Fiscalización evalúa pedir facultades de comisión investigadora tras presentación de José Jerí en el Congreso

Luego de que el presidente José Jerí se retirara del Parlamento tras concluir su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el congresista Elvis Vergara, presidente de dicho grupo de trabajo, ofreció una conferencia de prensa en la que dejó claro que el caso continúa abierto y que existen aún múltiples aspectos pendientes de esclarecimiento.

Vergara señaló que, si bien la sesión permitió recoger los descargos iniciales del jefe de Estado frente a los cuestionamientos por sus reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang, la comisión considera que la información brindada no agota las líneas de investigación. En ese contexto, adelantó que se evalúa solicitar facultades de comisión investigadora para profundizar las indagaciones.

“Nosotros estamos obligados a buscar también transparencia y, por ello, de ser necesario, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria plantearemos a la comisión la solicitud para que se otorguen facultades de comisión investigadora”, afirmó.

El presidente José Jerí acudió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang. - Crédito: Presidencia

Investigación continuará pese al receso parlamentario

El titular de la Comisión de Fiscalización precisó que el trabajo del grupo no se detendrá pese al receso parlamentario. Según explicó, la continuidad de las investigaciones dependerá en parte de la Mesa Directiva del Congreso, que es la encargada de convocar al pleno para otorgar formalmente dichas facultades.

“Estamos a expensas de la Mesa Directiva, porque ellos son quienes convocan al pleno y lo harán cuando corresponda”, indicó Vergara, al ser consultado sobre los plazos y el procedimiento para elevar el pedido.

En esa línea, desde la comisión se ha planteado mantener reuniones permanentes, incluso una o dos veces por semana, con el objetivo de revisar la documentación disponible, recoger testimonios y analizar los puntos que no quedaron resueltos durante la presentación del mandatario.

El congresista Elvis Vergara aseguró que el caso Jerí sigue abierto y hay múltiples aspectos pendientes de clarificación en el proceso parlamentario. - Crédito: Presidencia

“Hay muchos temas que faltan aclararse”

Vergara fue enfático al señalar que la comparecencia de josé Jerí no cierra el caso ni permite emitir conclusiones anticipadas. De acuerdo con el legislador, existen “muchos temas” que aún requieren explicación y que deberán ser abordados en las próximas sesiones.

“Hay muchos temas que faltan aclaración, hay muchos temas que han quedado pendientes. No podemos adelantar opinión, si le creemos o no le creemos, porque finalmente eso va a ser producto de las investigaciones que continuarán dentro de la sede de la comisión”, sostuvo.

El congresista remarcó que la labor de Fiscalización no es emitir juicios políticos inmediatos, sino recabar información objetiva que permita establecer responsabilidades, de haberlas, en el marco de los cuestionamientos por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El presidente Jerí negó irregularidades y solicitó indagar la filtración de videos que originaron las sospechas sobre sus reuniones. - Crédito: Presidencia

Sin adelantar postura sobre una eventual censura

Consultado por la prensa sobre una posible moción de censura contra el presidente, Vergara evitó pronunciarse de fondo y reiteró que la comisión no adelantará posiciones mientras las investigaciones estén en curso.

“Como comisión, vamos a plantear reuniones permanentes para poder dilucidar y tocar todos los puntos que quedan pendientes. De ser necesario, vamos a evaluar como mesa directiva el pedido de facultades de comisión investigadora”, reiteró, sin responder directamente sobre escenarios políticos posteriores.

Esta postura busca marcar distancia entre el trabajo técnico de la comisión y las decisiones políticas que podrían adoptar otras instancias del Congreso, en un contexto de alta tensión institucional y con un proceso electoral ya convocado.

La Comisión de Fiscalización evaluará testimonios y documentación para esclarecer si existieron gestiones indebidas ligadas a Zhihua Yang. - Crédito: Presidencia

El contexto del caso Jerí

La conferencia de Vergara se dio horas después de que José Jerí se presentara ante la Comisión de Fiscalización para responder por reuniones privadas no consignadas en la agenda oficial. Durante su exposición, el presidente negó irregularidades y pidió investigar el origen de las filtraciones de videos que dieron origen a la controversia.

Durante su presentación ante el Parlamento, José Jerí aseguró que colaborará con todas las diligencias que se realicen para esclarecer los hechos relacionados con su ingreso al local. (Crédito: Canal N)

Sin embargo, para la comisión, la comparecencia representa solo una primera etapa del proceso de control político. Las indagaciones buscan determinar si existieron gestiones indebidas a favor de empresas vinculadas a Zhihua Yang, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los encuentros y la posterior difusión de imágenes.

Por ahora, la Comisión de Fiscalización continuará recabando información y evaluando los siguientes pasos, a la espera de que el pleno del Congreso defina si otorga facultades especiales para profundizar las investigaciones. Mientras tanto, el caso Jerí seguirá bajo observación parlamentaria en medio de un escenario político marcado por la desconfianza y la presión pública sobre el Ejecutivo.