frente a accesos no autorizados. En caso de no estar habilitada, puede activarse desde los ajustes de seguridad, aunque el proceso puede tardar cerca de una hora.

Expertos recomiendan saber el número de IMEI de un celular Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los métodos de desbloqueo también juegan un papel importante. Especialistas recomiendan priorizar sistemas seguros como la huella digital, un PIN robusto o una contraseña compleja. Aunque el reconocimiento facial está disponible en muchos dispositivos, en algunos casos puede ser menos fiable frente a intentos de suplantación.

A esto se suma la verificación en dos pasos, una capa adicional de seguridad que requiere un segundo método de autenticación para acceder a cuentas o aplicaciones. Activar esta función en servicios compatibles reduce significativamente el riesgo de accesos indebidos, incluso si la contraseña ha sido comprometida.

Asimismo, es posible reforzar la protección mediante el bloqueo de aplicaciones. Esta opción permite restringir el acceso a apps específicas utilizando distintos métodos de autenticación, lo que añade un nivel extra de seguridad para datos sensibles como correos electrónicos, redes sociales o servicios financieros.

Los sistemas Android cuentan con una configuración de antirrobo.

En versiones más recientes del sistema operativo, Android incorpora funciones de protección antirrobo. Estas herramientas pueden detectar situaciones sospechosas, como un intento de robo, y bloquear automáticamente el dispositivo. También permiten asegurar el equipo cuando no tiene conexión a internet, evitando accesos no autorizados en entornos sin red.

La combinación de estas medidas configura un sistema de defensa integral frente a robos o pérdidas. Aunque ninguna solución es infalible, contar con estas herramientas activadas aumenta significativamente las posibilidades de proteger la información personal y, en algunos casos, recuperar el dispositivo.

En un contexto donde el smartphone concentra datos personales, laborales y financieros, la prevención se convierte en el principal aliado. Configurar correctamente un dispositivo Android no solo es una recomendación técnica, sino una práctica necesaria para enfrentar los riesgos del entorno digital actual.