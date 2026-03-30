Comisión de Ética evalúa este lunes 30 caso contra Kira Alcarraz por amenaza a periodista

Parlamentaria será investigada de oficio. | Congreso

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso evaluará este lunes el caso seguido contra la congresista Kira Alcarraz por una presunta infracción ética relacionada con amenazas dirigidas a una periodista del programa Contracorriente. La sesión, que inicia a las 4:00 p.m., evaluará los descargos de la legisladora.

El caso, registrado bajo el Expediente N.° 247-2025-2026/CEP-CR, se originó tras la denuncia por presuntas infracciones al Código de Ética debido a expresiones vertidas por Alcarraz. Este proceso avanzó con celeridad luego de que el informe de calificación fuera aprobado por unanimidad el pasado 13 de febrero, lo que dio luz verde a la etapa de investigación que hoy vive uno de sus momentos clave.

La audiencia se desarrollará de manera presencial en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El grupo de trabajo habilitó la transmisión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, permitiendo que la ciudadanía y los medios de comunicación sigan en tiempo real el debate y los argumentos de defensa de la parlamentaria.

Durante la sesión, los integrantes de la comisión analizarán si las expresiones de la congresista vulneraron los principios de respeto y decoro que rigen la función pública. Según el reglamento del Congreso, de hallarse responsabilidad, las sanciones podrían ir desde una amonestación escrita hasta la recomendación de suspensión de funciones sin goce de haber por un periodo determinado.

Kira Alcarraz amenaza a periodista de Willax tras ser cuestionada por contratación de la pareja de su hijo. Foto: captura Willax

¿Qué dijo Kira Alcarraz?

El origen del proceso en la Comisión de Ética se remonta a una accidentada entrevista en la que la entonces congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, perdió los papeles cuando fue abordada para consultarle sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho, un cargo para el que la joven no contaría con experiencia política. Lejos de aclarar el presunto nepotismo, Alcarraz reaccionó con una agresividad que escaló rápidamente hacia la amenaza física directa.

Al ser cuestionada sobre su estado de ánimo en plena vía pública, la parlamentaria lanzó una primera advertencia intimidante: “Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, mencionó frente a las cámaras.

Ante la insistencia de la periodista por calmar la situación, la legisladora elevó el tono de la confrontación con una frase que hoy es pieza central del expediente disciplinario: “No me digas que estoy alterada, porque tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada, ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, replicó de forma violenta.

En el momento más tenso de la entrevista, la integrante de la bancada de José Luna Gálvez no solo evitó retractarse, sino que ratificó su intención de agredir físicamente a la comunicadora. “Sí, te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada mi amor”, insistió la legisladora, para luego condicionar la integridad de la reportera a su propio nivel de autocontrol con una sentencia escalofriante: “Porque si lo estuviera tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, y como no estoy alterada, por eso es que todavía sigues viva mi amor”.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

Otros casos

Aunque el caso de Alcarraz encabeza la agenda, la Comisión de Ética también abordará otros expedientes críticos que involucran a diversas bancadas, reforzando la percepción de un control disciplinario activo en el tramo final de la legislatura.

Elizabeth Medina: Se revisará el informe de calificación del Expediente N.° 245-2025-2026/CEP-CR. La comisión deberá determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal contra la legisladora, quien ha estado recientemente en el centro de cuestionamientos mediáticos. Miguel Ángel Ciccia: La agenda incluye una nueva votación del informe de calificación correspondiente al Expediente N.° 242-2025-2026/CEP-CR. Este caso requiere una definición colegiada tras haber quedado pendiente en sesiones anteriores, lo que subraya la necesidad de consenso en el grupo de trabajo.