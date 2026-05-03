Perú Deportes

Alianza Lima vs San Martín: este es el premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley

‘Blanquiazules’ y ‘santas’ competirán no solo por el trofeo, sino también por el importante monto de dinero otorgado por la Federación Peruana de Vóley

Guardar
Alianza Lima vs San Martín: este es el premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima vs San Martín: este es el premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Betsson.

Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán este domingo 3 de mayo en el extra game que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro está programado para las 17:00 horas y se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

El dinero que ganará el nuevo campeón

Según las bases oficiales del torneo, el club que obtenga el título nacional será premiado con un monto de 108 mil soles. Este incentivo económico representa no solo un reconocimiento al esfuerzo y rendimiento a lo largo de la temporada, sino también un respaldo importante para fortalecer la estructura deportiva del equipo campeón.

PUBLICIDAD

Por su parte, el subcampeón de la Liga Peruana de Vóley recibirá 90 mil soles. Aunque la diferencia con el primer lugar no es amplia, este premio mantiene el interés competitivo hasta el final y reconoce el alto nivel de ambos equipos, que llegaron a definir el título en la última instancia del campeonato.

Las 'blanquiazules' vencieron 3-1 a San Martín en el duelo de vuelta y forzaron un extra game. Créditos: Latina TV.

Los montos económicos que recibirán los clubes

  • 1er. lugar: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)
  • 2do. lugar: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)
  • 3er. lugar: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)
  • 4to. lugar: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)
  • 5to. lugar: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)
  • 6to. lugar: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)
  • 7mo. lugar: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)
  • 8vo. lugar: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)
  • 9no. lugar: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)
  • 10mo. lugar: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)
  • 11vo. lugar: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)
  • 12vo. lugar: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)
Así luce el trofeo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Así luce el trofeo de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Serie pareja

Universidad San Martín se adelantó en la final tras imponerse en el partido de ida con un contundente 3-0. El conjunto dirigido por Guilherme Schmitz se mostró sólido en todos los aspectos del juego, con un ataque bien estructurado y una defensa efectiva, lo que le permitió dominar el encuentro y tomar ventaja en la serie, dejando a Alianza Lima en una situación comprometida.

PUBLICIDAD

En el segundo duelo, Alianza ajustó su estrategia y elevó su nivel de juego. El equipo reaccionó y se impuso por 3-1, igualando la serie y llevando la definición del título a un extra game. El triunfo evidenció la capacidad del plantel para responder bajo presión y mantenerse en la pelea por el campeonato.

Con la serie igualada 1-1, el título nacional se definirá en un tercer partido que anticipa un alto nivel de exigencia. Ambos elencos han demostrado solidez y protagonismo en cada encuentro, dejando abierta la disputa por el campeonato hasta el último compromiso.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Dónde ver la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El partido extra entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se transmitirá en vivo por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como a través de su página web y aplicación, con acceso en todo el territorio nacional.

La Federación Peruana de Voleibol también ofrecerá la transmisión a través de su plataforma digital y la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley, permitiendo el seguimiento desde diversos dispositivos.

Infobae Perú brindará una cobertura integral en su portal, incluyendo información previa, narración punto a punto, análisis de jugadas, detalles de cada set, momentos destacados y declaraciones de las jugadoras para mantener informada a la audiencia durante todo el encuentro.

Temas Relacionados

Alianza LimaSan MartínAlianza Lima vóleyLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo que tiene a cargo Pablo Guede afronta un duelo clave para continuar en lo más alto de la clasificación. Entérate de todos los pormenores del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Fabrizio Acerbi se refirió a la posibilidad de que la punta nacional se mude a Ate para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

Aunque el ‘Pirata’ demostró alivio y felicidad por la victoria sobre Sport Boys, reconoció que “venimos de muchas derrotas, de muchos problemas” y ahora debe surgir un punto de inflexión

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

Alianza Lima recibirá esta noche a CD Moquegua en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce la ubicación de tu club favorito en esta nota

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

‘Pompinchú’ es velado en el Ministerio de Cultura: el adiós a un ícono del humor peruano que descansará en cementerio de SJL

Lucero Boza, la mujer detrás del éxito de Natalie Vértiz: “Rechacé propuestas millonarias porque no iban alineadas con su imagen”

¿Quiénes son los nominados en ‘La Granja VIP’ y por qué Pati Lorena fue enviada a placa de eliminación?

Murió Pompinchú, el popular cómico peruano: una vida marcada por el esfuerzo, la resiliencia y el humor

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI

DEPORTES

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Hernán Barcos da la cara por el delicado momento de FC Cajamarca en Liga 1 2026: “Tenemos que cambiar la historia que estamos viviendo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026