Comisión de Fiscalización del Congreso podría denunciar constitucionalmente al presidente del JNE

El congresista Elvis Vergara declara sobre la ausencia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la posibilidad de una denuncia constitucional, señalando que la responsabilidad es compartida y que se buscará celeridad en las investigaciones.

La falta de presencia de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), durante una sesión clave, provocó la reacción inmediata del titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara. El funcionario parlamentario expresó su malestar y sostuvo que la responsabilidad por las recientes irregularidades electorales involucra tanto al JNE como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según declaraciones recogidas por ATV Noticias, Vergara calificó de “conchudez” la actitud de Burneo, asegurando que el máximo representante del JNE tenía la obligación de detectar y solucionar oportunamente las anomalías que ahora denuncia.

“Él, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tenía la obligación, o en todo caso, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones tenían la obligación de advertir y de buscar solución oportuna a las irregularidades que ahora él denuncia”, sostuvo el congresista.

Durante la misma sesión, Vergara enfatizó que no existió una fiscalización adecuada por parte del JNE, por lo que considera que la responsailidad es compartida.

Comisión de Fiscalización acusa al Jurado Nacional de Elecciones por omisión en control de irregularidades | Andina

En ese sentido, Vergara adelantó que evaluarán la posibilidad de presentar una denuncia constitucional no solo contra el jefe de la ONPE, sino también contra el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Jefe de la ONPE asegura que se investigará retrasos

El presidente de la ONPE, Piero Corvetto, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y defendió la actuación de la institución tras los retrasos reportados durante el despliegue del material electoral en Lima el pasado domingo 12 de abril. Durante una sesión que se extendió por más de tres horas y media, Corvetto aseguró que la ONPE no recibió a tiempo el informe de advertencia de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en la entrega de insumos electorales.

Corvetto precisó que el informe de la Contraloría llegó a sus manos el mismo día de su comparecencia, ya en camino al Congreso. “El informe de la Contraloría ha señalado que nos llegó hoy día a la una de la tarde, hoy, camino aquí. Si ese informe hubiera llegado el viernes en la noche, podríamos haber hecho algo, pero no nos llegó”, afirmó el funcionario.

Añadió que durante el despliegue, la ONPE contaba con datos claros sobre la disponibilidad de camiones para ambos turnos y que el problema detectado fue de carácter extraordinario en Lima.

Durante su intervención, insistió en que la ONPE investigará el incidente y aplicará los correctivos necesarios para evitar que situaciones similares se repitan.

“Nosotros somos una institución de prestigio, no solamente acá, a nivel internacional también”, subrayó. Además, reconoció que la ONPE resultó perjudicada por el incidente.

La sesión de la Comisión de Fiscalización también incluyó la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, aunque ningún funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asistió a la cita. El JNE envió un documento al Congreso solicitando la reprogramación de su comparecencia, argumentando que aún se encuentran sistematizando información relevante.