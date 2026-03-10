Perú

Comisión de Ética ratifica investigación contra Milagros Jáuregui por caso del albergue “La Casa del Padre”

La reconsideración presentada por la congresista de Perú Libre, Janeth Rivas, fue retirada, por lo que en los próximos días se programarán las declaraciones de los involucrados en la investigación, a excepción de las menores de edad

La Comisión de Ética del Congreso continuará con la investigación preliminar contra la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, por la presunta exposición pública de menores víctimas de violación sexual vinculadas al albergue “La Casa del Padre”. El proceso seguirá su curso luego de que se retirara la reconsideración presentada para revisar la votación que aprobó la denuncia de oficio contra la legisladora.

El recurso había sido planteado por la congresista de Perú Libre, Janeth Rivas. Sin embargo, durante la última sesión del grupo de trabajo decidió retirarlo, lo que permitió que se mantenga la decisión adoptada previamente por mayoría y que la investigación preliminar continúe sin que se vuelva a votar el caso.

La denuncia contra Jáuregui fue presentada de oficio en la Comisión de Ética tras la difusión de imágenes relacionadas con menores víctimas de violencia sexual que habrían estado vinculadas al centro de acogida fundado por la parlamentaria.

Investigación preliminar contra Milagros Jáuregui continuará

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, explicó que el procedimiento seguirá los plazos establecidos por el reglamento del grupo de trabajo. La primera etapa consiste en la notificación formal a la congresista investigada para que pueda ejercer su derecho a la defensa.

“Nosotros tenemos cinco días hábiles para notificarle. Ella va a venir a hacer sus descargos. Vamos a citar también a las otras personas que estarían implicadas. Obviamente, a las menores no podemos citarles a declarar, pero sí a las demás personas implicadas”, indicó.

El titular del grupo de trabajo detalló que, tras escuchar los descargos y recabar los testimonios correspondientes, la comisión contará con un plazo adicional para emitir una decisión sobre el caso.

“Y después de eso tenemos otros cinco días hábiles más para poder, este, resolver el tema”, agregó.

La investigación busca determinar si existió una conducta contraria a la ética parlamentaria en la presunta exposición pública de menores víctimas de violencia sexual.

La sesión pasada: reconsideración y defensa de Jáuregui

En la sesión anterior de la Comisión de Ética se aprobó iniciar la investigación preliminar contra Milagros Jáuregui. Tras esa votación, la congresista Rivas presentó una reconsideración para que el grupo de trabajo vuelva a evaluar la decisión adoptada.

Durante ese mismo debate, la parlamentaria de Renovación Popular rechazó los cuestionamientos y responsabilizó a tres congresistas por la denuncia presentada en su contra. Según afirmó, Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles estarían detrás de lo que calificó como un “cargamontón” político.

“¿Por qué tiran piedras a una persona que sí ha dado todo para cuidar a las niñas peruanas?”, expresó a los medios de comunicación.

Jáuregui también sostuvo que las imágenes que originaron la polémica no fueron difundidas desde sus cuentas personales ni desde sus redes oficiales como congresista.

“Las fotografías que se mencionan no fueron publicadas en mis redes sociales personales ni en mis cuentas oficiales como congresista. Fueron difundidas en la cuenta del propio albergue, que a la fecha cuenta con una directora responsable y una estructura administrativa propia que no me vincula”, explicó.

Además, aseguró que desde hace cinco años no tiene participación directa en la administración del centro de acogida.

Contexto del caso “La Casa del Padre”

La controversia que motivó la intervención de la Comisión de Ética está relacionada con el albergue “La Casa del Padre”, un Centro de Acogida Residencial ubicado en el distrito limeño de Cieneguilla.

El establecimiento fue fundado por la congresista Milagros Jáuregui junto a su esposo, Guillermo Aguayo. El centro recibe a madres adolescentes y a jóvenes embarazadas víctimas de violencia sexual que son derivadas por distintas entidades del Estado para recibir protección y acompañamiento.

El albergue brinda alojamiento y apoyo a menores en situación de vulnerabilidad durante el embarazo. No obstante, su funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores.

Entre las críticas se mencionan presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso debido a la orientación evangélica del centro. También ha generado debate la posición pública de sus fundadores respecto al aborto terapéutico. Jáuregui y Aguayo han manifestado su rechazo a esta práctica incluso en casos de violación, lo que ha despertado preocupación sobre el enfoque con el que se atiende a las adolescentes acogidas en el establecimiento.

La polémica se intensificó cuando se difundieron imágenes relacionadas con el albergue que habrían expuesto a menores víctimas de violencia sexual. Tras conocerse el caso, incluso el partido Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que señaló que la identidad y el sufrimiento de niñas y adolescentes no deben ser utilizados ni expuestos públicamente.

