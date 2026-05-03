Alianza Lima vs San Martín: este es el premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Betsson.

Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán este domingo 3 de mayo en el extra game que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro está programado para las 17:00 horas y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

El dinero que ganará el nuevo campeón

Según las bases oficiales del torneo, el club que obtenga el título nacional será premiado con un monto de 108 mil soles. Este incentivo económico representa no solo un reconocimiento al esfuerzo y rendimiento a lo largo de la temporada, sino también un respaldo importante para fortalecer la estructura deportiva del equipo campeón.

PUBLICIDAD

Por su parte, el subcampeón de la Liga Peruana de Vóley recibirá 90 mil soles. Aunque la diferencia con el primer lugar no es amplia, este premio mantiene el interés competitivo hasta el final y reconoce el alto nivel de ambos equipos, que llegaron a definir el título en la última instancia del campeonato.

Las 'blanquiazules' vencieron 3-1 a San Martín en el duelo de vuelta y forzaron un extra game. Créditos: Latina TV.

Los montos económicos que recibirán los clubes

1er. lugar: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)

2do. lugar: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)

3er. lugar: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)

4to. lugar: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)

5to. lugar: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)

6to. lugar: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)

7mo. lugar: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)

8vo. lugar: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)

9no. lugar: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)

10mo. lugar: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)

11vo. lugar: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)

12vo. lugar: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)

Así luce el trofeo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Serie pareja

Universidad San Martín se adelantó en la final tras imponerse en el partido de ida con un contundente 3-0. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz se mostró sólido en todos los aspectos del juego, con un ataque bien estructurado y una defensa efectiva, lo que le permitió dominar el encuentro y tomar ventaja en la serie, dejando a Alianza Lima en una situación comprometida.

PUBLICIDAD

En el segundo duelo, Alianza ajustó su estrategia y elevó su nivel de juego. El equipo reaccionó y se impuso por 3-1, igualando la serie y llevando la definición del título a un extra game. El triunfo evidenció la capacidad del plantel para responder bajo presión y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Con la serie igualada 1-1, el título nacional se definirá en un tercer partido que anticipa un alto nivel de exigencia. Ambos elencos han demostrado solidez y protagonismo en cada encuentro, dejando abierta la disputa por el campeonato hasta el último compromiso.

PUBLICIDAD

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Dónde ver la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El partido extra entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se transmitirá en vivo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como a través de su página web y aplicación, con acceso en todo el territorio nacional.

La Federación Peruana de Voleibol también ofrecerá la transmisión a través de su plataforma digital y la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, permitiendo el seguimiento desde diversos dispositivos.

PUBLICIDAD

Infobae Perú brindará una cobertura integral en su portal, incluyendo información previa, narración punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, momentos destacados y declaraciones de las jugadoras para mantener informada a la audiencia durante todo el encuentro.