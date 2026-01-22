Perú

Fiscalización evalúa pedir facultades de comisión investigadora tras presentación de José Jerí en el Congreso

El grupo de trabajo continuará sesionando durante el receso parlamentario y evitará adelantar conclusiones mientras se revisa la información presentada por el presidente

Guardar
El presidente de la Comisión de Fiscalización anunció que, pese al receso, seguirán las reuniones y no descartan pedir facultades investigadoras para esclarecer el caso de José Jerí. | Canal N

Luego de que el presidente José Jerí se retirara del Parlamento tras concluir su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el congresista Elvis Vergara, presidente de dicho grupo de trabajo, ofreció una conferencia de prensa en la que dejó claro que el caso continúa abierto y que existen aún múltiples aspectos pendientes de esclarecimiento.

Vergara señaló que, si bien la sesión permitió recoger los descargos iniciales del jefe de Estado frente a los cuestionamientos por sus reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang, la comisión considera que la información brindada no agota las líneas de investigación. En ese contexto, adelantó que se evalúa solicitar facultades de comisión investigadora para profundizar las indagaciones.

“Nosotros estamos obligados a buscar también transparencia y, por ello, de ser necesario, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria plantearemos a la comisión la solicitud para que se otorguen facultades de comisión investigadora”, afirmó.

El presidente José Jerí acudió
El presidente José Jerí acudió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang. - Crédito: Presidencia

Investigación continuará pese al receso parlamentario

El titular de la Comisión de Fiscalización precisó que el trabajo del grupo no se detendrá pese al receso parlamentario. Según explicó, la continuidad de las investigaciones dependerá en parte de la Mesa Directiva del Congreso, que es la encargada de convocar al pleno para otorgar formalmente dichas facultades.

“Estamos a expensas de la Mesa Directiva, porque ellos son quienes convocan al pleno y lo harán cuando corresponda”, indicó Vergara, al ser consultado sobre los plazos y el procedimiento para elevar el pedido.

En esa línea, desde la comisión se ha planteado mantener reuniones permanentes, incluso una o dos veces por semana, con el objetivo de revisar la documentación disponible, recoger testimonios y analizar los puntos que no quedaron resueltos durante la presentación del mandatario.

El congresista Elvis Vergara aseguró
El congresista Elvis Vergara aseguró que el caso Jerí sigue abierto y hay múltiples aspectos pendientes de clarificación en el proceso parlamentario. - Crédito: Presidencia

“Hay muchos temas que faltan aclararse”

Vergara fue enfático al señalar que la comparecencia de josé Jerí no cierra el caso ni permite emitir conclusiones anticipadas. De acuerdo con el legislador, existen “muchos temas” que aún requieren explicación y que deberán ser abordados en las próximas sesiones.

“Hay muchos temas que faltan aclaración, hay muchos temas que han quedado pendientes. No podemos adelantar opinión, si le creemos o no le creemos, porque finalmente eso va a ser producto de las investigaciones que continuarán dentro de la sede de la comisión”, sostuvo.

El congresista remarcó que la labor de Fiscalización no es emitir juicios políticos inmediatos, sino recabar información objetiva que permita establecer responsabilidades, de haberlas, en el marco de los cuestionamientos por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El presidente Jerí negó irregularidades
El presidente Jerí negó irregularidades y solicitó indagar la filtración de videos que originaron las sospechas sobre sus reuniones. - Crédito: Presidencia

Sin adelantar postura sobre una eventual censura

Consultado por la prensa sobre una posible moción de censura contra el presidente, Vergara evitó pronunciarse de fondo y reiteró que la comisión no adelantará posiciones mientras las investigaciones estén en curso.

“Como comisión, vamos a plantear reuniones permanentes para poder dilucidar y tocar todos los puntos que quedan pendientes. De ser necesario, vamos a evaluar como mesa directiva el pedido de facultades de comisión investigadora”, reiteró, sin responder directamente sobre escenarios políticos posteriores.

Esta postura busca marcar distancia entre el trabajo técnico de la comisión y las decisiones políticas que podrían adoptar otras instancias del Congreso, en un contexto de alta tensión institucional y con un proceso electoral ya convocado.

La Comisión de Fiscalización evaluará
La Comisión de Fiscalización evaluará testimonios y documentación para esclarecer si existieron gestiones indebidas ligadas a Zhihua Yang. - Crédito: Presidencia

El contexto del caso Jerí

La conferencia de Vergara se dio horas después de que José Jerí se presentara ante la Comisión de Fiscalización para responder por reuniones privadas no consignadas en la agenda oficial. Durante su exposición, el presidente negó irregularidades y pidió investigar el origen de las filtraciones de videos que dieron origen a la controversia.

Durante su presentación ante el Parlamento, José Jerí aseguró que colaborará con todas las diligencias que se realicen para esclarecer los hechos relacionados con su ingreso al local. (Crédito: Canal N)

Sin embargo, para la comisión, la comparecencia representa solo una primera etapa del proceso de control político. Las indagaciones buscan determinar si existieron gestiones indebidas a favor de empresas vinculadas a Zhihua Yang, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los encuentros y la posterior difusión de imágenes.

Por ahora, la Comisión de Fiscalización continuará recabando información y evaluando los siguientes pasos, a la espera de que el pleno del Congreso defina si otorga facultades especiales para profundizar las investigaciones. Mientras tanto, el caso Jerí seguirá bajo observación parlamentaria en medio de un escenario político marcado por la desconfianza y la presión pública sobre el Ejecutivo.

Temas Relacionados

José JeríChifagateElvis VergaraZhihua YangComisión de FiscalizaciónCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

Deportivo Wanka y Kazoku No Perú disputarán el partido decisivo por su permanencia a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador

Deportivo Wanka vs Kazoku No

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug “solo hace show” por el caso de Bryan Torres

La influencer generó revuelo en redes sociales tras responder a una seguidora con duros comentarios sobre su madre a quien acusó de “hacer show” y de no involucrarse en la vida de sus nietos

Samahara Lobatón afirma que Melissa

Río Mantaro bajo vigilancia: crece el caudal y se multiplica el temor a un desborde

Las intensas lluvias elevan el nivel del afluente y ponen en riesgo sembríos, viviendas y zonas agrícolas en el valle central

Río Mantaro bajo vigilancia: crece

Conoce cómo tramitar tu carné de sanidad en Lima: requisitos, precio, vigencia y dónde obtenerlo

El trámite del carné de sanidad es obligatorio para postular a empleos en restaurantes, mercados, cafeterías, hoteles y otros lugares con atención al público

Conoce cómo tramitar tu carné

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

El conductor reemplazará a Renzo Schuller y promete un año lleno de sorpresas, competencia y emociones para los fanáticos del reality.

Mathías Brivio es presentado como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera refuta a empresario

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

José Jerí acepta levantar secreto de sus comunicaciones, aunque advierte que expone “información de inteligencia y secretos”

Presidente José Jerí presentará este jueves 22 de enero un informe detallado sobre sus avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana

José Jerí se presentó en el Congreso y negó actos irregulares en encuentros privados con empresario chino: todos los detalles

José Jerí asegura que sus encuentros con empresario chino no tuvieron “nada que ver” con reorganización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Mathías Brivio es presentado como

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

Pamela López y su hija debutan juntas en el nuevo reality de ‘Mande quien mande’: “Un placer estar aquí”

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y todo lo que se sabe

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

DEPORTES

Deportivo Wanka vs Kazoku No

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley: FPV explica cómo sería el torneo con juveniles

Kazoku No Perú logra una victoria contundente 3-0 ante Túpac Amaru y acaricia el ascenso a la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos tras la fecha 2 del torneo

Ignacio Buse se asoma a la élite del circuito tenístico con su ingreso directo al cuadro principal del ATP 500 de Río