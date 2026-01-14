Productores de mango de Piura suspenden cosecha por desplome del precio y caída de la producción

Precio del mango cae 50 % y obliga a agricultores de San Lorenzo a paralizar la cosecha. (Foto: Agencia Andina)

Los productores de mango del valle de San Lorenzo, en la región Piura, suspendieron por un periodo de cinco días la cosecha y venta de este fruto como respuesta al abrupto desplome de los precios en el mercado. La medida fue adoptada tras una asamblea de agricultores, quienes alertaron que la actual situación hace inviable continuar con la actividad sin incurrir en mayores pérdidas económicas.

La decisión busca llamar la atención sobre una crisis que, según los productores, se ha intensificado en cuestión de días. La paralización temporal de las labores agrícolas fue acordada como un mecanismo para frenar la comercialización en un contexto que consideran desfavorable y sin condiciones mínimas de rentabilidad para el sector.

Mango en su mejor momento: Con un crecimiento del 433% en noviembre, impulsado por condiciones climáticas favorables, el mango se consolida como un producto clave en Piura. Crédito: Midagri

Caída del precio del mango

El principal detonante de la protesta es la drástica reducción del precio de la caja de mango de 21 kilos. De acuerdo con los productores, el valor pasó de S/ 50 a S/ 25 en apenas una semana, lo que representa una caída del 50 %. Esta variación repentina ha generado preocupación en el valle de San Lorenzo, una de las principales zonas productoras de mango en Piura.

Óscar Morán, productor del valle, señaló que no existe una explicación clara para esta baja tan pronunciada. “Nadie entiende cómo un mercado se regula y baja de esa magnitud de forma constante”, declaró a RPP, al expresar el malestar generalizado entre los agricultores ante un escenario que consideran impredecible y perjudicial.

Baja producción de mango afecta también a otras regiones. - Crédito Composición Infobae Perú/Peruvian Mango/Chankillo Farmers

Reclamos por pagos

Durante la asamblea que derivó en la suspensión de la cosecha, los productores denunciaron una reducción en los pagos ofrecidos por los acopiadores. Según indicaron, las condiciones planteadas por estos intermediarios no cubren los costos de producción ni permiten sostener la actividad agrícola en el corto plazo.

Morán advirtió que la situación se agrava debido a los compromisos financieros asumidos por los agricultores. “Tenemos deudas con los bancos que no podemos cubrir bajo estas condiciones”, manifestó en declaraciones al citado medio, al remarcar que el actual nivel de precios compromete seriamente la estabilidad económica del gremio.

Son miles de toneladas perdidas por presencia de fenómenos climáticos.

Reducción de la producción

A la crisis de precios se suma un escenario productivo adverso para la temporada 2025-2026. Los productores han reportado una caída de hasta 70 % en la producción de mango por parcela en el valle de San Lorenzo, lo que reduce significativamente el volumen disponible para la comercialización.

Esta disminución en el rendimiento de los cultivos, combinada con los bajos precios en el mercado, ha profundizado la preocupación de los agricultores, quienes advierten que el impacto no solo es inmediato, sino que podría extenderse a los próximos meses si no se corrige la situación.

Productos tienen pérdidas económicas por exceso de mangos y falta de contratos de exportación. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Riesgo económico

La combinación de precios deprimidos y menor producción ha colocado a los productores de mango en una situación de alto riesgo económico. Los ingresos actuales no solo resultan insuficientes para cubrir los costos de la campaña agrícola, sino también para garantizar el sustento de las familias que dependen de esta actividad.

Ante este panorama, los agricultores del valle de San Lorenzo evalúan mecanismos que les permitan regular la situación y evitar mayores pérdidas. La suspensión temporal de la cosecha y venta se presenta, por ahora, como una medida de presión frente a una crisis que amenaza su capacidad de pago y la continuidad de la producción de mango en la región Piura.