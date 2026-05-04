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El puntazo de Yanlis Féliz que selló el tricampeonato de Alianza Lima y la emotiva celebración ante San Martín

El comando técnico y el plantel ‘íntimo’ no contuvieron las lágrimas en el campo tras remontar una serie complicada y conquistar el tercer título consecutivo de la Liga Peruana de Vóley

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 15-13 y levantó el título nacional en Villa El Salvador - Crédito: Latina.

Alianza Lima volvió a escribir una página dorada en la historia reciente del voleibol peruano tras consagrarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, luego de superar a la Universidad San Martín en un “extra game” vibrante que se definió en cinco sets y que mantuvo la tensión hasta el último punto.

El encuentro, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes, terminó con marcador de 25-20, 24-26, 25-22, 19-25 y 15-13 a favor de las ‘íntimas’, reflejando la enorme paridad entre ambos equipos y la intensidad con la que se jugó cada tramo del partido. Fue una definición de alto nivel, con alternancia constante en el dominio y una exigencia física y mental al límite.

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Desde el inicio, Alianza Lima intentó imponer condiciones, pero San Martín respondió con orden y agresividad, forzando un desarrollo equilibrado que llevó la definición hasta un quinto parcial dramático, digno de una final por el título.

Un quinto set de infarto y un cierre de película

El set decisivo fue una verdadera batalla punto a punto. Ninguno de los dos equipos cedía terreno, cada balón era disputado como si definiera el campeonato y la presión crecía con cada intercambio. San Martín defendía con enorme entrega, mientras Alianza buscaba paciencia y precisión para encontrar el espacio definitivo.

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El desenlace llegó en un rally largo, desgastante y cargado de tensión, donde ambas defensas llevaron la jugada al límite del error. En ese momento decisivo apareció Yanlis Féliz, quien asumió la responsabilidad del último ataque y definió con un remate potente y preciso que quebró la resistencia rival y selló el campeonato.

Más allá del punto final, la jugadora dominicana fue la gran protagonista de la final. La atacante dominicana terminó el encuentro como la máxima anotadora del partido con 21 puntos, liderando la ofensiva de Alianza Lima en los momentos más complejos del duelo.

Tras el último ataque de Féliz, el Polideportivo Lucha Fuentes pasó de la tensión absoluta a la euforia total. El grito de campeonato se mezcló con el dramatismo del cierre y dio paso a una celebración cargada de emoción. Jugadoras, comando técnico e hinchas vivieron una descarga emocional intensa. Las lágrimas aparecieron sin contención en la banca, en el campo y también en las tribunas.

El equipo ‘íntimo’ se abrazó en medio de la cancha, consciente de haber superado una final extremadamente disputada y de haber sostenido su jerarquía en los momentos más críticos del torneo.

La emoción a flor de piel. Jugadoras, comando técnico e hinchas se unen en un solo abrazo para celebrar el histórico tricampeonato de Alianza Lima en el vóley femenino.

Alianza Lima reafirma su hegemonía en el vóley peruano

Con este triunfo ante San Martín, Alianza Lima alcanza el tricampeonato y consolida su dominio en la Liga Peruana de Vóley, reafirmándose como el equipo más sólido y competitivo del país en los últimos años. El conjunto ‘blanquiazul’ volvió a demostrar carácter en los momentos decisivos, especialmente en un quinto set donde cada punto podía cambiar el destino del campeonato.

San Martín, por su parte, volvió a ser protagonista de una final de alto nivel, llevando la serie hasta el límite y compitiendo de igual a igual, aunque sin poder cerrar el encuentro en los instantes decisivos para volver a sentarse en el trono.

El duelo entre Alianza Lima y la Universidad San Martín dejó una final memorable por su intensidad, equilibrio y carga emocional. Fue un reflejo del crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y del alto nivel competitivo que vienen mostrando sus principales equipos.

Pero la imagen que definirá esta final será siempre la misma: el punto de Yanlis Féliz, la máxima anotadora con 21 puntos, y la explosión de emociones que desató el tricampeonato de Alianza Lima en el Lucha Fuentes.

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