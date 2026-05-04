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Se filtró lo que le dijo Christian Cueva al árbitro para expulsarlo en Universitario vs Juan Pablo II: “No le insultó”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer la frase que soltó el mediocampista peruano a Jordi Espinoza para ver la tarjeta roja. También reveló que ambos se encontraron después del partido

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El periodista Gustavo Peralta informó detalles de la versión de Jordi Espinoza sobre lo ocurrido con 'Aladino' en Trujillo. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Juan Pablo II sufrió una dura caída por 4-1 frente a Universitario de Deportes en Trujillo, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido quedó marcado desde el inicio: Christian Cueva fue expulsado por el árbitro Jordi Espinoza a los tres minutos, tras un intercambio polémico que generó debate inmediato.

La acción que derivó en la expulsión tuvo dos episodios consecutivos. En primer lugar, el juez mostró la tarjeta amarilla a ‘Aladino’ luego de una jugada en la que el futbolista reclamó insistentemente una falta no sancionada de Caín Fara. Según información recogida por el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, citando fuentes cercanas al entorno arbitral, la razón de la amonestación inicial fue que Cueva habría calificado de “mediocre” al árbitro, tras no recibir la decisión que esperaba.

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Acto seguido, ya con la primera tarjeta en su haber, el volante peruano regresó hacia el colegiado e intentó continuar el reclamo. El comunicador, que estuvo a ras de cancha, sostuvo que en ese momento se produjo un contacto físico, aunque no precisó si fue leve o de mayor intensidad. Para el cuerpo arbitral, ese gesto resultó suficiente para justificar la segunda amarilla y, en consecuencia, la expulsión directa del mediocampista.

El episodio no solo encendió la polémica en las tribunas. Durante la transmisión de L1 MAX, las cámaras no captaron con claridad el momento exacto del contacto, ya que las imágenes estaban enfocadas en una repetición de la jugada previa.

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Christian Cueva recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado del Juan Pablo II vs Universitario.
Christian Cueva recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado del Juan Pablo II vs Universitario.

El informe arbitral de Jordi Espinoza sobre expulsión de Christian Cueva

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Gustavo Peralta, el informe de Jordi Espinoza no incluiría insultos graves ni agresiones verbales hacia su persona. “En ningún momento me menta la madre, ni me insulta, ni me denigra. Simplemente me dijo mediocre y después me toca, por eso la expulsión”. Esta versión descarta la existencia de ofensas mayores y respalda la sanción en base al lenguaje empleado y el contacto físico posterior.

Lo relatado por el periodista también señala que, tras el silbatazo final, “Christian Cueva habría bajado al vestuario de los árbitros a hablar con Jordi Espinoza y decirle que sea correcto en lo que sucedió en el informe, porque eso no pasó”.

En el contexto de la Liga 1, la expulsión temprana de un jugador como Cueva Bravo influyó de manera directa en el desarrollo del partido y, según algunos sectores, afectó el ánimo del plantel de Juan Pablo II, que no logró recomponerse tras quedarse con uno menos en el inicio del cotejo. Inclusive, el técnico Marcelo Zuleta se mostró fastidiado por la negativa tendencia de que su equipo reciba tarjetas rojas, y amenazó con irse.

El volante se fue expulsado en los primeros minutos de juego en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX.

La versión de Christian Cueva por su expulsión en Juan Pablo II vs Universitario

Durante el partido y apenas fue expulsado, Christian Cueva ofreció su propia explicación para el reportero Gustavo Peralta sobre lo ocurrido en los primeros minutos. “¡Esto es vergonzoso! Lo único que le dije es por qué no me cobra el ‘foul’ allá. ¿Por qué viene acá y él querer ser el protagonista siempre?”, expresó con malestar.

El menudo futbolista también hizo referencia a episodios previos con Jordi Espinoza, sugiriendo que existe un antecedente de conflictos entre ambos. “No es la primera vez con él, ya van dos o tres veces, y después nosotros los jugadores somos los responsables de todo...”.

Al profundizar en el intercambio, añadió: “Le dije ‘¿vas a ser siempre así?’, porque siempre cada vez que uno le pide algo, el hombre quiere ser protagonista, quiere hacer lo que quiere, y sin embargo nosotros siempre somos los perjudicados. En otro lado no pasa esto”.

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