Capitán millonario de la PNP investigado por “cambiazo” de oro responde sobre su fortuna: “en dos horas vendes 400 mil dólares”

Capitán PNP tiene S/ 31 millones en el banco, pero no explica cómo lo hizo con un sueldo de S/ 4 mil. (Foto: Difusión)

La fortuna de S/ 31 millones en cuentas bancarias de un capitán de la Policía Nacional del Perú ha activado una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, dado el contraste con el salario que percibe como agente. Sin embargo, Román Vallejos Castillo intenta justificar sus ingresos millonarios con sus actividades empresariales pues sostiene que ese dinero procede de su negocio en la compra y venta de vehículos a través de la empresa Prama Cars SAC.

Vallejos detalló a Panorama que el dinero proviene del comercio de autos usados. “Yo compro y vendo vehículos y tengo mi empresa. Más de seiscientos que están en mis actas de transferencia”, aseguró el capitán, quien remarcó que puede cerrar operaciones por varios miles de soles en apenas un par de horas.

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En conversación con el medio periodísticos, Vallejos insistió en que “20 firmas por 20 mil dólares son 400 mil dólares. En plata, más de un millón de dólares ¿Y cuánto te demoras para eso? 20 firmas, ponle dos, tres horas y ya vendiste cuatrocientos mil dólares”.

El capitán PNP insistió en que su actividad comercial hace viable ese movimiento de fondos, y negó vínculos personales con los otros investigados en el caso del “cambiazo de oro”.

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Inmovilizan millonario cargamento de oro peruano vinculado a minería ilegal| Fiscalía de la Nación

Vallejos aseveró que su labor policial, desde 2024, transcurre en Apurímac, fuera de Lima, y rechazó haber recibido o distribuido ganancias ilícitas derivadas del oro sustraído. Manifestó también que posee documentación que prueba el origen lícito de los fondos, aunque no entregó dichas pruebas cuando fueron requeridas por el equipo de Panorama.

El capitán enfatizó que Prama Cars SAC fue constituida en 2022 y que los traspasos de vehículos están inscritos en registros oficiales.

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Investigación fiscal y presunta red de robo de oro

La Fiscalía identificó discrepancias entre los ingresos justificables de Vallejos y lo hallado en sus cuentas, según reportes de La República. El oficial registró S/ 31,4 millones entre enero de 2023 y enero de 2025, con un ingreso oficial de solo S/ 4.000 mensuales y S/ 96.000 totales reportados durante el periodo investigado.

El Ministerio Público sostiene que la empresa relacionada, Prama Cars SAC, solo reportó la venta de 96 vehículos en el plazo analizado, con precios estimados entre USD 6.000 y USD 10.000, lo que no justifica las cifras millonarias detectadas. Panorama precisó que en 2023, el capitán recibió abonos en efectivo por más de S/ 8 millones, volumen que coincide con el momento del robo de oro en San Juan de Lurigancho.

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Un coronel, un capitán y 5 suboficiales PNP detenidos por el "cambiazo" de un lingote de oro en 2023. (Foto: Fiscalía)

La investigación describe un mecanismo en el que oficiales del área de Inteligencia sustraían lingotes, los cambiaban por parte de cobre y transferían las ganancias por canales personales o empresas pantalla. “Una vez que es apropiada la barra, esta es comercializada a través de otro capitán de la Policía Nacional de nombre Román Vallejos”, relató el fiscal Reynaldo Mina a Panorama.

El informe pericial indica que el supuesto blanqueo de capitales se estructuró a través del negocio de Vallejos, que habría funcionado como fachada para la legitimación de fondos de origen ilícito.

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Detalles de la operación ‘cambiazo de oro’

De acuerdo con La República, el caso gira sobre un “cambiazo” documentado el 22 de mayo de 2023. Ese día, agentes de Inteligencia de la Policía sustrajeron un lingote valorado en 2 millones de soles durante un operativo en San Juan de Lurigancho, y, según la fiscalía, Vallejos fue quien canalizó la venta clandestina.

El procedimiento implicó la sustitución del oro por cobre y la posterior colocación del metal en el mercado ilegal, lo que permitió el reparto de beneficios entre los participantes. Un colaborador eficaz señaló que Vallejos blanqueaba el dinero a través de Prama Cars SAC y entregaba parte de las utilidades al capitán Jorge Benítez Gutiérrez, jefe en la División de Inteligencia y mencionado como cómplice.

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El 22 de mayo de 2023, agentes de Inteligencia de la Policía sustrajeron un lingote valorado en 2 millones de soles durante un operativo en San Juan de Lurigancho, y, según la fiscalía, Vallejos fue quien canalizó la venta clandestina. (Foto: América)

Las autoridades detectaron que la fecha del robo coincide con un depósito de S/ 8,5 millones en las cuentas del capitán, cifra que corresponde al valor comercial del lingote sustraído. La fiscalía subraya la relación con episodios de minería ilegal y vínculos de clientes de Prama Cars con el transporte de oro, reforzando la hipótesis de una red interna en la Policía Nacional destinada al desvío de metales preciosos.

El peritaje financiero recoge además movimientos internacionales y sucesivos abonos en dólares, indicio de una operativa transnacional de blanqueo de capital.

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Situación actual y continuidad del proceso

Vallejos fue detenido de forma preliminar por orden judicial durante siete días, pero terminó en libertad y continúa ejerciendo funciones en la Policía Nacional. El proceso penal sigue abierto por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, mientras el Ministerio Público mantiene diligencias para determinar el origen de los fondos.

Fuentes fiscales indicaron a La República que los S/ 31 millones detectados en las cuentas de Vallejos podrían ser solo una parte de un esquema más amplio de robos y “cambiazos” de oro. Esta hipótesis se apoya en pruebas documentales, declaraciones de testigos protegidos y un flujo de dinero sin relación razonable con el sueldo y patrimonio del oficial.

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A la espera de una resolución, el caso sigue bajo el escrutinio de la opinión pública. La figura de Vallejos ilustra el dilema entre la imagen de un empresario destacado y la de un funcionario rodeado de graves sospechas.