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Con Piero Quispe, Sydney FC superó 1-0 a Melbourne Victory y aseguró su lugar en semifinales de la Liga Australiana

El equipo del volante peruano, que jugó como titular, consiguió el pase a semifinales de la Copa australiana al vencer por 1-0 a Melbourne Victory en el AAMI Park

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El conjunto celeste superó por la mínima a Melbourne Victory en el estadio AAMI Park, con gol de Patrick Wood y gran actuación del mediocampista peruano Piero Quispe, clave en la clasificación a la penúltima ronda del torneo australiano (YouTube / A-Leagues)

El avance de Sydney FC a la siguiente fase del fútbol australiano se concretó tras una victoria mínima sobre Melbourne Victory en el estadio AAMI Park. El equipo dirigido por Patrick Kisnorbo, que contó con la presencia constante del mediocampista peruano Piero Quispe, necesitó de un gol en el tramo final para sellar su clasificación a las semifinales de la Liga australiana.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, estuvo marcado por la paridad y la intensa disputa en el mediocampo, donde Quispe se destacó por su capacidad de enlace entre las líneas del equipo visitante.

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El tanto de Patrick Wood, cuando restaban diez minutos para el cierre, inclinó la balanza a favor de los visitantes, que se medirán en la próxima ronda ante Newcastle Jets, primer clasificado de la fase regular.

Un partido igualado y definición sobre la hora

Piero Quispe – Patrick Wood - Sydney FC – Perú – deportes – 3 mayo
Sydney FC resolvió un duelo cerrado ante Melbourne Victory con un gol en el tramo final, en un partido marcado por la paridad y la falta de eficacia en ataque durante gran parte del encuentro. (Sydney FC)

Melbourne Victory y Sydney FC protagonizaron un duelo cerrado desde el inicio, alternando el control del balón y generando aproximaciones principalmente a través de remates lejanos y jugadas de estrategia. La defensa local, firme en los primeros compases, neutralizó los intentos visitantes, mientras que el ataque de los de Melbourne buscó romper el equilibrio con acciones individuales, aunque sin precisión en el último toque.

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Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador en blanco. En la reanudación, el conjunto dirigido por Tony Popovic mostró una leve mejoría, presionando más arriba y llevando peligro al arco defendido por Andrew Redmayne. No obstante, la zaga de Sydney FC, liderada por Jack Rodwell, mantuvo el orden y evitó que los locales capitalizaran sus oportunidades.

La única diferencia del partido llegó en el minuto 80, cuando Patrick Wood ingresó desde el banco y, en su primera intervención importante, conectó un balón suelto en el área para marcar el 1-0. Su anotación desató la celebración entre los jugadores visitantes y consolidó la ventaja que sería definitiva.

Protagonismo de Quispe en el mediocampo

Piero Quispe – Patrick Wood - Sydney FC – Perú – deportes – 3 mayo
Piero Quispe destacó como eje en el mediocampo de Sydney FC, aportando equilibrio, recuperación y claridad en la distribución durante los noventa minutos del encuentro. (Sydney FC)

La actuación de Piero Quispe fue uno de los aspectos destacados del compromiso. El volante peruano, titular durante los noventa minutos, mostró solidez en la recuperación y aportó claridad en la salida. Su capacidad para distribuir el juego permitió a Sydney FC sostener la posesión y buscar variantes en ataque.

Según el entrenador Patrick Kisnorbo, “Piero fue fundamental para el equilibrio del equipo y supo adaptarse a las exigencias del partido”. El mediocampista, que llegó esta temporada al club australiano, ha reforzado la estructura táctica y se afianza como pieza clave en la transición defensiva-ofensiva, respaldando tanto a los defensores como a los delanteros.

La solidez de Quispe se reflejó en la estadística: completó más de 40 pases correctos y recuperó seis balones, lo que contribuyó a frenar los avances del rival y a lanzar contragolpes. Su desempeño fue reconocido tanto por el cuerpo técnico como por la afición, que valoró su entrega a lo largo de todo el encuentro.

Próximo rival: Newcastle Jets y el desafío de las semifinales

Piero Quispe – Patrick Wood - Sydney FC – Perú – deportes – 3 mayo
Sydney FC enfrentará a Newcastle Jets en semifinales, en una serie que pondrá a prueba su solidez ante uno de los equipos más consistentes del torneo. (Sydney FC)

Con la clasificación asegurada, Sydney FC se prepara para enfrentarse a Newcastle Jets, el equipo que lideró la tabla general al cierre de la fase regular. El encuentro de ida está programado para el sábado 9 de mayo a las 04:40 horas en Perú (09:40 GMT), y será clave para las aspiraciones de los dirigidos por Kisnorbo, que buscan alcanzar la final del torneo.

La serie ante Newcastle Jets representa un reto significativo, ya que los de Newcastle han mostrado regularidad a lo largo de la temporada y fueron los primeros en asegurar su lugar entre los cuatro mejores. El técnico de Sydney FC deberá ajustar detalles en la estrategia y mantener el nivel mostrado por jugadores como Quispe y Wood, quienes resultaron determinantes en el partido ante Melbourne Victory.

El plantel “celeste” viajará en los próximos días para ultimar la preparación, con la expectativa de obtener un resultado favorable en el primer cruce de la semifinal. La revancha está estipulada para el 16 de mayo, fecha en la que se definirá el finalista de la Copa australiana.

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