El pedido musical de Federico Girotti tras marcar su primer gol con Alianza Lima en triunfo ante CD Cajamarca por Liga 1 2026

El atacante celebró su primer tanto en el campeonato peruano solicitando la canción "La creatividad", generando una ola de mensajes positivos y destacando el respaldo emocional recibido de su entorno tras su recuperación (Liga 1)

Federico Girotti vivió una jornada especial el sábado 2 de mayo, cuando se estrenó como goleador con la camiseta de Alianza Lima en la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El atacante argentino, de 26 años, ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Club Deportivo Moquegua y marcó el segundo tanto de su equipo en el estadio Alejandro Villanueva.

Luego de la victoria, Girotti solicitó que su primer gol fuera musicalizado con la canción “La creatividad” de la banda argentina Las pastillas de mi abuelo, en un gesto que rápidamente fue replicado por la organización del torneo en sus plataformas digitales.

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La anotación de Girotti llegó a los 76 minutos, tras una asistencia de Jairo Vélez y una jugada en la que el delantero demostró control y determinación en el área rival. El gol puso el 2-0 parcial para Alianza Lima, que finalmente superó por 2-1 a CD Moquegua, consolidando su posición en la cima del campeonato con 32 puntos.

Girotti celebró el tanto con euforia y, al término del partido, expresó su agradecimiento a su familia y compañeros por el respaldo recibido durante su proceso de recuperación tras una lesión en el hombro sufrida el 14 de abril ante ADT en Tarma.

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El pedido musical de Girotti y la respuesta de la Liga 1

El ingreso de Girotti cambió el partido en Matute, donde Alianza Lima impuso su dominio y encontró en el delantero argentino la pieza clave para asegurar una victoria importante en el Apertura. (Liga 1)

Al finalizar el encuentro, la prensa de la Liga 1 se acercó al atacante argentino para conocer sus sensaciones tras su debut goleador en el torneo peruano. Girotti no dudó en dedicar el gol a quienes lo acompañaron en los momentos más exigentes y sorprendió al pedir que la celebración en redes sociales fuera acompañada por “La creatividad”, uno de sus temas predilectos de Las pastillas de mi abuelo.

La Liga 1 acogió la solicitud y compartió las imágenes del gol en sus canales digitales, musicalizándolas con la canción seleccionada por el propio futbolista. El gesto fue bien recibido por los simpatizantes de Alianza Lima, quienes llenaron de comentarios positivos la publicación y celebraron el retorno del olfato goleador del delantero argentino. “¡Federico Girotti enloqueció con su primer gol con Alianza Lima!”, publicó la organización del torneo en sus redes, generando una ola de mensajes de apoyo que destacaron la importancia de su regreso.

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Girotti, quien había estado alejado de las canchas por una luxación de hombro, valoró el respaldo del plantel y el cuerpo técnico durante su recuperación, destacando que su regreso se produjo antes de lo previsto. El propio Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, había señalado en la previa que la vuelta del delantero sería clave para la ofensiva del equipo en la recta final del campeonato.

Desarrollo del partido y contexto del gol

El ingreso de Girotti cambió el partido en Matute, donde Alianza Lima impuso su dominio y encontró en el delantero argentino la pieza clave para asegurar una victoria importante en el Apertura. (Liga 1)

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y correspondió a la decimotercera jornada del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Pablo Guede llegaba como líder de la competición y buscaba mantener la ventaja sobre sus perseguidores. Eryc Castillo abrió el marcador para los locales con su octavo gol en el certamen, tras una jugada colectiva iniciada por Fernando Gaibor y Luis Ramos.

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Minutos más tarde, Pablo Guede decidió realizar modificaciones tácticas y dio ingreso a Federico Girotti, quien reemplazó a Luis Ramos. En una de sus primeras intervenciones, Jairo Vélez peinó el balón en el área, permitiendo que Girotti ganara la posición ante la defensa rival y definiera de derecha ante el arquero Carlos Grados. El gol del argentino fue celebrado de inmediato por sus compañeros, quienes lo felicitaron extensamente en el campo.

El descuento de CD Moquegua llegó en los minutos finales, pero no evitó la victoria de Alianza Lima, que sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en lo más alto de la tabla. El equipo blanquiazul cerró la jornada con una diferencia de gol de +18, superando a Los Chankas, su principal competidor, que cuenta con +7.

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Próximos compromisos para Alianza Lima

La anotación del delantero argentino no solo cortó su sequía, también impulsó expectativas de cara a los próximos duelos, donde Alianza Lima buscará sostener su ventaja en el torneo. (Alianza Lima)

La actuación de Federico Girotti no pasó inadvertida para la prensa deportiva ni para los aficionados. Diversos medios resaltaron la importancia de su primer gol con el club y la manera en que el delantero argentino rompió una racha negativa tras seis partidos sin marcar en el torneo.

La propia Liga 1 destacó el regreso goleador del ex jugador de Talleres de Córdoba, mientras que los seguidores de Alianza Lima manifestaron su confianza en que este sea el primero de muchos tantos en la temporada.

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Con este resultado, Alianza Lima se afianza como líder del Torneo Apertura con 32 unidades, dependiendo de sí mismo para asegurar el título en las fechas restantes. El próximo desafío del equipo será el sábado 9 de mayo frente a Sporting Cristal, nuevamente en el estadio Alejandro Villanueva, en un duelo que podría ser decisivo en la lucha por el campeonato. Por su parte, CD Moquegua enfrentará a ADT en la siguiente jornada, buscando recuperarse tras la derrota en Lima.